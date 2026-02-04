Γεωργιάδης για Χίο: Το ΕΣΥ κινητοποιήθηκε απόλυτα – Ήταν συγκινητικό που όλοι οι γιατροί, ακόμη και με ρεπό πήγαν στο νοσοκομείο 

  • Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτήρισε το τραγικό συμβάν ανοιχτά της Χίου με τους 15 νεκρούς «μία μεγάλη ανθρωπιστική τραγωδία», τονίζοντας την απόλυτη κινητοποίηση του ΕΣΥ.
  • Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε τη συγκίνηση του για το γεγονός ότι «όλοι οι γιατροί ακόμη και με ρεπό, επέστρεψαν στα καθήκοντά τους αυτοβούλως» για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στο νοσοκομείο.
  • Ο Υπουργός επεσήμανε ότι τέτοιες τραγωδίες είναι αναπόφευκτες όσο τα κυκλώματα λαθροδιακινητών κερδίζουν χρήματα, ενώ εξήρε το έργο του Λιμενικού Σώματος, ζητώντας την ενίσχυσή του στη Χίο.
Φωτογραφία: Intime

Για το τραγικό συμβάν ανοιχτά της Χίου με τους 15 νεκρούς μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στο Action24.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, «είναι μία μεγάλη ανθρωπιστική τραγωδία και το ΕΣΥ χθες το βράδυ κινητοποιήθηκε απόλυτα».

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «ήταν συγκινητικό που όλοι οι γιατροί ακόμη και με ρεπό, επέστρεψαν στα καθήκοντά τους αυτοβούλως, Γέμισε το νοσοκομείο κόσμο για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι «αντιμετωπίστηκαν όλα τα περιστατικά και είναι διαχειρίσιμα».

Στη συνέχεια είπε ότι «όσο τα κυκλώματα λαθροδιακινητών κερδίζουν τόσα πολλά χρήματα από την παράνομη μετακίνηση ανθρώπων, τέτοιες τραγωδίες θα είναι αναπόφευκτες. Είναι πολύ καλό που η ελληνική κυβέρνηση αυστηροποιεί πάρα πολύ το πλαίσιο».

Σε άλλο σημείο ο κ. Γεωργιάδης εξήρε το έργο που επιτελεί το Λιμενικό Σώμα λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Οι λιμενικοί μας κάνουν μια πολύ δύσκολη δουλειά, τα σύνορα είναι για να τα φυλάς».

Παράλληλα ζήτησε ενίσχυση του Λιμενικού στη Χίο για αυξημένη ασφάλεια θαλάσσιων συνόρων.

