Τουρκικά ΜΜΕ: «Μάχη για επιβίωση στο Αιγαίο» – Οι αναφορές για την τραγωδία στην Χίο

  • Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει η πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο, από τη σύγκρουση ενός σκάφους του Λιμενικού με ένα ταχύπλοο διακινητών, που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 νεκρούς και 25 τραυματίες.
  • Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε με τα σήματα και ανέστρεψε πορεία, συγκρουόμενος στην πλάγια δεξιά πλευρά του περιπολικού σκάφους.
  • Η τραγωδία καλύφθηκε εκτενώς από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με ορισμένα να κάνουν λόγο για «αγώνα για επιβίωση στο Αιγαίο».
Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει η πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο, από τη σύγκρουση ενός σκάφους του Λιμενικού με ένα ταχύπλοο διακινητών, που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 νεκρούς και 25 τραυματίες, γεγονός που καλύφθηκε εκτενώς και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Τραγωδία στη Χίο: «Τραυματίες θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Αθήνας» λέει ο διοικητής του νοσοκομείου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε με τα φωτεινά και ηχητικά σήματα και ανέστρεψε πορεία, συγκρουόμενος στην πλάγια δεξιά πλευρά του περιπολικού σκάφους του Λιμενικού (ΠΛΣ).

Η πρόσκρουση είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή και βύθιση του ταχύπλοου (Τ/Χ), με όλους τους επιβαίνοντες να πέφτουν στη θάλασσα.

Η τουρκική Hurriyet περιέγραψε το περιστατικό ως «αγώνα για επιβίωση στο Αιγαίο… Σύγκρουση με σκάφος του Ελληνικού Λιμενικού σκότωσε 14 μετανάστες».

Επισημαίνει ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Λιμενικού, «ένα σκάφος μεταναστών συγκρούστηκε με περιπολικό κοντά στη Χίο. Όλοι οι επιβαίνοντες έπεσαν στη θάλασσα. Οι έρευνες για αγνοούμενους συνεχίζονται».

Το TRT Haber ανέφερε ότι «14 μετανάστες πέθαναν αφού το σκάφος τους συγκρούστηκε με σκάφος του Ελληνικού Λιμενικού».

Το CNN Turk μετέδωσε το περιστατικό με τίτλο «Τραγωδία στο Αιγαίο! Το σκάφος των μεταναστών συγκρούστηκε με σκάφος του Ελληνικού Λιμενικού: 15 νεκροί…».

Το πρακτορείο DHA (Demihoren Haber Ajansi) ανέφερε ότι «15 μετανάστες πέθαναν αφού το σκάφος τους συγκρούστηκε με σκάφος του Ελληνικού Λιμενικού».

Η Oksijen τόνισε ότι «ένα σκάφος του Λιμενικού συγκρούστηκε με σκάφος μεταναστών στην Ελλάδα», σημειώνοντας ότι η σύγκρουση έγινε ανοιχτά της Χίου.

Το τουρκικό Μέσο, παράλληλα, αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για τη μεταχείριση μεταναστών και αιτούντων άσυλο, με αναφορά στη ναυτική τραγωδία του 2023 και στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συνόρων για πιθανά ανθρώπινα δικαιώματα που παραβιάστηκαν.

Η Ulku Gazetesi μετέδωσε ότι «14 μετανάστες πέθαναν αφού το σκάφος τους συγκρούστηκε με σκάφος του Ελληνικού Λιμενικού».

Η Kalem Gazetesi σημείωσε ότι «Το σκάφος του Ελληνικού Λιμενικού συγκρούστηκε με σκάφος μεταναστών: 15 νεκροί, πολλοί τραυματίες».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, «μια καταδίωξη ανοιχτά της Χίου κατέληξε σε τραγωδία. Το Αιγαίο βάφτηκε με αίμα μετά τη σύγκρουση του περιπολικού με το ταχύπλοο. Πέντε από τους νεκρούς ήταν γυναίκες, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία».

Τέλος, η Haber Global περιέγραψε το περιστατικό ως «Τραγωδία στο Αιγαίο: 15 μετανάστες σκοτώθηκαν σε σύγκρουση με σκάφος του Ελληνικού Λιμενικού», σημειώνοντας ότι οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται στην περιοχή με πλοία και ελικόπτερα του Λιμενικού για τυχόν αγνοούμενους.

