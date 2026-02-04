Τουρκία: Με… παρέμβαση Ερντογάν ο Καντέ στην Φενέρμπαχτσε

Με…παρέμβαση Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και μετά από δυόμιση σεζόν στη Σαουδική Αραβία, ο Ενγκολό Καντέ θα αγωνιστεί στην Τουρκία με την Φενέρμπαχτσε, όπως αναφέρει το RMC. Ο Γάλλος διεθνής μέσος υπέγραψε με τη Φενέρμπαχτσε μετά από δυόμισι σεζόν στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε (4/2) ο σύλλογος της Τουρκίας.

Μάλιστα η ομάδα της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε τη μεταγραφή, ευχαριστώντας τον Τούρκο πρόεδρο για την παρέμβασή του για την ολοκλήρωσή της. Η Φενέρμπαχτσε είχε αρχικά δει την άφιξη του νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 να απορρίπτεται λόγω εγγράφων που ελήφθησαν μετά την προθεσμία.

Η Φενέρμπαχτσε, η οποία δεν διευκρίνισε τη διάρκεια του συμβολαίου που προσφέρθηκε στον παίκτη, δήλωσε σε ένα μακροσκελές δελτίο τύπου ότι οι αξιωματούχοι της Αλ-Ιτιχάντ είχαν «εισαγάγει λανθασμένα» τις πληροφορίες σχετικά με τη μεταγραφή του Γάλλου στο ειδικό λογισμικό (TMS) της FIFA, ακριβώς τη στιγμή που έκλεινε η μεταγραφική περίοδος στη Σαουδική Αραβία.

Ο Καντέ αναμένεται στην Τουρκία ήδη απόψε (4/2) το βράδυ.

«Κάποιες ιστορίες χρειάζονται χρόνο, αλλά δεν τελειώνουν ποτέ. Καλώς ήρθες στη Φενέρμπαχτσε, Ενγκολό Καντέ», έγραψε (4/2) τελικά η τουρκική ομάδα στο X.

Μετά το φιάσκο με την Αλ Ιτιχάντ, ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος πετούσε χθες (3/2) στη Σαουδική Αραβία για συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, χρησιμοποίησε την επιρροή του.

«Εκ μέρους μου και της ομάδας, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον πρόεδρό μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για την ακλόνητη υποστήριξή του, η οποία επέτρεψε σε αυτή τη διαδικασία να ολοκληρωθεί με επιτυχία και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της Φενέρμπαχτσε και του τουρκικού ποδοσφαίρου», έγραψε (4/2) ο πρόεδρος της ομάδας της Κωνσταντινούπολης, Σαντετίν Σαράν.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, ο 34χρονος Καντέ αρνήθηκε επίσης να προπονηθεί χθες (3/2) για να ασκήσει πίεση στη διοίκηση της ομάδας του και να να μετακομίσει στη Φενέρμπαχτσε, με την οποία είχε συνδεθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες. Η FIFA στη συνέχεια έδωσε την έγκρισή της για τη μεταγραφή του αμυντικού μέσου.

Ο στόχος του Καντέ (65 συμμετοχές με τη Γαλλία), ο οποίος εντάσσεται σε μια ομάδα που αγωνίζεται στο Europa League και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη θέση του τουρκικού πρωταθλήματος, είναι να παραμείνει σε φόρμα για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διοργανώσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς (11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου).

 

