Ανοίγει η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση: Ποια άρθρα είναι στο επίκεντρο – Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ανοίγει η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοινώσεις, ίσως και μέσα στην ημέρα, σήμερα.

Ο Πρωθυπουργός πιάνει το νήμα της συζήτησης με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας να έρχονται το αμέσως επόμενο διάστημα στο προσκήνιο, προκειμένου να εκκινήσει η σχετική συζήτηση.

«Με δεδομένο ότι απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία των 200 βουλευτών που προβλέπει το Σύνταγμα, ευελπιστώ ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα προσεγγίσουν την πρόταση με πνεύμα ευθύνης και συναίνεσης, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί από το 2027«, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται στο τηλεοπτικό μήνυμά του να περιγράψει τους στόχους του για την αναθεωρητική διαδικασία, καλώντας και τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης να πάρουν θέση στον δημόσιο διάλογο για τα επίμαχα άρθρα που θα τεθούν επί τάπητος προκειμένου να προχωρήσουν οι αλλαγές στο Σύνταγμα.

Στο θέμα αναμένεται να αναφερθεί και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ αργότερα, στις 9 το βράδυ, αναμένεται να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, που θα αναπτυχθούν σε συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αλέξη Παπαχελά.

Η κατεύθυνση για την αναθεώρηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβερνητική πλειοψηφία θα κινηθεί, μεταξύ άλλων, προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης πέντε άρθρων:

Άρθρο 16 : Ίδρυση μη κρατικών / μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων

: Ίδρυση μη κρατικών / μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων Άρθρο 24 : Προστασία του Περιβάλλοντος

: Προστασία του Περιβάλλοντος Άρθρο 30 : Εκλογή και θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας

: Εκλογή και θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας Άρθρο 86 : Περί ευθύνης υπουργών

: Περί ευθύνης υπουργών Άρθρο 90: Εκλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης

Παράλληλα, αναμένεται να προταθεί Συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο Δημόσιο που να συνδέεται με τη μονιμότητα.

Το πιο σημαντικό είναι να κατοχυρωθεί συνταγματικά η αξιολόγηση και από εκεί και πέρα αυτό δεν θα αφορά τους υφιστάμενους υπαλλήλους θα δούμε και τις προτάσεις των κομμάτων, ανέφερε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, o Υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, επισημαίνοντας ότι άρση της μονιμότητας δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει προστασία και ότι ο κάθε δήμαρχος ή περιφερειάρχης θα απολύει».

Στην επέκταση του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού και στις εκλογές του 2027, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, ενώ στις 16 Φεβρουαρίου ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση του σχετικού νομοσχεδίου. Στις 5 Φεβρουαρίου θα υπάρξει νέα συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής.

Η κυβερνητική πρόταση για την επιστολική ψήφο περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικής Τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού.

Πρόκειται για κορυφαία πολιτική διαδικασία, η οποία απαιτεί ευρείες συναινέσεις και θα καθορίσει το πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο των επόμενων δεκαετιών, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Με δεδομένο ότι για την εφαρμογή απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 200 βουλευτών, η κυβέρνηση ελπίζει ότι η Αντιπολίτευση θα προσεγγίσει την πρόταση με πνεύμα ευθύνης και συναίνεσης, ώστε το μέτρο να τεθεί σε ισχύ από το 2027.

Στο πλαίσιο των αλλαγών για τις εθνικές εκλογές του 2027, οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12, ενώ το όριο εισόδου στη Βουλή παραμένει κανονικά στο 3%.

Παρέμβαση Δένδια

Στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση παρενέβη και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ο οποίος στάθηκε στην ανάγκη η πατρίδα μας να έχει στέρεους και δυνατούς θεσμούς, μία παρακαταθήκη που μας άφησε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ο Νίκος Δένδιας, που εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην επίσημη τελετή αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του Πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και της μετονομασίας της Πλατείας Δημαρχείου σε «Πλατεία Κυβερνήτη» Ιωάννη Καποδίστρια, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό-Συνεδριακό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» του δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, είπε μεταξύ άλλων:

«Σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες, θα αρχίσει μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.. Ποιος από εμάς μπορεί, παραδείγματος χάρη, στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης να συνεχίζει να υπερασπίζει τη λογική ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης πρέπει να επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση; Ποιος από εμάς δεν βλέπει την κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην ελληνική κοινωνία;».

Εξάλλου, σε όλες τις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται τα τελευταία χρόνια – ιδίως μετά την τραγωδία των Τεμπών – κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη Δικαιοσύνη, ως εκ τούτου, αυτό που ουσιαστικά τόνισε ο κ. Δένδιας, ήταν πως πρέπει να αλλάξει η λογική και να βρεθεί άλλος τρόπος να εκλέγεται η ηγεσία της.

Η διαδικασία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Σύμφωνα με τα απορρέοντα από το άρθρο 110 του Συντάγματος για τη διαδικασία αναθεώρησης, η υφιστάμενη Βουλή είναι η προτείνουσα την αναθεώρηση. Ως εκ τούτου, όσα άρθρα συγκεντρώσουν πλειοψηφία 180 βουλευτών μπορούν να αναθεωρηθούν από την επόμενη Βουλή με 151 «ναι». Αντιθέτως, όσα άρθρα περάσουν με πλειοψηφία από 151 έως 179 βουλευτές χρειάζονται εκ νέου 180 θετικές ψήφους στην επόμενη Βουλή.

Συγκεκριμένα: Άρθρο 110: (Αναθεώρηση του Συντάγματος)