Αρχεία Επστάιν: Σάλος με τις αποκαλύψεις για τους φίλους του καταδικασμένου χρηματιστή – Οι Ρωσίδες, ο Γκέιτς, τα ΣΜΝ, τα ελικόπτερα και ο Μασκ

Σάλος αναμένεται στο διεθνές τζετ-σετ, αλλά και στην υψηλή κοινωνία των ΗΠΑ, καθώς ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστής Τζέφρι Επστάιν, μιλάει από τον… τάφο του, αφού το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στην δημοσιότητα πάνω από 3 εκατομμύρια αρχεία που αφορούν στις δραστηριότητές του.

Τα αρχεία τέθηκαν στην διάθεση των δημοσιογράφων (και του κοινού φυσικά), οι οποίοι άρχισαν αμέσως να ερευνούν τον συγκεκριμένο τεράστιο όγκο δεδομένων, στον οποίον περιλαμβάνονται εκτός από έγγραφα και μέιλ, 180.000 φωτογραφίες και βίντεο.

Το Σεξουαλικά Μεταδιδόμενο Νόσημα

Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Τζέφρι Επστάινλέει ότι ο Μπιλ Γκέιτς κόλλησε σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα (ΣΜΝ) από «Ρωσίδες»… και στη συνέχεια πρότεινε να δοθούν κρυφά στην τότε σύζυγό του Μελίντα αντιβιοτικά, σύμφωνα με νέα μέιλ που δημοσιεύει το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, όπως γράφει η Mailonline.

Τα νέα μέιλ του Τζέφρι Επστάιν περιγράφουν ότι ο Μπιλ Γκέιτς έκανε «σεξ με Ρωσίδες», κόλλησε ένα «ΣΜΝ» και στη συνέχεια σχεδίαζε να «χορηγήσει κρυφά» αντιβιοτικά στην τότε σύζυγό του Μελίντα. Τα συγκλονιστικά μέιλ, που στάλθηκαν από τον λογαριασμό του Επστάιν στον εαυτό του τον Ιούλιο του 2013, φαίνεται να είναι προσχέδια μιας επιστολής που προοριζόταν να στείλει ο τότε κορυφαίος σύμβουλος του Γκέιτς, Μπόρις Νίκολιτς, σχετικά με την παραίτησή του από το φιλανθρωπικό ίδρυμα του δισεκατομμυριούχου της Microsoft.

Οι επισκέψεις του Έλον Μασκ

Ο Έλον Μασκ, έστειλε email στον Επστάιν στα τέλη του 2013 για να συντονίσει ένα ταξίδι στο νησί του νεκρού καταδικασμένου επιχειρηματία στην Καραϊβική, όπως δείχνουν τα έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης την Παρασκευή.

Ο Μασκ είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι απέρριψε τις προσπάθειες του Επστάιν να τον πείσει να επισκεφθεί ένα από τα δύο νησιά που του ανήκαν – το Great St. James και το Little St. James – στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, που είναι κοντά στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Το Little St. James ήταν το επίκεντρο της δεκαετούς κακοποίησης κοριτσιών και νεαρών γυναικών από τον Επστάιν.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2013, ο Μασκ έστειλε email στον Επστάιν: «Θα βρίσκομαι στην περιοχή των Βρετανικών Παρθένων Νήσων/St Bart’s κατά τη διάρκεια των διακοπών. Υπάρχει κάποια καλή περίοδος για να σας επισκεφτώ;»

Ο Επστάιν απάντησε δύο ημέρες αργότερα και είπε ότι η αρχή του νέου έτους θα ήταν καλή, προσθέτοντας: «πάντα υπάρχει χώρος για σένα». Την ημέρα των Χριστουγέννων, ο Επστάιν έγραψε σε άλλο email: «η 2 ή η 3 θα ήταν τέλεια. Θα έρθω να σε πάρω».

