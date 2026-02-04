Τραμπ: Ξέσπασε κατά δημοσιογράφου του CNN μετά τις επίμονες ερωτήσεις της για τα αρχεία Επστάιν – «Είσαι η χειρότερη, δεν χαμογελάς ποτέ»

H ένταση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την ανταποκρίτρια του CNN στον Λευκό Οίκο, Κέιτλαν Κόλινς, ξέσπασε ξανά αυτή την εβδομάδα, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε τη δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο, επικεντρωμένος τόσο στις ερωτήσεις της για τον Τζέφρι Επστάιν όσο και σε προσωπικές παρατηρήσεις για τη συμπεριφορά της.

Ο Τραμπ αρχικά εμφανίστηκε φορώντας ένα νέο κόκκινο-λευκό καπέλο με το σύνθημα «Η Αμερική επέστρεψε» (America is Back), έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον.

«Κοιτάξτε, το CNN ενθουσιάζεται», σχολίασε ο Τραμπ με εμφανή απογοήτευση, αναφέρει το People.

«Δεν χαμογελάει ποτέ. Κάποια μέρα θα τη δω να χαμογελάει», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην Κόλινς.

Το χρονικό της έντασης στο Οβάλ Γραφείο

Η ένταση μεταξύ τους ξεκίνησε όταν η Κόλινς επεσήμανε ότι η προσπάθεια του Τραμπ να παρουσιάσει τα τελευταία αποχαρακτηρισμένα έγγραφα για τον Επστάιν ως καταστροφικά μόνο για τους Δημοκρατικούς, αγνοούσε το γεγονός ότι αποκάλυπταν και τις στενές σχέσεις του καταδικασμένου παιδόφιλου με δύο από τους συμμάχους του, τον Έλον Μασκ και τον Χάουαρντ Λούτνικ, υπουργός Εμπορίου.

Ο Τραμπ ανασήκωσε τους ώμους του, αγνοώντας την αναφορά σε Μασκ και Λούτνικ, και είπε ότι ενώ δεν είχε διαβάσει τα φιλικά τους emails με τον Επστάιν, με τον οποίο ήταν φίλος για 17 χρόνια, «είμαι σίγουρος ότι είναι εντάξει, διαφορετικά θα υπήρχαν μεγάλοι τίτλοι» στα μέσα ενημέρωσης.

Στην πραγματικότητα, υπήρξαν τίτλοι για τις αποκαλύψεις ότι ο Μασκ και ο Λούτνικ είχαν πιο στενές σχέσεις με τον Επστάιν από ό,τι είχαν δηλώσει προηγουμένως, σημειώνει ο Guardian.

«Είσαι η χειρότερη ρεπόρτερ»

Όταν η Κόλινς επεσήμανε ότι «πολλές γυναίκες που είναι επιζήσασες από τον Επστάιν είναι δυσαρεστημένες» με τον τρόπο που το υπουργείο Δικαιοσύνης λογόκρινε τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των «ολόκληρων συνεντεύξεων μαρτύρων που είναι εντελώς μαυρισμένες», ο Τραμπ προσπάθησε να κλείσει τη συζήτηση λέγοντας: «Νομίζω ότι είναι πραγματικά ώρα για τη χώρα να περάσει σε κάτι άλλο, τώρα που δεν βγήκε τίποτα για μένα».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι υπάρχει «συνωμοσία εναντίον μου».

«Αλλά τι απαντάτε σε όσους νιώθουν ότι δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη, κύριε Πρόεδρε;», τον ρώτησε η Κόλινς.

«Τι είπατε;» απάντησε εκνευρισμένος ο Τραμπ και στη συνέχεια εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στην Κόλινς, πρώην ρεπόρτερ της συντηρητικής Daily Caller.

«Τι θα λέγατε στους ανθρώπους που είναι επιζήσαντες και νιώθουν ότι δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη;» ρώτησε ξανά η Κόλινς.

«Ξέρεις, είσαι η χειρότερη ρεπόρτερ», είπε ο Τραμπ με περιφρόνηση. «Ξέρετε, είναι μια νεαρή γυναίκα», είπε στους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές γύρω από το γραφείο του.

«Δεν νομίζω ότι σε έχω δει ποτέ να χαμογελάς», πρόσθεσε, γυρίζοντας ξανά προς την Κόλινς. «Σε ξέρω δέκα χρόνια. Δεν νομίζω ότι έχω δει ποτέ ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σου», συνέχισε.

«Λοιπόν», αντέτεινε η Κόλινς, «σας ρωτάω για τις επιζήσασες από την κακοποίηση του Τζέφρι Επστάιν, κύριε Πρόεδρε».

Χωρίς να δώσει κάποια απάντηση, ο Τραμπ συνέχισε την επίθεσή του: «Ξέρεις γιατί δεν χαμογελάς; Επειδή ξέρεις ότι δεν λες την αλήθεια. Και είστε μια πολύ ανέντιμη οργάνωση, και θα έπρεπε να ντρέπεστε».

«Αυτές είναι επιζήσασες από έναν σεξουαλικό δράστη», απάντησε η Κόλινς.


Οι συνεργάτες του Τραμπ ήταν τόσο περήφανοι για την έκρηξή του κατά της Κόλινς την Τρίτη που αμέσως επεξεργάστηκαν βίντεο από την ανταλλαγή και το ανάρτησαν σε επίσημο λογαριασμό κοινωνικών δικτύων του Λευκού Οίκου με λεζάντα που υπαινίσσονταν ότι την «κατέστρεψε».

«Η Κέιτλαν Κόλινς είναι μια εξαιρετική δημοσιογράφος, που καλύπτει καθημερινά τον Λευκό Οίκο και το πεδίο με πραγματικό βάθος και επιμονή», δήλωσε εκπρόσωπος του CNN στο PEOPLE.

Το ιστορικό του Τραμπ με την Κόλινς

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ είχε δημόσια επικρίνει την Κόλινς.

Το 2020, ο Τραμπ αποχώρησε θυμωμένα από συνέντευξη Τύπου όταν η Κόλινς αρνήθηκε να τον βοηθήσει να αφαιρέσει το λόγο από έναν άλλον ρεπόρτερ που είχε διακόψει για να ρωτήσει μια «δυσάρεστη ερώτηση», όπως την χαρακτήρισε.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι η Κόλινς είναι «πάντα ηλίθια και κακεντρεχής» αφού ρώτησε για το αμφιλεγόμενο έργο ανακαίνισης της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου.

Η Κόλινς δεν είναι η μόνη γυναίκα δημοσιογράφος που έχει προσβληθεί από τον Τραμπ. Τον Νοέμβριο του 2025, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Nancy Cordes του CBS News «χαζό άτομο».

Επίσης, αποκάλεσε την Katie Rogers των New York Times «άσχημη, μέσα και έξω» και χαρακτήρισε την Catherine Lucey του Bloomberg να «γουρουνάκι».

