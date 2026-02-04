Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν: Οι χώρες που βάζουν όρια στα social media για ανηλίκους

Θέμα χρόνου φαίνεται να είναι η επιβολή περιορισμών στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους και στην Ελλάδα, που εντάσσεται πλέον σε ένα ταχέως διευρυνόμενο «κύμα» χωρών που υιοθετούν ρυθμίσεις με στόχο την προστασία της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.

Ελλάδα

Σύμφωνα με αποκάλυψη του Reuters, ανώτατος κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η απόφαση για περιορισμούς στη χρήση social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών έχει ουσιαστικά «κλειδώσει» και αναμένονται σύντομα επίσημες ανακοινώσεις.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη τοποθετηθεί δημόσια, δηλώνοντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι η Ελλάδα εξετάζει σοβαρά την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων για ηλικίες έως και 16 ετών.

Καθοριστικό ρόλο θα έχει η εισήγηση ειδικής επιτροπής των υπουργείων Υγείας και Παιδείας, ενώ η επαλήθευση ηλικίας προβλέπεται να γίνεται μέσω του Kids Wallet, ενός ψηφιακού εργαλείου που φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Γαλλία

Η Γαλλία κινείται δυναμικά προς απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, με στόχο εφαρμογής την 1η Σεπτεμβρίου. Το νομοσχέδιο, που στηρίζεται από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, έχει ήδη εγκριθεί από την Κάτω Βουλή και αναμένεται να εξεταστεί από τη Γερουσία.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η τελική λίστα των πλατφορμών θα καθοριστεί από τη ρυθμιστική αρχή Arcom, ενώ η επιβολή των κανόνων θα βασιστεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), με πρόστιμα έως 6% του παγκόσμιου τζίρου για παραβάσεις.

Ισπανία

Η Ισπανία σχεδιάζει απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου μέτρων προστασίας ανηλίκων. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει κάνει λόγο για ανάγκη προστασίας από την «ψηφιακή Άγρια Δύση», σύμφωνα με το BBC.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν αυστηρή επαλήθευση ηλικίας, ποινικοποίηση της χειραγώγησης αλγορίθμων που προωθούν επιβλαβές περιεχόμενο και αυξημένες ευθύνες για τα στελέχη των πλατφορμών.

Δανία

Η Δανία προωθεί απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν δήλωσε ότι οι πλατφόρμες «κλέβουν την παιδική ηλικία», επισημαίνοντας αύξηση άγχους, κατάθλιψης και κοινωνικής απομόνωσης στους νέους.

Το σχέδιο προβλέπει δυνατότητα χρήσης από τα 13 έτη μόνο με γονική έγκριση, σύμφωνα με το CNN.

Αυστρία

Η Αυστρία εξετάζει απαγόρευση social media για παιδιά κάτω των 14 ετών, με πιθανή εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο του 2026. Όπως αναφέρει το Cybernews, το αυστραλιανό μοντέλο αποτελεί σημείο αναφοράς, αν και συζητείται η χρήση του κρατικού συστήματος ψηφιακής ταυτότητας eID για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πολωνία

Η Πολωνία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού απαγόρευσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η κυβέρνηση σκοπεύει να αξιοποιήσει την κρατική εφαρμογή ψηφιακής ταυτότητας mObywatel για ανώνυμη επιβεβαίωση ηλικίας. Νομοσχέδιο αναμένεται έως τον Φεβρουάριο του 2026, με εφαρμογή μέχρι τα Χριστούγεννα του 2027.

Ηνωμένο Βασίλειο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Βουλή των Λόρδων έχει εγκρίνει νομοσχέδιο που προβλέπει απαγόρευση social media και VPN για κάτω των 16 ετών, αν και απαιτείται ακόμη η πλήρης στήριξη της κυβέρνησης για να τεθεί σε ισχύ.

Πορτογαλία

Η Πορτογαλία εξετάζει απαγόρευση πρόσβασης στα social media για άτομα κάτω των 16 ετών, βάσει νομοσχεδίου του κυβερνώντος κεντροδεξιού κόμματος PSD, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Για ηλικίες 13–16 ετών θα απαιτείται γονική συναίνεση και υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας μέσω κρατικού λογισμικού.

Αυστραλία

Η Αυστραλία αποτέλεσε την πρώτη χώρα παγκοσμίως που εφάρμοσε πλήρη απαγόρευση social media για παιδιά κάτω των 16 ετών. Το αυστηρό της μοντέλο λειτουργεί ως βάση σύγκρισης διεθνώς, παρά τις έντονες αντιδράσεις και τις νομικές προσφυγές από πλατφόρμες.

Ινδία (πολιτείες)

Δύο ινδικές πολιτείες, η Γκόα και η Άντρα Πραντές, εξετάζουν περιορισμούς ή απαγόρευση πρόσβασης σε social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, σύμφωνα με το Times of India. Οι τοπικές κυβερνήσεις μελετούν το αυστραλιανό μοντέλο και τη νομική του εφαρμογή σε περιφερειακό επίπεδο.