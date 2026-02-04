Θεσσαλονίκη: Ένοχη η 57χρονη που δάγκωσε στο αυτί τον σύντροφό της και έκοψε κομμάτι – Το άγριο επεισόδιο πυροδότησε καβγάς… για την γάτα

  • Ένοχη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης η 57χρονη που επιτέθηκε στον συνομήλικο σύντροφό της, δαγκώνοντας το αυτί του και κόβοντας κομμάτι από τον λοβό. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με 3ετή αναστολή, με αφορμή μία… γάτα.
  • Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο 57χρονος, ο καβγάς ξεκίνησε όταν προσπάθησε να διώξει τη γάτα, την οποία χαρακτήρισε «νοσογόνο παράγοντα» για την υγεία της συντρόφου του.
  • Η 57χρονη αποδέχθηκε την πράξη της, τονίζοντας ότι αντέδρασε για να προστατεύσει τη γάτα, δηλώνοντας: «Βία εναντίον μου δέχομαι, αλλά όχι εις βάρος της γάτας».
Ένοχη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης η 57χρονη που επιτέθηκε στον συνομήλικο σύντροφό της, δαγκώνοντας το αυτί του και κόβοντας κομμάτι από τον λοβό. Το δικαστήριο επέβαλε στην 57χρονη ποινή φυλάκισης 12 μηνών με 3ετή αναστολή για την επίθεση, αφορμή για την οποία φαίνεται πως στάθηκε μία… γάτα.

Το σοβαρό επεισόδιο συνέβη πριν από ένα 24ωρο, στο σπίτι όπου διαμένει το ζευγάρι, μαζί με την κόρη και τη μητέρα της κατηγορουμένης, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο 57χρονος -που φορούσε επίδεσμο στο κεφάλι- στο δικαστήριο, ο καβγάς με την σύντροφό του ξεκίνησε όταν είδε την γάτα πάνω της  και έγινε έξαλλος, γιατί, όπως ανέφερε, το ζώο είχε προκαλέσει στο παρελθόν προβλήματα υγείας στη γυναίκα.

Κατέθεσε λέγοντας πως «είναι νοσογόνος παράγοντας» και εξιστορώντας τη δική του οπτική για τον καβγά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είπε: «Κινήθηκα προς τη γάτα για να την τρομάξω για να φύγει. Της είπα ότι το ζώο σήμερα φεύγει. Διαπληκτιστήκαμε και πήγα στο μπάνιο. Την είδα αγριεμένη το μάτι της “γυάλιζε”. Άρχισε να με χτυπάει, προσπάθησα να την απωθήσω. Ήταν σε μανιακή κατάσταση. Με δάγκωσε στο αυτί και το έκοψε, χωρίς να το καταλάβω εκείνη τη στιγμή. Την περιόρισα σωματικά όσο μπορούσα γιατί ήταν επικίνδυνη κατάσταση. Πήγα στην κουζίνα, ήμουν πολύ ταραγμένος. Πονούσα, έτρεχε αίμα, αλλά δεν είχα καταλάβει ότι έλειπε κομμάτι».

Ο ίδιος κατέθεσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της συντρόφου του, προτείνοντας ως λύση την ποινική διαμεσολάβηση, κάτι όμως που δεν δέχθηκε η 57χρονη, όταν ρωτήθηκε σχετικά από το δικαστήριο.

Από την πλευρά της, η 57χρονη αποδέχθηκε την πράξη της στο δικαστήριο, τονίζοντας κατά την απολογία της ότι αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο για να προστατεύσει τη γάτα. «Βία εναντίον μου δέχομαι, αλλά όχι εις βάρος της γάτας», είπε. Υποστήριξε επιπλέον ότι ο 57χρονος αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αλκοόλ, ενώ σε ερώτηση από την έδρα γιατί δεν χωρίζουν, απάντησε ότι ο άντρας της χρωστάει λεφτά («αποταμιεύσεις της μητέρας μου», ανέφερε) και γι’ αυτό τον λόγο «με εκβιάζει, ότι εάν χωρίσουμε δεν θα τα επιστρέψει».

