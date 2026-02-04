Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Φορτηγό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Νεκρός ένας 17χρονος

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2) στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα ένας 17χρονος να χάσει την ζωή του.

Το τροχαίο συνέβη στην περιοχή της Σίνδου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα φορτηγό συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος. Το όχημα το οδηγούσε ένας άλλος συνομήλικός του, συνοδευόμενος από τη μητέρα του, σύμφωνα με το thestival.gr.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 17χρονος επιβάτης του αυτοκινήτου. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο 46χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος.