Βίντεο: 12χρονη κρέμεται στον αέρα από τελεφερίκ – Καρέ καρέ η τρομακτική πτώση

Μια τρομακτική στιγμή σε χιονοδρομικό κέντρο των ΗΠΑ καταγράφηκε σε βίντεο, που δείχνει μια 12χρονη κοπέλα να κρέμεται από έναν ανελκυστήρα χιονοδρόμων, με τα πόδια της να αιωρούνται στον αέρα, πριν πέσει στο έδαφος.

Το περιστατικό με την έφηβη snowboarder συνέβη το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, στην Καλιφόρνια, στο Mammoth Mountain, αναφέρει η New York Post.

WATCH: This is exactly why safety bars exist. A skier fell from a lift at Mammoth – she was OK after the fall – but the incident reignited the debate over why lowering the safety bar isn’t treated as mandatory in the U.S. In many countries, this wouldn’t even be a discussion.… https://t.co/GWKYx2PSey pic.twitter.com/ysePyG0Fx2 — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) February 1, 2026



Το προσωπικό του χιονοδρομικού κέντρου έσπευσε να βοηθήσει, τοποθετώντας προστατευτικά στρώματα και δίχτυ ασφαλείας για να τη συγκρατήσουν, ωστόσο η κοπέλα δεν πέτυχε το δίχτυ όταν έπεσε και χτύπησε με δύναμη στο έδαφος.

Το βίντεο, που αρχικά δημοσιεύτηκε στο Facebook από έναν παρευρισκόμενο, συνοδευόταν από τη λεζάντα: «Δεν επρόκειτο να το δημοσιεύσω, αλλά ξέρω τόσους πολλούς ανθρώπους που διαφωνούν μαζί μου για το να χαμηλώσει η μπάρα. Είναι υποχρεωτικό στην Ευρώπη και θα έπρεπε να είναι και εδώ».

Η μητέρα της κοπέλας σχολίασε κάτω από τη δημοσίευση, λέγοντας ότι ευτυχώς η κόρη της δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς.

«Η κόρη μου γλίτωσε ως εκ θαύματος χωρίς σπασμένα κόκαλα ή σοβαρούς τραυματισμούς», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν έκανε κανείς κάτι λάθος». Κατέληξε λέγοντας ότι, παρά το τρομακτικό περιστατικό, η κόρη της επέζησε και θα ξανακάνει snowboard όταν αισθανθεί έτοιμη.