Γεωργιάδης για Χίο: Το ΕΣΥ κινητοποιήθηκε απόλυτα – Ήταν συγκινητικό που όλοι οι γιατροί, ακόμη και με ρεπό πήγαν στο νοσοκομείο 

Για το τραγικό συμβάν ανοιχτά της Χίου με τους 15 νεκρούς μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στο Action24.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, «είναι μία μεγάλη ανθρωπιστική τραγωδία και το ΕΣΥ χθες το βράδυ κινητοποιήθηκε απόλυτα».

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «ήταν συγκινητικό που όλοι οι γιατροί ακόμη και με ρεπό, επέστρεψαν στα καθήκοντά τους αυτοβούλως, Γέμισε το νοσοκομείο κόσμο για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι «αντιμετωπίστηκαν όλα τα περιστατικά και είναι διαχειρίσιμα».

Στη συνέχεια είπε ότι «όσο τα κυκλώματα λαθροδιακινητών κερδίζουν τόσα πολλά χρήματα από την παράνομη μετακίνηση ανθρώπων, τέτοιες τραγωδίες θα είναι αναπόφευκτες. Είναι πολύ καλό που η ελληνική κυβέρνηση αυστηροποιεί πάρα πολύ το πλαίσιο».

Σε άλλο σημείο ο κ. Γεωργιάδης εξήρε το έργο που επιτελεί το Λιμενικό Σώμα λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Οι λιμενικοί μας κάνουν μια πολύ δύσκολη δουλειά, τα σύνορα είναι για να τα φυλάς».

Παράλληλα ζήτησε ενίσχυση του Λιμενικού στη Χίο για αυξημένη ασφάλεια θαλάσσιων συνόρων.