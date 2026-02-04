Αυστραλία: Ελληνοκύπριος ξεκίνησε καμπάνια για να μετακομίσει στην έπαυλη της Billie Eilish – Αφορμή οι δηλώσεις της στα Grammy για «κλεμμένη γη»

  • Ένας 24χρονος Ελληνοκύπριος ακτιβιστής, ο Drew Pavlou, ξεκίνησε καμπάνια crowdfunding για να μετακομίσει στην έπαυλη της Billie Eilish στο Λος Άντζελες, ως απάντηση στις δηλώσεις της στα Grammy.
  • Ο Pavlou επέκρινε αυτό που χαρακτήρισε ως επίδειξη ηθικής ανωτερότητας από την Eilish, ξεκινώντας έρανο για να μετακομίσει στην έπαυλή της, αν και αργότερα διαπίστωσε ότι το ακίνητο είχε καταστραφεί από πυρκαγιά.
  • Η Billie Eilish στην ομιλία της στα Grammy δήλωσε: «Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και χαρακτηρισμούς για «ριζοσπαστική άποψη» από τον Pavlou και άλλους.
Αυστραλία: Ελληνοκύπριος ξεκίνησε καμπάνια για να μετακομίσει στην έπαυλη της Billie Eilish – Αφορμή οι δηλώσεις της στα Grammy για «κλεμμένη γη»

Οι δηλώσεις της Billie Eilish στα φετινά Grammy πυροδότησαν μια απρόσμενη αλυσίδα αντιδράσεων, με έναν Αυστραλό ακτιβιστή να φτάνει στο σημείο να ξεκινήσει καμπάνια χρηματοδότησης με στόχο –όπως δήλωσε– να ταξιδέψει στις ΗΠΑ και να εγκατασταθεί στο σπίτι της τραγουδίστριας στο Λος Άντζελες.

Ο Drew Pavlou (Ντρου Παύλου), 24χρονος πολιτικός ακτιβιστής και influencer με Ελληνοκύπριους γονείς από τη Λάρνακα, ξεκίνησε εκστρατεία crowdfunding για να χρηματοδοτήσει το ταξίδι του στις ΗΠΑ και να επιχειρήσει να μετακομίσει στην έπαυλη της Billie Eilish, αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων στο Λος Άντζελες.


Αφορμή γι’ αυτήν την απόφαση στάθηκαν οι δηλώσεις της Eilish στην τελετή των Grammy: «Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη».

Ο Pavlou επέκρινε αυτό που χαρακτήρισε ως επίδειξη ηθικής ανωτερότητας από την πλευρά της Eilish, με αφορμή τις αντι-ICE δηλώσεις της, μετά τη βράβευσή της για το Τραγούδι της Χρονιάς στην 68η τελετή απονομής.

«Πετάω για τις ΗΠΑ την επόμενη Παρασκευή για να προσπαθήσω να μετακομίσω στην παραθαλάσσια έπαυλη της Billie Eilish στο Μαλιμπού», έγραψε ο Pavlou στο X τη Δευτέρα, κοινοποιώντας σύνδεσμο προς το πλέον ανενεργό GoFundMe.

«Κανένας άνθρωπος δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη. Υποστηρίξτε τα έξοδα του ταξιδιού και των γυρισμάτων μου εδώ».


Ο Pavlou ανέφερε ότι η πλατφόρμα διέγραψε τον αρχικό έρανό του αφού συγκέντρωσε 3.000 δολάρια για το ταξίδι του.

«To GoFundme διέγραψε τον έρανό μου για την Billie Eilish, αυτό είναι αηδιαστικό και άδικο», έγραψε. «Θα εξετάσω εναλλακτικές πλατφόρμες χρηματοδότησης».


Σύμφωνα με email που κοινοποίησε ο ίδιος, η καμπάνια διαγράφηκε επειδή η εταιρεία δεν μπορούσε να «επαληθεύσει τη σύνδεσή σας και το σχέδιό σας να μεταφέρετε τις δωρεές στο πρόσωπο για το οποίο συγκεντρώνετε χρήματα».

Στη συνέχεια άλλαξε τακτική και ξεκίνησε νέο έρανο στην πλατφόρμα GiveSendGo, ζητώντας περίπου 2.840 δολάρια για να πετάξει στην Καλιφόρνια και να αγοράσει το σπίτι αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων της τραγουδίστριας του «Birds of a Feather» στο Μαλιμπού.

Ωστόσο, το παραθαλάσσιο ακίνητο στο οποίο αναφερόταν ανήκε στον αδελφό της Eilish, Finneas O’Connell, και είχε πουληθεί για 5,6 εκατομμύρια δολάρια το 2022, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Η έπαυλη καταστράφηκε στην πολύνεκρη πυρκαγιά Palisades Fire, εξέλιξη την οποία ο Pavlou αγνοούσε όταν δημιούργησε τον έρανο.

«Αυτό είναι τόσο γαμ…a άδικο γιατί η παραθαλάσσια έπαυλη στο Μαλιμπού ήταν ιδιαίτερα αστεία», έγραψε, παραδεχόμενος ότι θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να ταξιδέψει τελικά στην πολυτελή κατοικία της Eilish στο Γκλέντεϊλ.

Bilie Eilish: Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη

Η τραγουδίστρια του «WILDFLOWER» αξιοποίησε την ομιλία αποδοχής του βραβείου της στην Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες την Κυριακή για να διατυπώσει ένα πολιτικά αιχμηρό μήνυμα.

«Όσο ευγνώμων κι αν νιώθω, ειλικρινά δεν νιώθω ότι χρειάζεται να πω τίποτα πέρα από το ότι… κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη», είπε από τη σκηνή της Crypto.com Arena.

«Και γαμ… την ICE, αυτό μόνο θέλω να πω, συγγνώμη», κατέληξε.


Ο Pavlou ήταν μεταξύ των χιλιάδων που επέκριναν τη στάση της Eilish.

«Αυτή είναι μια εξαιρετικά ριζοσπαστική άποψη. Ουσιαστικά υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πρέπει να καταργηθούν – ότι είναι ένα μη νόμιμο έθνος λόγω των αμαρτιών της αποικιοκρατίας. Είναι αξιοσημείωτο να βλέπει κανείς ολόκληρο το κοινό στα Grammy να σηκώνεται όρθιο και να χειροκροτεί με οργισμένη συμφωνία», έγραψε.

«Το κεντροαριστερό στρατόπεδο διαλύεται μπροστά στα μάτια μας – ολόκληρη η βιομηχανία του θεάματος φαίνεται να είναι υποταγμένη σε εξαιρετικά σκληροπυρηνικές κομμουνιστικές απόψεις που ζητούν την κατάργηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

Έπαυλη σε γη αυτόχθονων

Το ακίνητο της Eilish στο Λος Άντζελες βρίσκεται σε γη της φυλής Tongva, αναφέρει η New York Post, με εκπροσώπους των αυτόχθονων κατοίκων να ζητούν από διασημότητες να αναφέρονται ρητά στις φυλές όταν προχωρούν σε τέτοιου είδους δημόσιες τοποθετήσεις.

«Η Eilish δεν έχει επικοινωνήσει απευθείας με τη φυλή μας σχετικά με το ακίνητό της, ωστόσο εκτιμούμε τις περιπτώσεις όπου δημόσια πρόσωπα προσφέρουν ορατότητα στην πραγματική ιστορία αυτής της χώρας», δήλωσε εκπρόσωπος των Tongva στη Daily Mail.

«Ελπίζουμε ότι σε μελλοντικές συζητήσεις, η φυλή θα αναφέρεται ρητά ώστε το κοινό να κατανοεί ότι η ευρύτερη λεκάνη του Λος Άντζελες παραμένει έδαφος των Gabrieleno Tongva», πρόσθεσε.

