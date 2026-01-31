«Όχι στο χάος»: Παρεμβάσεις από Τουρκία και αραβικό κόσμο για αποκλιμάκωση της πολεμικής έντασης μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν

Σύνοψη από το

  • Η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, το Ομάν και το Κατάρ βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, επιχειρώντας αποκλιμάκωση και καλώντας σε αυτοσυγκράτηση.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποιεί με ετοιμοπόλεμη αρμάδα και απαιτεί συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καλώντας το να «προσέλθει γρήγορα στο τραπέζι».
  • Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι η χώρα του είναι έτοιμη τόσο για διάλογο όσο και για πόλεμο, ενώ η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ προέτρεψε το Ιράν να αποφύγει τον «περιττό κίνδυνο της ναυσιπλοΐας» στο Στενό του Ορμούζ.
«Όχι στο χάος»: Παρεμβάσεις από Τουρκία και αραβικό κόσμο για αποκλιμάκωση της πολεμικής έντασης μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν
Η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, το Ομάν και το Κατάρ βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ και το Ιράν, επιχειρώντας αποκλιμάκωση και καλώντας σε αυτοσυγκράτηση, καθώς ο Τραμπ προειδοποιεί με ετοιμοπόλεμη αρμάδα και απαιτεί συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Τραμπ: «Στο Ιράν πάει μεγαλύτερη αρμάδα από εκείνη που έστειλα στη Βενεζουέλα – Θα δούμε τι θα γίνει»

Σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσεθ, τον απεσταλμένο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, και τον Στρατηγό Νταν Κέιν, πρόεδρο του Κοινού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Άραβας αξιωματούχος δήλωσε ότι το μήνυμα του αραβικού κόσμου προς τις ΗΠΑ είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσουν με εξαιρετική προσοχή, έχοντας επίγνωση του χάους που θα μπορούσε να προκύψει.

Την ίδια ώρα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη, από όπου και προεδοποίησε ότι η χώρα του, είναι έτοιμη τόσο για διάλογο όσο και για πόλεμο.

«Η Άγκυρα εργάζεται για την αποκλιμάκωση ανακοίνωσε το γραφείο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και σύμφωνα με την ανακοίνωση ο Τούρκος πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Την ίδια ώρα, το Κατάρ υπενθυμίζει ότι αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στο εμιράτο έγιναν στόχος ιρανικών αντιποίνων μετά τις αεροπορικές επιδρομές του Τραμπ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις το 2025.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Παρασκευή ότι ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, αλλά προειδοποίησε: «Αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα δούμε τι θα συμβεί».
Ο αμερικανός πρόεδρος επανήλθε μάλιστα στο πυρηνικό ζήτημα: «Ας ελπίσουμε ότι το Ιράν θα προσέλθει γρήγορα στο τραπέζι» και θα διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία για το τέλος στα πυρηνικά όπλα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social αυτή την εβδομάδα, προειδοποιώντας ότι «ο χρόνος τελειώνει».

Γυμνάσια με αληθινά πυρά στα στενά του Ορμούζ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ προέτρεψε το Ιράν να αποφύγει τον «περιττό κίνδυνο της ναυσιπλοΐας» κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης άσκησης με πραγματικά πυρά που ξεκινά την Κυριακή στο Στενό του Ορμούζ, την διόδο από την οποία διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Η αμερικανική διοίκηση σημείωσε ότι δεν θα ανεχθεί «μη ασφαλείς» ενέργειες από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων πάνω από αμερικανικά στρατιωτικά πλοία.

Πηγή: Associated Press

04:35 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ταξιδιωτική οδηγία για τον Νίγηρα – Οι ΗΠΑ αποσύρουν το μη αναγκαίο διπλωματικό προσωπικό τους

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι διέταξε την αποχώρηση χωρίς καθυστέρηση από...
04:17 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Τους 46 έφθασαν οι νεκροί από τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία

Επιβάτης ο οποίος είχε τραυματιστεί στην σιδηροδρομικό δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου στη νότια...
03:08 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Παράταση δυο εβδομάδων ενέκρινε η Γερουσία για την χρηματοδότηση της ICE ώστε να αποτραπεί νέο shutdown

Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούνται ξανά με shutdown από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα αύριο Σά...
02:31 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση 30 ελικοπτέρων Apache στο Ισραήλ έναντι 3,8 δισεκ. δολαρίων

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι ενέκρινε την πώλ...