Ο Μασκ απάντησε αρχικά ότι θα έπρεπε να επιστρέψει στο Λος Άντζελες το βράδυ της 2ας Ιανουαρίου, πριν πει ότι θα μπορούσε να αναβάλει την αναχώρησή του κατά μία ημέρα.

«Πότε πρέπει να πάμε στο νησί σου στις 2;» ρώτησε ο Μασκ τον Εσπτάιν.

Οι εκπρόσωποι του Mασκ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τα νέα μέιλ. Από αυτά μέιλ δεν είναι σαφές αν ο Μασκ τελικά επισκέφθηκε το νησί. Ωστόσο, αποκαλύπτουν ένα επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ των δύο ανδρών που δεν είχε γίνει γνωστό μέχρι τώρα – και αυτό παρά τις προσπάθειες του Μασκ να δυσφημίσει τους αντιπάλους του, προσπαθώντας να τους συνδέσει με τον Επστάιν.

Όπως μεταδίδει το CNN, κατά τη διάρκεια της εκρηκτικής διαμάχης του Mασκ με τον Τραμπ, ο ιδιοκτήτης της Τέσλα, υπαινίχθηκε ότι ο Πρόεδρος είχε καθυστερήσει τη δημοσιοποίηση των αρχείων Επστάιν επειδή το όνομά του εμφανιζόταν σε αυτά. Αυτό ήταν μέρος της ρήξης μεταξύ του Προέδρου και του Μασκ ο οποίος ήταν ένας από τους στενότερους συμβούλους του.

Τον Σεπτέμβριο, αφού το όνομα του Μασκ συμπεριλήφθηκε σε μια άλλη παρτίδα αρχείων, προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία. Σε μια ανάρτηση στο X εκείνη την εποχή, είπε ότι «ο Επστάιν προσπάθησε να με πείσει να πάω στο νησί του και ΕΓΩ ΑΡΝΗΘΗΚΑ».

Τα ελικόπτερα της ερωμένης του Μασκ

Κεντρικό ρόλο στο σκάνδαλο Επστάιν έχει η πρώην ερωμένη του και δεξί του χέρι, η Μάξγουελ Γκισλέιν. Η φυλακισμένη σήμερα γυναίκα, προφανώς είχε ελικόπτερα και αυτά με την σειρά τους είχαν το παρατσούκλι «Air Ghislaine»

Σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνεται στα αρχεία τα οποία δημοσιοποιήθκαν, κάποιος που φαίνεται να είναι ειδικός πράκτορας του FBI (το όνομά του έχει διαγραφεί) ζητεί πληροφορίες σχετικά με τα ελικόπτερα και το ιδιωτικό τζετ της Γκισλέιν Μάξγουελ.

Η απάντηση δείχνει ότι τα δύο ελικόπτερά της είχαν το παρατσούκλι «Air Ghislaine 1» και «Air Ghislaine 2».

Ο βιασμός ανήλικης

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία μια ανήλικη, θύμα, είπε στο FBI ότι ο Επστάιν την κακοποίησε σεξουαλικά αφού του εκμυστηρεύτηκε μια προηγούμενη σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί. Η ανήλικη έκανε την αποκάλυψη δήλωσε στο FBI το 2021.

Οι καταγγελίες της περιέχονται σε υπόμνημα του FBI γνωστό ως «302», το οποίο περιγράφει μια συνέντευξη μάρτυρα, αλλά το έγγραφο δεν δείχνει αν το FBI μπόρεσε να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς.

Πολλοί από τους εκατοντάδες επιζώντες της κακοποίησης του Επστάιν έχουν δηλώσει ότι ανυπομονούσαν να δημοσιοποιηθούν έγγραφα όπως αυτά, ώστε να μπορέσουν να διηγηθούν τις ιστορίες τους και να αποκαλυφθούν πλήρως οι βάναυσες πράξεις του Επστάιν Η κοπέλα ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι είπε στον Επστάιν όταν ήταν περίπου 14 ετών πως «η παιδική της ηλικία ήταν «σκατένια» επειδή είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Ο επιχειρηματίες απάντησε ότι «λυπάται για αυτό».

