Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Μετ’ εμποδίων σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου της Αττικής διεξάγεται η κίνηση στους δρόμους το πρωί της Τετάρτης (04/02).

Στον Κηφισό, για ακόμη ένα πρωινό, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία, και στα δύο ρεύματα.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, η κατάσταση μέχρι στιγμής, είναι λίγο καλύτερη, με τους οδηγούς να είναι «κολλημένοι» κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα και του Χαλανδρίου στην κάθοδο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό