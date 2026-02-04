Ευρωβαρόμετρο: Πόλεμοι και μετανάστευση ανησυχούν τους πολίτες της ΕΕ – Το 56% στην Ελλάδα είναι απαισιόδοξο για το μέλλον του κόσμου

  • Έντονο κλίμα ανασφάλειας και βαθιά ανησυχία για τις διεθνείς εξελίξεις αποτυπώνει το Ευρωβαρόμετρο, με το 52% των πολιτών της ΕΕ και το 56% των Ελλήνων να δηλώνει απαισιόδοξο για το μέλλον του κόσμου.
  • Στην κορυφή των ανησυχιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται οι ένοπλες συγκρούσεις και η τρομοκρατία, ενώ για τους Έλληνες πολίτες, ως σημαντικότερη απειλή καταγράφονται οι ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές (84%) και οι φυσικές καταστροφές λόγω κλιματικής αλλαγής (83%).
  • Οι πολίτες ζητούν πιο ενεργό ρόλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενίσχυση της ασφάλειας και μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ των κρατών-μελών. Παράλληλα, ο πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος ζωής αναδεικνύονται ως «κορυφαία προτεραιότητα» για το 53% των Ελλήνων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Έντονο κλίμα ανασφάλειας και βαθιά ανησυχία για τις διεθνείς εξελίξεις αποτυπώνει η πιο πρόσφατη έρευνα «Ευρωβαρόμετρο» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τους μισούς πολίτες της ΕΕ να εμφανίζονται απαισιόδοξοι για την πορεία του κόσμου.

Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, το 52% των πολιτών στην ΕΕ δηλώνει απαισιόδοξο για το μέλλον του κόσμου, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό φτάνει το 56%.

Για το μέλλον της ΕΕ, απαισιοδοξία εκφράζει το 39% των συμμετεχόντων στην ΕΕ, έναντι 53% στην Ελλάδα, ενώ ως προς το μέλλον της χώρας τους απαισιόδοξοι εμφανίζονται το 41% των Ευρωπαίων και το 56% των Ελλήνων.

Σε προσωπικό επίπεδο, πάντως, η εικόνα διαφοροποιείται, καθώς το 76% των πολιτών στην ΕΕ εμφανίζεται αισιόδοξο για το δικό του μέλλον και της οικογένειάς του, ποσοστό που στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 69%.

Ιδιαίτερα ισχυρή καταγράφεται η ανησυχία για θέματα ασφάλειας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην κορυφή των ανησυχιών βρίσκονται οι ένοπλες συγκρούσεις κοντά στα σύνορα της Ένωσης (72%), ενώ ακολουθούν η τρομοκρατία (67%), οι κυβερνοεπιθέσεις από χώρες εκτός ΕΕ (66%), οι φυσικές καταστροφές που επιδεινώνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής (66%) και οι ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές (65%).

Οι πιο σημαντικές απειλές για τους Έλληνες πολίτες

Στην Ελλάδα, ως σημαντικότερη απειλή καταγράφονται:

  • οι ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές με 84% (ΕΕ 65%)
  • οι φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή με 83% (ΕΕ 66%)
  • οι ενεργές πολεμικές συγκρούσεις κοντά στην ΕΕ με 79% (ΕΕ 72%)
  • η τρομοκρατία με 73% (ΕΕ 67%)
  • η ενεργειακή εξάρτηση της Ένωσης από τρίτες χώρες με 71% (ΕΕ 59%)

Παραπληροφόρηση και ψηφιακές απειλές

Ανησυχία προκαλούν επίσης ζητήματα που σχετίζονται με την παραπληροφόρηση και τις ψηφιακές απειλές. Η παραπληροφόρηση απασχολεί το 69% των πολιτών στην ΕΕ και το 77% στην Ελλάδα, ενώ η ελλιπής προστασία προσωπικών δεδομένων ανησυχεί το 68% στην ΕΕ και το 79% στην Ελλάδα.

Αντίστοιχα, προβληματισμό προκαλούν η ρητορική μίσους (ΕΕ 68%, Ελλάδα 71%), το ψευδές περιεχόμενο που παράγεται με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης (ΕΕ 68%, Ελλάδα 70%) και οι απειλές κατά της ελευθερίας της έκφρασης (ΕΕ και Ελλάδα 67%).

Σε αυτό το περιβάλλον, οι πολίτες εμφανίζονται να ζητούν πιο ενεργό ρόλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τι ζητούν οι Ευρωπαίοι από την ΕΕ

Το 66% των ερωτηθέντων στην ΕΕ και το 78% στην Ελλάδα θεωρεί ότι η Ένωση πρέπει να ενισχύσει τη συμβολή της στην ασφάλεια των πολιτών, ενώ το 89% σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το 93% στην Ελλάδα εκτιμά ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ενότητα.

Παράλληλα, το 73% στην ΕΕ και το 82% στην Ελλάδα θεωρεί ότι η ΕΕ χρειάζεται περισσότερα μέσα για να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις.

Ως βασικές προτεραιότητες για την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της ΕΕ αναφέρονται η άμυνα και η ασφάλεια από το 40% των πολιτών στην ΕΕ και το 32% των Ελλήνων, η ανταγωνιστικότητα και η οικονομία (32% στην ΕΕ, 46% στην Ελλάδα) και η ενεργειακή ανεξαρτησία (29% στην ΕΕ, 32% στην Ελλάδα).

Οι κορυφαίες προτεραιότητες

Σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές πολιτικές, ο πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος ζωής αναδεικνύονται ως «κορυφαία προτεραιότητα» για το 41% των πολιτών στην ΕΕ και για το 53% στην Ελλάδα.

Η οικονομία και η απασχόληση συγκεντρώνουν 35% στην ΕΕ και 60% στην Ελλάδα.

Σημαντικά ποσοστά στην Ελλάδα καταγράφονται επίσης για τη δημόσια υγεία (54% έναντι 33% στην ΕΕ) και τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό (46% έναντι 29%).

Παρά την εκτίμηση των περισσότερων πολιτών ότι το βιοτικό τους επίπεδο θα παραμείνει σταθερό, το 28% στην ΕΕ και το 39% στην Ελλάδα προβλέπει επιδείνωση την επόμενη πενταετία.

Η εικόνα της ΕΕ

Η συνολική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα παραμένει θετική, αν και εμφανίζεται ελαφρώς επιδεινωμένη σε σύγκριση με το Μάιο του 2025.

Σε επίπεδο ΕΕ, το 49% διατηρεί θετική άποψη για την Ένωση, έναντι 17% που εκφράζει αρνητική άποψη. Στην Ελλάδα, θετική εικόνα για την ΕΕ έχει το 34% και αρνητική το 29%.

Θετική στάση απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει το 38% των πολιτών στην ΕΕ και το 31% στην Ελλάδα.

Τέλος, το 62% των πολιτών στην ΕΕ αξιολογεί θετικά τη συμμετοχή της χώρας του στην Ένωση, ποσοστό που στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 40% — μειωμένο κατά 5 μονάδες σε σχέση με το Μάρτιο του 2024.

Η έρευνα του φθινοπωρινού Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2025 πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Verian από τις 6 έως τις 30 Νοεμβρίου 2025 στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ. Συνολικά έγιναν 26.453 συνεντεύξεις, εκ των οποίων 1.007 στην Ελλάδα.