Η μάρτυρας είπε στους ερευνητές ότι αργότερα έκανε μασάζ με «άβολες» κινήσεις στον επιχειρηματία σε πολλές περιπτώσεις όπου και οι δύο ήταν γυμνοί. Είπε ότι ο Επστάιν μερικές φορές την άγγιζε σεξουαλικά παρά τη θέλησή της και ότι προσπάθησε να τον απωθήσει.

Οι σημειώσεις αναφέρουν ότι το θύμα «ένιωθε ταπεινωμένο όταν πήγαινε στο σπίτι του Επστάιν και ότι «ένιωθε ότι την εκμεταλλεύονταν», αλλά ότι είπε επίσης ότι «ένιωθε ευτυχισμένη επειδή είχε πολλά χρήματα» από τα μασάζ που της πλήρωναν, όπως μεταδίδει το CNN.

Οι καταγγελίες για τον Τράμπ

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα υπόμνημα του FBI τύπου 302, είναι αυτό στο οποίο περιέχονται και οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου κοριτσιού από τον πρόεδρο Τραμπ. Ωστόσο το FBI φέρεται να μην θεώρησε τις καταγγελίες τεκμηριωμένες. Δύο εκδόσεις του συγκεκριμένου εγγράφου έχουν αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης και το CNN έχει καταθέσει ερώτηση για το θέμα στο υπουργείο.

Τα υπομνήματα 302

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε την Παρασκευή δεκάδες σημαντικά υπομνήματα του FBI με την ονομασία «302s». Είναι ένα σημαντικό μέρος της τεράστιας ποσότητας αρχείων που σχετίζονται με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν.

Τα έγγραφα αυτά περιέχουν τις σημειώσεις που έλαβαν οι πράκτορες του FBI κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων των μαρτύρων. Καταγράφουν όσα είπαν οι μάρτυρες στους ανακριτές. Δεν περιγράφουν τις μεταγενέστερες προσπάθειες επιβεβαίωσης των πληροφοριών. Ωστόσο, τα θύματα ανυπομονούσαν να δουν το περιεχόμενο αυτών των αρχείων.

Μια μάρτυρας ενημέρωσε το FBI τον Ιούνιο του 2020 για τη «σχέση του πρώην συμβούλου του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, με τον Τζέφρι Επστάιν», αλλά «δίσταζε» να συζητήσει το θέμα λεπτομερώς επειδή ο Μπάνον ήταν «φίλος με ισχυρούς ανθρώπους», όπως αναφέρει το συγκεκριμένο υπόμνημα.

Η ταυτότητα της κοπέλας έχει διαγραφεί, όπως και σχεδόν όλο το τετρασέλιδο έγγραφο. Ωστόσο, οι πράκτορες του FBI σημείωσαν ότι η μάρτυρας είχε εργαστεί στο παρελθόν στη βιομηχανία μαριχουάνας. Ο Μπάνον δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί από τις αρχές για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικό με τον Επστάιν. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι τα στοιχεία που αποκαλύπτοντσαι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν αποδεικνύουν παράνομες πράξεις των προσώπων στα οποία αφορούν.

Η υπόθεση Τζιούφρε και το Mar-a-Lago

Ένα άλλο από τα υπομνήματα 302 περιέχει σημειώσεις από μια προφανή συνέντευξη του FBI με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε τον Απρίλιο και στην οποίοα ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, στην Βρετανία, έδωσε χρήματα για να μην προχωρήσει δικαστικά στις; εναντίον του καταγγελίες.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2013 στο αμερικανικό προξενείο στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου ζούσε τότε η Τζιούφρε. Το μερικώς διαγραμμένο σημείωμα δείχνει ότι η Giuffre είπε στους ερευνητές ότι ως έφηβη εργαζόταν στο κλαμπ Mar-a-Lago του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη νότια Φλόριντα, πώς προσλήφθηκε από εκεί για να εργαστεί για τον Επστάιν και για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη αργότερα από ένα διαγραμμένο πρόσωπο που φαίνεται να είναι ο νεκρός επιχειρηματίας.

Οι αρχές δεν έχουν ποτέ κατηγορήσει τον Τραμπ για παράνομες πράξεις σε σχέση με τον Επστάιν. Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι ο Τραμπ έδιωξε τον Επστάιν από το κλαμπ του επειδή «ήταν ανώμαλος», ενώ ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι είχαν διαφωνήσει επειδή «έκλεψε ανθρώπους που δούλευαν για μένα», όπως η Τζούφρε. Όσον αφορά την περίοδο που η Τζούφρε δούλευε στο κοινωνικό κλαμπ του Τραμπ, ο ίδιος είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι «δεν είχε κανένα παράπονο για εμάς… απολύτως κανένα».

Εν τω μεταξύ, μερικά από τα 302 έχουν διαγραφεί εντελώς, χωρίς να αποκαλύπτουν τίποτα.

Οι συνομιλίες με τον Δούκα και η Ρωσίδα

Μεταξύ των εγγράφων βρίσκεται και μια ανταλλαγή μέλη με ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου 2010 μεταξύ του Επστάιν και ενός λογαριασμού με το όνομα «The Duke» (Ο Δούκας). Η διεύθυνση έχει διαγραφεί.

Ο Επστάιν γράφει ότι βρίσκεται στο Λονδίνο και προσθέτει: «Τι ώρα θα ήθελες εμένα και [διαγραμμένο], θα χρειαστούμε/έχουμε επίσης χρόνο για ιδιωτικές στιγμές». Ο Δούκας απαντά: «Μόλις φεύγω από τη Σκωτία, θα είμαι εκεί στις 18:00. Θα σου τηλεφωνήσω όταν φτάσω, αν μου δώσεις έναν αριθμό. Εναλλακτικά, μπορούμε να δειπνήσουμε στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, όπου θα έχουμε απόλυτη ιδιωτικότητα. A».

Τα email δεν υποδηλώνουν καμία παράνομη πράξη, σημειώνει το BBC και προσθέτει ότι κάλεσε τον Άντριου για διευκρινίσεις.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ του Επστάιν και του Δούκα στις 11-12 Αυγούστου 2010 υποδηλώνουν ότι ο νεκρός επιχειρηματίας να συστήσει τον «A» (σ.σ. Άντριου) σε μια 26χρονη Ρωσίδα, με την οποία ο Επστάιν υποδηλώνει ότι «ίσως θα του άρεσε να δειπνήσει».

Ο Επστάιν αναφέρει ότι η γυναίκα θα βρίσκεται στο Λονδίνο τον Αύγουστο του 2010. Ο Δούκας απαντά ότι θα βρίσκεται στη Γενεύη «μέχρι το πρωί της 22ας, αλλά θα χαρεί να την δει» και στη συνέχεια ρωτά: «Θα φέρει κάποιο μήνυμα από εσάς; Παρακαλώ δώστε της τα στοιχεία επικοινωνίας μου για να επικοινωνήσει μαζί μου».

Το μέιλ είναι υπογεγραμμένο από τον «Α», με αυτό που φαίνεται να είναι μια υπογραφή μέιλ που αναγράφει «HRH Duke of York KG».

Αυτό το άτομο ρωτά τον Επστάιν αν «υπάρχουν άλλες πληροφορίες που γνωρίζετε για αυτήν και που θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζω;». Ο Επσρτάιν απαντά «είναι 26 ετών, Ρωσίδα, έξυπνη, όμορφη, αξιόπιστη και ναι, έχει το email σας».