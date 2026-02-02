Τα σχέδια της Τουρκίας για την παραγωγή οπλικών συστημάτων το 2026 – Τα 6 προγράμματα της Ελλάδας στο SAFE

Διευρύνει το αμυντικό της βιομηχανικό αποτύπωμα η Τουρκία, που παρά τα προβλήματα της οικονομίας της συνεχίζει να επενδύει στην εγχώρια έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή, διαπιστώνοντας ότι τα έσοδα μπορούν να στηρίξουν όχι μόνο την οικονομία αλλά και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις που χρειάζεται για περαιτέρω ανάπτυξη, ταυτόχρονα με την αμυντική διπλωματία που ασκεί. Το enikos.gr παρουσιάζει ποια είναι τα προγράμματα, στα οποία θα δώσει έμφαση το 2026.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Το 5ο Συνέδριο Παγκόσμιων Στρατηγικών στην Αμυντική και Αεροδιαστημική Βιομηχανία πραγματοποιήθηκε στην Αττάλεια. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου υπό την προεδρία του Προέδρου της Αμυντικής Βιομηχανίας, Καθηγητή Δρ. Haluk Görgün, με τη συμμετοχή Αντιπροέδρων και στελεχών εταιρειών, όπου παρουσιάστηκαν οι στόχοι του τομέα για το 2026.

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Αττάλεια, κοινοποιήθηκε στο κοινό ο οδικός χάρτης για την τουρκική αμυντική βιομηχανία, η οποία έσπασε ρεκόρ εξαγωγών όλων των εποχών με εξαγωγές 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στην παρουσίαση, υπό την προεδρία του Προέδρου της Αμυντικής Βιομηχανίας, Καθηγητή Δρ. Haluk Görgün, τονίστηκε ότι το 2026 θα είναι μια χρονιά-ορόσημο, ιδιαίτερα όσον αφορά την είσοδο εγχώρια παραγόμενων πλατφορμών στις διαδικασίες απογραφής και μαζικής παραγωγής.

Στην κορυφή των στόχων για το 2026 βρίσκεται η εθνική ισχύς στους αιθέρες. Το πρώτο μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας, το BAYRAKTAR KIZILELMA, που αναπτύχθηκε από την Baykar με δικούς της πόρους, θα προστεθεί επίσημα στο απόθεμα το 2026.

Από την άλλη πλευρά, θα γίνει ένα ιστορικό βήμα για το έργο μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς της Τουρκίας, το KAAN, και θα ληφθεί απόφαση για την έναρξη μαζικής παραγωγής του αεροσκάφους. Επιπλέον, θα ξεκινήσουν οι δραστηριότητες κρίσιμου σχεδιασμού (CDR) για το αρχικό έργο κινητήρα, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρη ανεξαρτησία της KAAN, επιταχύνοντας έτσι τις τεχνικές διαδικασίες.

Οι παραδόσεις των αεροσκαφών HÜRKUŞ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε αποστολές εκπαίδευσης και εγγύς αεροπορικής υποστήριξης, επιταχύνονται. Στόχος είναι η ολοκλήρωση της παράδοσης συνολικά 22 αεροσκαφών HÜRKUŞ-2 έως το τέλος του 2026. Από την πλευρά των ελικοπτέρων, το πρώτο εγχώριας παραγωγής ελικόπτερο γενικής χρήσης της Τουρκίας, το GÖKBEY, θα έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες πολιτικής πιστοποίησης για να μπορεί να συμμετέχει στην πολιτική αεροπορία.

Παραδόσεις που θα ενισχύσουν τις χερσαίες και ναυτικές δυνάμεις περιλαμβάνονται επίσης στο ημερολόγιο του 2026. Διψήφιος αριθμός παραδόσεων θα επιτευχθεί για το κύριο άρμα μάχης ALTAY, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μαζική παραγωγή. Στη θάλασσα, η δεύτερη φρεγάτα κλάσης ISTİF, TCG İZMİR , θα τεθεί σε υπηρεσία υπό τη διοίκηση των Τουρκικών Ναυτικών Δυνάμεων.

Το σύστημα KORAL-2, που αναπτύχθηκε από την ASELSAN και ανεβάζει τις δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου της Τουρκίας στο επόμενο επίπεδο, θα τεθεί σε λειτουργία το 2026. Επιπλέον, έχει προγραμματιστεί η παράδοση δύο ραντάρ ALP-100 και δύο ALP-300 στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, κάτι που θα ενισχύσει τις δυνατότητες αεράμυνας και επιτήρησης.

Άλλοι βασικοί στόχοι από τους στόχους του 2026:

Παραδόσεις πυραυλικών συστημάτων σε μεγάλο όγκο σειριακής παραγωγής (HİSAR, SİPER, TAYFUN, ATMACA, κ.λπ.).

Μια πλατφόρμα ελικοπτέρων εισέρχεται στο απόθεμα εξοπλισμένη με το σύστημα YILDIRIM-100 DIRCM, παραγωγής ASELSAN.

Ολοκλήρωση παράδοσης 40 οβιδοβόλων T-155 PANTER 8×8.

Η τουρκική αμυντική βιομηχανία ακολουθεί πιστά τον σχεδιασμό να συνεχίσει να ενισχύει την ισχύ της τόσο στο πεδίο όσο και στην εξαγωγική αγορά με εγχώρια παραγόμενα συστήματα το 2026.

Η Ελλάδα

Παράλληλα η Ελλάδα δείχνει να είναι δυσκίνητη ακόμη σε ότι αφορά την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της αμυντικής της βιομηχανίας, με την δαιδαλώδη γραφειοκρατική διαδικασία αλλά και τον αναχρονιστικό νόμο Βενιζέλου περί προμηθειών και διαγωνισμών να λειτουργεί ως ανάχωμα για την επιτάχυνση των διαδικασιών, ακόμη κι αν υπάρχει διάθεση.

Η ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού επιμένει να επιλέγει πλατφόρμες (καινούργιες και μεταχειρισμένες) από το ράφι, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες περί απαραίτητης συμμετοχής κατά 25% των ελληνικών αμυντικών εταιρειών. Στα ανεξήγητα είναι η επιμονή της ηγεσία του ΠΝ να μην επισκέπτεται τα ελληνικά ναυπηγεία και να μάθει για τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στην ΓΔΑΕΕ για την εγχώρια ναυπήγηση πολεμικών πλοίων, από OPV και κανονιοφόρους, μέχρι πυραυλακάτους, κορβέτες και φρεγάτες.

Σε αυτά, σαν όαση φαντάζει η έγκριση τελικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του εθνικού αμυντικού σχεδίου της Ελλάδας, ύψους 788 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE.

Το ελληνικό SAFE περιλαμβάνει 6 προγράμματα, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, τα μη επανδρωμένα συστήματα και τις ασφαλείς επικοινωνίες, κατά πλήρη επιβεβαίωση των πληροφοριών που έχει παρουσιάσει το enikos.gr με αναλυτικά ρεπορτάζ τον τελευταίο καιρό. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με χώρες όπως η Κύπρος, η Νορβηγία, η Πολωνία και η Βουλγαρία. «Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ενδυνάμωση της πατρίδας μας σε όλα τα πεδία -στην άμυνα, στη διπλωματία, αλλά και στα μέτωπα της οικονομίας και της κοινωνίας» ανέφερε σε σχετική του ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.