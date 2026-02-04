Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Σύνοψη από το

  • Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τετάρτης (04/02), με καθυστερήσεις σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου.
  • Στον Κηφισό, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία, ενώ στη λεωφόρο Κηφισίας παρατηρούνται καθυστερήσεις στην Κατεχάκη και στο Χαλάνδρι.
  • Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη Μεσογείων προς Αθήνα, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Αθηνών, στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, στους δρόμους του Πειραιά και στην Αττική Οδό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Μετ’ εμποδίων σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου της Αττικής διεξάγεται η κίνηση στους δρόμους το πρωί της Τετάρτης (04/02).

Στον Κηφισό, για ακόμη ένα πρωινό, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία, και στα δύο ρεύματα.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, η κατάσταση μέχρι στιγμής, είναι λίγο καλύτερη, με τους οδηγούς να είναι «κολλημένοι» κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα και του Χαλανδρίου στην κάθοδο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

 

 

08:42 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

