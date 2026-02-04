Τέμπη: Καταγγελίες για την πυρασφάλεια των βαγονιών από συγγενείς θυμάτων – «Τα καθίσματα ήταν σκέτο πανί»

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Τέμπη, Πυρασφάλεια, βαγόνια,

Σε σοβαρές καταγγελίες για την πυρασφάλεια των βαγονιών στο δυστύχημα στα Τέμπη προχώρησαν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και τεχνικοί τους σύμβουλοι με αφορμή το νέο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, στο πλαίσιο συνέντευξής Τύπου που παραχώρησαν στην ΕΣΗΕΑ.

της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα Κώστα Λακαφώση, μέλος της Επιτροπής Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών, τα καθίσματα στο μοιραίο βαγόνι Β2,«ήταν σκέτο πανί, σαν αυτό που μπαίνει στους καναπέδες», χωρίς καμία ουσιαστική πυραντοχή. Παρουσιάζοντας βίντεο και φωτογραφίες που δεν υπάρχουν, όπως είπε, στη δικογραφία, τα οποία τους έδωσαν επιβάτες και διασώστες, ανέφερε ότι το συγκεκριμένο βαγόνι της β’ θέσης κάηκε ολοσχερώς σε χρόνο μεταγενέστερο της σύγκρουσης, με αποτέλεσμα τον θάνατο 11 επιβατών από τους συνολικά 46 που επέβαιναν σε αυτό. «Όχι μόνο δεν ήταν πυράντοχο, αλλά λειτούργησε ως προσάναμμα, επεκτείνοντας τη φωτιά», σημείωσε ο κ. Λακαφώσης.

Από την πλευρά του ο Ανδρέας Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης, μίλησε για «απροθυμία ελέγχου πυρασφάλειας των καθισμάτων» από την ανάκριση. Όπως είπε, ενώ πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία, απορρίφθηκε το αίτημα για πραγματογνωμοσύνη, γεγονός που –όπως τόνισε– καθιστά την ανάκριση ελλιπή.

Ο ίδιος εξήγησε ότι οι οικογένειες αναγκάστηκαν να προσφύγουν στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ο οποίος απέστειλε δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού. «Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί πριν την περάτωση της ανάκρισης», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι ο ανακριτής όφειλε να αναμείνει τα αποτελέσματα καθώς « δια γυμνού οφθαλμού» φαινόταν ότι τα καθίσματα δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές.

Ο κ. Ψαρόπουλος απηύθυνε έκκληση προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση ευθυνών. «Ακόμα και σήμερα τα βαγόνια που μιλάμε χρησιμοποιούνται. Το χρεώνω στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και περιμένω αυτεπάγγελτη παρέμβαση. Γιατί αν κάτι έλειπε σε αυτή την υπόθεση ήταν το αυτεπάγγελτο. Πολλά δεν έγιναν και όσα έγιναν ήταν κατόπιν αφόρητων πιέσεων των συγγενών.

Σήμερα επιβεβαιώνεται ότι η ανάκριση δεν ήταν επαρκής. Θα έπρεπε να συνεχιστεί τουλάχιστον για το συγκεκριμένο θέμα γιατί υπάρχουν αξιόποινες πράξεις βασικά από την Hellenic train, στελέχη της οποίας κατηγορούνται για πλημμελήματα αλλά εδώ φαίνεται να έχουν τελεστεί κακουργήματα. Ας κάνουν αυτά που πρέπει οι δικαστικές αρχές. Ας ασκήσουν την εξουσία τους όπως πρέπει, κι ας διερευνήσουν έστω αυτά που λέει το πόρισμα προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι φταίνε για το θάνατο των επιβαινόντων τουλάχιστον στο συγκεκριμένο βαγόνι.».

