Ανδρουλάκης: Χρέος του κράτους η ασφάλεια στις εργασιακές συνθήκες και τα εργασιακά δικαιώματα

Το κράτος έχει χρέος να εγγυάται την ασφάλεια σε θέματα που αφορούν στις εργασιακές συνθήκες αλλά και στα εργασιακά δικαιώματα, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με τον σύλλογο εργαζομένων επιθεώρησης εργασίας στο γραφείο του, στη Βουλή.

«Πριν από μερικές μέρες όλη η Ελλάδα συγκλονίστηκε από την τραγωδία στα Τρίκαλα, στο εργοστάσιο Βιολάντα, όπου με άδικο τρόπο έχασαν τις ζωές τους πέντε εργαζόμενες γυναίκες. Το κράτος έχει χρέος να εγγυάται την ασφάλεια σε θέματα που αφορούν στις εργασιακές συνθήκες αλλά και στα εργασιακά δικαιώματα» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και συμπλήρωσε ότι «πολύ κρίσιμος κρίκος σε αυτήν τη διαδικασία είναι η Επιθεώρηση Εργασίας. Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση, που σήμερα είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, διότι αυτό σημαίνει καθυστερήσεις σε πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες, αλλά και απουσία έγκαιρων παρεμβάσεων εκεί που πραγματικά χρειάζονται».

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στη συνάντηση συμμετείχαν ο Παύλος Χρηστίδης, υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας, ο Νίκος Δήμας, γραμματέας του Τομέα Εργασίας, ο Βασίλης Κουλούρης, γραμματέας του Δικτύου Ατόμων με αναπηρία και ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς.