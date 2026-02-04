Πλεύρης για την τραγωδία στη Χίο: Καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να δίνουμε απέναντι στους δολοφόνους-διακινητές παρανόμων μεταναστών

  • Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε στη Βουλή στο τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της Χίου, με νεκρούς και τραυματίες.
  • Ο κ. Πλεύρης ανέφερε πως το σκάφος, αφού εντοπίστηκε από το Λιμενικό, προσπάθησε να κάνει αποτροπή, χτύπησε το σκάφος του Λιμενικού και προκλήθηκε δυστύχημα, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού για τις διασώσεις και τη φύλαξη των συνόρων.
  • Το συμβάν «καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να δίνουμε απέναντι στους δολοφόνους – διακινητές παρανόμων μεταναστών», τόνισε ο υπουργός, προσθέτοντας πως το σημερινό νομοσχέδιο αυστηροποιεί τις ποινές για αυτούς.
Πλεύρης για την τραγωδία στη Χίο: Καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να δίνουμε απέναντι στους δολοφόνους-διακινητές παρανόμων μεταναστών

Στο τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της Χίου αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στη Βουλή.

«Δυστυχώς χθες  υπήρξε σκάφος που αφού εντοπίστηκε από το Λιμενικό, προσπάθησε να κάνει αποτροπή, χτύπησε το σκάφος του Λιμενικού και προκλήθηκε δυστύχημα. Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.  Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου, να δώσω συγχαρητήρια στους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού που έσωσαν τους ανθρώπους που έχουν διασωθεί αφού στο σύνολό τους βρέθηκαν στη θάλασσα, καθώς επίσης και για το γεγονός ότι φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας μας», τόνισε ο κ. Πλεύρης.

«Το συγκεκριμένο συμβάν καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να δίνουμε απέναντι στους δολοφόνους – διακινητές παρανόμων μεταναστών και το σημερινό νομοσχέδιο έχει συγκεκριμένες διατάξεις που αυστηροποιεί  τις ποινές για αυτούς τους δολοφόνους που είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για αυτό που συμβαίνει», πρόσθεσε.

 

11:52 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

