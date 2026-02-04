Ανδρουλάκης: Χρέος του κράτους η ασφάλεια στις εργασιακές συνθήκες και τα εργασιακά δικαιώματα

Σύνοψη από το

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «το κράτος έχει χρέος να εγγυάται την ασφάλεια σε θέματα που αφορούν στις εργασιακές συνθήκες αλλά και στα εργασιακά δικαιώματα», με αφορμή την πρόσφατη τραγωδία στα Τρίκαλα.
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε πως «πολύ κρίσιμος κρίκος σε αυτήν τη διαδικασία είναι η Επιθεώρηση Εργασίας».
  • Ο κ. Ανδρουλάκης κατήγγειλε την «οποιαδήποτε υποστελέχωση, που σήμερα είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης», καθώς αυτή συνεπάγεται καθυστερήσεις σε καταγγελίες και απουσία έγκαιρων παρεμβάσεων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Ανδρουλάκης: Χρέος του κράτους η ασφάλεια στις εργασιακές συνθήκες και τα εργασιακά δικαιώματα

Το κράτος έχει χρέος να εγγυάται την ασφάλεια σε θέματα που αφορούν στις εργασιακές συνθήκες αλλά και στα εργασιακά δικαιώματα, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με τον σύλλογο εργαζομένων επιθεώρησης εργασίας στο γραφείο του, στη Βουλή.

«Πριν από μερικές μέρες όλη η Ελλάδα συγκλονίστηκε από την τραγωδία στα Τρίκαλα, στο εργοστάσιο Βιολάντα, όπου με άδικο τρόπο έχασαν τις ζωές τους πέντε εργαζόμενες γυναίκες. Το κράτος έχει χρέος να εγγυάται την ασφάλεια σε θέματα που αφορούν στις εργασιακές συνθήκες αλλά και στα εργασιακά δικαιώματα» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και συμπλήρωσε ότι «πολύ κρίσιμος κρίκος σε αυτήν τη διαδικασία είναι η Επιθεώρηση Εργασίας. Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση, που σήμερα είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, διότι αυτό σημαίνει καθυστερήσεις σε πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες, αλλά και απουσία έγκαιρων παρεμβάσεων εκεί που πραγματικά χρειάζονται».

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στη συνάντηση συμμετείχαν ο Παύλος Χρηστίδης, υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας, ο Νίκος Δήμας, γραμματέας του Τομέα Εργασίας, ο Βασίλης Κουλούρης, γραμματέας του Δικτύου Ατόμων με αναπηρία και ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΚΑΒ: Ολοκληρώθηκε η αεροδιακομιδή και του τρίτου τραυματία φιλάθλου του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία

Νέα πολιτική για τα καινοτόμα φάρμακα σχεδιάζει το υπουργείου Υγείας

Χατζηδάκης: Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των διαδικασιών καθημερινής «τρέλας» – Τι αλλάζει στις συναλ...

ΑΑΔΕ: Συνεχίζουν οι επιτήδειοι να στέλνουν παραπλανητικά SMS για «φόρο κυκλοφορίας»

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
16:32 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Οι 14 παρεμβάσεις για ένα πιο φιλικό κράτος: Μοντέλο ΕΦΚΑ στις συναλλαγές µε το Δηµόσιο – Τι αλλάζει με δικαιολογητικά, τοπογραφικά, φόρο κληρονομιάς

«Γίνονται μεγάλα βήματα στη µάχη µε το βαθύ κράτος» επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κω...
14:15 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Κωστής Χατζηδάκης: Οι 14 κυβερνητικές παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες

Στις 14 παρεμβάσεις διοικητικού χαρακτήρα που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο με τίτλο «Παρεμβάσεις...
13:30 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Κόντρα στη Βουλή για την τραγωδία στη Χίο – Πλεύρης: «Εγώ πιστεύω το Λιμενικό, εσείς μπορεί να πιστεύετε τους διακινητές» – Απαντήσεις ζητεί η αντιπολίτευση

Άγρια κόντρα ξέσπασε στη Βουλή με φόντο το χθεσινό τραγικό συμβάν στη Χίο. Ο υπουργός Μετανάστ...
13:16 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα μπήκε στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης – Είναι πρωταγωνίστρια, όχι ουραγός

Η Ελλάδα μπήκε στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα