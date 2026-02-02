Grammy 2026: Οι καλλιτέχνες στράφηκαν κατά της ICE και η σκηνή έγινε βήμα διαμαρτυρίας – Οι δηλώσεις των Bad Bunny και Billie Eilish που σημάδεψαν την τελετή

Η απονομή των βραβείων στη φετινή τελετή των Grammy δεν περιορίστηκε στις αναμενόμενες ευχαριστίες προς δισκογραφικές και συνεργάτες. Για αρκετούς καλλιτέχνες, η σκηνή μετατράπηε σε βήμα πολιτικής τοποθέτησης, με επίκεντρο τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ και τη δράση της ICE.

Από τον Shaboozey μέχρι την Joni Mitchell, η στάση πολλών καλλιτεχνών ήταν ξεκάθαρη, τόσο μέσα από τα λόγια τους όσο και μέσα από τις κονκάρδες που φορούσαν κατά της ICE.

Bad Bunny: Έξω η ICE

Ο Bad Bunny, που θα εμφανιστεί στο Super Bowl το επόμενο Σαββατοκύριακο, κέρδισε τρία βραβεία -άλμπουμ της χρονιάς, καλύτερο música urbana άλμπουμ και παγκόσμια μουσική ερμηνεία- και χρησιμοποίησε τον χρόνο του στη σκηνή για να καταγγείλει το αντιμεταναστευτικό κλίμα στις ΗΠΑ.

«Πριν πω ευχαριστώ στον Θεό, θα πω πρώτα: έξω η ICE», είπε στην αρχή της ομιλίας του.

Bad Bunny at #GRAMMYs

“Before I say thanks to god, I’m going to say, ICE out. We’re not savages, we’re not animals, we are humans and we are Americans.”pic.twitter.com/5ZCvq7LVFL — Aryan (@chinchat09) February 2, 2026



Και συνέχισε: «Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι, είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί… Το μόνο πράγμα πιο δυνατό από το μίσος είναι η αγάπη, οπότε σας παρακαλώ, πρέπει να είμαστε διαφορετικοί. Αν παλεύουμε, πρέπει να το κάνουμε με αγάπη. Δεν τους μισούμε, αγαπάμε τους ανθρώπους μας, αγαπάμε τις οικογένειές μας και έτσι πρέπει να γίνεται, με αγάπη».

Ο Bad Bunny έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης ισπανόφωνης μουσικής που κερδίζει το άλμπουμ της χρονιάς.

Billie Eilish: Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη

Η Billie Eilish επικράτησε στην κατηγορία Τραγούδι της Χρονιάς για το «Wildflower» από το άλμπουμ της «Hit Me Hard and Soft», προσθέτοντας το 11ο Grammy στη συλλογή της και εξαπολύοντας νέα βέλη κατά της κυβέρνησης Τραμπ.

Ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον αδελφό της και μουσικό συνεργάτη της, Finneas, και παρέλαβε το βραβείο από τη θρυλική Carole King.

Η Eilish, που έχει υπάρξει έντονη και συχνή επικρίτρια της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, δήλωσε: «Όσο ευγνώμων κι αν νιώθω, ειλικρινά δεν νιώθω ότι χρειάζεται να πω τίποτα πέρα από το ότι… κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη».

Billie Eilish says “F*CK ICE” during her Grammys acceptance speech: “Nobody is illegal on stolen land. We need to keep fighting and speaking up. Our voices do matter.” pic.twitter.com/xaFFy9f9qj — J.Rudd (@jeffrudd31) February 2, 2026



«Και, ναι, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να ξέρεις τι να πεις και τι να κάνεις αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Νιώθω ότι υπάρχει ελπίδα μέσα σε αυτή την αίθουσα και νιώθω ότι απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε, να μιλάμε και να διαμαρτυρόμαστε. Οι φωνές μας πραγματικά μετρούν και οι άνθρωποι μετρούν».

Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Και γαμ… την ICE, αυτό μόνο θέλω να πω, συγγνώμη».

Olivia Dean: Είμαι προϊόν γενναιότητας

Το βραβείο καλύτερης νέας καλλιτέχνιδας πήγε στην Olivia Dean, το οποίο της απένειμε η περσινή νικήτρια Chappell Roan. «Στέκομαι εδώ ως εγγονή μετανάστη», είπε μέσα σε χειροκροτήματα.

«Είμαι προϊόν γενναιότητας και πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν να γιορτάζονται».

“I’m up here as the granddaughter of an immigrant, I’m a product of bravery and I think those people deserve to be celebrated.” — Olivia Dean while accepting Best New Artist at the #GRAMMYs pic.twitter.com/WHboLwSMN8 — Pop Crave (@PopCrave) February 2, 2026



Η Kehlani έκλεισε την ομιλία της για το βραβείο στην κατηγορία Best R&B Performance με ένα ηχηρό: «Γαμ… την ICE».

Kehlani accepting her first Grammy award: “Imma leave this and say f@ck ICE.” pic.twitter.com/031bgYZNeO — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) February 2, 2026



Ο Shaboozey αφιέρωσε το πρώτο του Grammy (Best Country Duo/Group Performance για το «Amen») «στα παιδιά των μεταναστών».

#GRAMMYs – Famous singer Shaboozey dedicated his Grammy award to immigrants. pic.twitter.com/yBY8DOTQo9 — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) February 2, 2026



Ο σταρ της country, του οποίου οι γονείς κατάγονται από τη Νιγηρία, συνέχισε λέγοντας: «Αυτό είναι επίσης για εκείνους που ήρθαν σε αυτή τη χώρα αναζητώντας μια καλύτερη ευκαιρία, για να γίνουν μέρος ενός έθνους που υποσχέθηκε ελευθερία για όλους και ίσες ευκαιρίες σε όποιον είναι πρόθυμος να δουλέψει γι’ αυτό. Σας ευχαριστώ που φέρατε εδώ τον πολιτισμό σας, τη μουσική σας, τις ιστορίες σας και τις παραδόσεις σας. Δίνετε χρώμα στην Αμερική».

Το ρεκόρ του Kendrick Lamar

Ο Kendrick Lamar έγινε ο ράπερ με τα περισσότερα βραβεία Grammy στην ιστορία, σπάζοντας το ρεκόρ του Jay Z, αφού κέρδισε πέντε βραβεία, μεταξύ των οποίων Record of the Year για το «Luther» με τη SZA, καθώς και Rap Song και Rap Album.

Ο Lamar έχει πλέον 27 Grammy, αφού είχε κερδίσει ακόμη πέντε και την περασμένη χρονιά.

«Δεν είμαι καλός στο να μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά το εκφράζω μέσα από τη μουσική», είπε στη σκηνή.

Το σχόλιο του Trevor Noah για τη Nicki Minaj

Ο Trevor Noah, παρουσιάζοντας την τελετή για τελευταία φορά, χαρακτήρισε τα Grammy «την καλύτερη συναυλία που δεν μπορείς να αγοράσεις» στην εναρκτήρια ομιλία του.

Κατά τη διάρκεια του μονολόγου του, περιηγήθηκε ανάμεσα στους καλλιτέχνες, κάνοντας χιούμορ δίπλα τους, αλλά κράτησε το πιο αιχμηρό του αστείο για μια απούσα.

«Η Nicki Minaj δεν είναι εδώ», είπε, μέσα σε δυνατές επευφημίες στο Crypto.com Arena. «Βρίσκεται ακόμη στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ συζητώντας πολύ σημαντικά ζητήματα».

Η Minaj επισκέφθηκε και επαίνεσε τον Αμερικανό Πρόεδρο αυτή την εβδομάδα, στο αποκορύφωμα μιας στροφής προς το MAGA κίνημα που έχει κάνει τους τελευταίους μήνες.

Ο Noah μιμήθηκε τον Τραμπ λέγοντας: «Στην πραγματικότητα Nicki, έχω τον μεγαλύτερο κ…ο, όλοι το λένε Nicki».

Trevor Noah went on a massive tirade at the Grammy Awards against Nicki Minaj, who wasn’t present to defend herself. Disgraceful. Ship him back to South Africa. pic.twitter.com/chBVyLDB0Y — Ian Miles Cheong (@ianmiles) February 2, 2026



Συμπύκνωσε επίσης μεγάλο μέρος της πολιτικής διάστασης σε ένα ακόμη αστείο, όταν είπε ότι η Lauryn Hill εμφανίστηκε στην τελετή για πρώτη φορά από το 1999. «Καταλαβαίνετε πόσο παλιά είναι αυτό;», είπε.

«Το 1999 ο πρόεδρος είχε εμπλακεί σε σεξουαλικό σκάνδαλο, ο κόσμος πίστευε ότι οι υπολογιστές θα κατέστρεφαν τον κόσμο και ο Diddy είχε συλληφθεί».

Η ατάκα του Noah για το 1999 δεν ήταν απλώς ένα νοσταλγικό χιούμορ για «παλιές εποχές», αλλά ένας σαφής παραλληλισμός με το σήμερα. Στην πραγματικότητα έστηνε έναν καθρέφτη ανάμεσα σε δύο περιόδους που, αν και απέχουν σχεδόν τρεις δεκαετίες, μοιάζουν ανησυχητικά μεταξύ τους.

Τότε, ο Μπιλ Κλίντον βρισκόταν στη δίνη του σκανδάλου Λεβίνσκι. Σήμερα, η δημόσια συζήτηση στις ΗΠΑ περιστρέφεται γύρω από τα αρχεία Έπσταϊν και τη σκιά που ρίχνουν στον Ντόναλντ Τραμπ. Τότε, η παγκόσμια ανησυχία είχε όνομα: «Y2K», το ενδεχόμενο ένα τεχνικό σφάλμα στους υπολογιστές να παραλύσει κρίσιμα συστήματα και να προκαλέσει χάος. Σήμερα, ο αντίστοιχος φόβος έχει μετατοπιστεί στην τεχνητή νοημοσύνη, με πολλούς να ανησυχούν ότι το AI μπορεί να ξεπεράσει τον ανθρώπινο έλεγχο. Και τότε, όπως και τώρα, το όνομα του Diddy βρισκόταν στα πρωτοσέλιδα λόγω σύλληψης — με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.

Στεκόμενος δίπλα στην Olivia Dean, την επαίνεσε για τη μάχη της με την Ticketmaster. Εκείνη είχε εξασφαλίσει μερικές επιστροφές χρημάτων για τους θαυμαστές της πέρυσι, αφού είχε επικρίνει το σύστημα μεταπώλησης εισιτηρίων.

«Γιατί αν οι θαυμαστές δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τα εισιτήρια, δεν μπορούμε να έχουμε ζωντανή μουσική», είπε ο Noah, «και χωρίς συναυλίες, πώς θα μαθαίναμε ποιοι διευθύνοντες σύμβουλοι έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις;» – η αναφορά του παρέπεμπε ευθέως στο σκάνδαλο από συναυλία των Coldplay, όταν ο CEO της Astronomer καταγράφηκε από τις γιγαντοοθόνες του σταδίου σε ένα τρυφερό, εμφανώς «παράνομο» τετ-α-τετ, το οποίο έκανε τον γύρο του διαδικτύου μέσα σε λίγες ώρες.

Η λίστα των νικητών