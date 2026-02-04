Χίος: Τα νεότερα για την υγεία των τραυματιών που νοσηλεύονται – Δύο έγκυες έχασαν τα έμβρυά τους

Τα νεότερα για την υγεία των 26 τραυματιών που έχουν μεταφερθεί στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου, έδωσε ο διοικητής, Χρήστος Τσιαχρής μιλώντας στον Realfm 97,8 και τους Αμαλία Κάτζου και Ιωσήφ Καλαμαράκη.

Ο διοικητής είπε ότι «έχουμε 26 άτομα που νοσηλεύονται. Οι 25 είναι Αφγανοί και υπάρχει και ένα στέλεχος του Λιμενικού. Υπάρχουν κάποιοι τραυματίες που έχουν χειρουργηθεί, έγιναν χειρουργεία μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες».

Ο κ. Τσιαχρής τόνισε ότι «αν υπάρχει περίπτωση κάποιος να κινδυνεύει, σίγουρα θα μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο, πιθανότατα στην Αθήνα. Αυτό όμως, θα κριθεί από την πορεία του κάθε τραυματία».

Στη συνέχεια ο ίδιος περιέγραψε ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση στο νοσοκομείο. «Μπορέσαμε και ανταποκριθήκαμε και θέλω να ευχαριστήσω και το προσωπικό που ήρθε πριν καν κληθεί για να αναλάβει και όλες τις υπηρεσίες με τις οποίες συνεργαστήκαμε» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Έγιναν τεράστιες προσπάθειες και υπήρχε εμπλοκή πολλών ειδικοτήτων γιατρών: ορθοπεδικοί, χειρουργοί, παιδίατροι κ.α».

Για τα παιδιά που νοσηλεύονται, είπε ότι «υπάρχουν 10 άτομα από 1 έως 15 ετών που νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική και γενικά είναι σε καλή κατάσταση. Δύο περιπτώσεις που είναι πιο βαριά θα δούμε την πορεία και αν χρειαστεί, θα γίνει διακομιδή».

Ο κ. Τσιαχρής επιβεβαίωσε και την πληροφορίες ότι «δύο έγκυες έχασαν τα έμβρυά τους».