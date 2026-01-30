Ίμια 30 χρόνια μετά: Η ιστορία με το κράνος του αδικοχαμένου Παναγιώτη Βλαχάκου – Βρέθηκε από Έλληνα ψαρά το 2018 – ΦΩΤΟ

Σύνοψη από το

  • Σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από την κρίση των Ιμίων, όταν Ελλάδα και Τουρκία πλησίασαν πολύ κοντά σε μία σύρραξη, με την ένταση να κορυφώνεται στις 31 Ιανουαρίου με την πτώση του ελληνικού ελικοπτέρου.
  • Ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha έφερε στη δημοσιότητα φωτογραφία από το κράνος του αντιπλοίαρχου Παναγιώτη Βλαχάκου, το οποίο βρέθηκε 23 χρόνια μετά την κρίση, το 2018, από Έλληνα ψαρά και παραδόθηκε στην οικογένεια.
  • Ο αδελφός του αντιπλοιάρχου, Νίκος Βλαχάκος, αποκάλυψε ότι χρειάστηκαν 23 χρόνια για να παραλάβει το πραγματικό κράνος του αδελφού του, καθώς αρχικά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχε προσπαθήσει να παραδώσει ένα άλλο, άθικτο κράνος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ, κράνος

Σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου συμπληρώνονται 30 χρόνια από την κρίση των Ιμίων, όταν Ελλάδα και Τουρκία πλησίασαν πολύ κοντά σε μία σύρραξη. Η ένταση κορυφώθηκε στις 31 Ιανουαρίου όταν οι τουρκικές ειδικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στα Ίμια και κατέπεσε το ελληνικό ελικόπτερο με το πλήρωμα του, τον υποπλοίαρχο Χριστόδουλο Καραθανάση, τον υποπλοίαρχο Παναγιώτη Βλαχάκο και τον Αρχικελευστή Έκτορα Γιαλοψό.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha έφερε στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από το κράνος του αντιπλοίαρχου Βλαχάκου, το οποίο βρέθηκε έπειτα 23 χρόνια από την κρίση των Ιμίων, και συγκεκριμένα το 2018, από Έλληνα ψαρά και παραδόθηκε στην οικογένεια.

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ, λίγους μήνες μετά την κρίση και την πτώση του ελικοπτέρου, ο πατέρας του Παναγιώτη Βλαχάκου κλήθηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εκεί θέλησαν να του δώσουν ένα άλλο, άθικτο κράνος, το οποίο υποτίθεται ότι ανήκε στον γιο του.

Νίκος Βλαχάκος: Παρέλαβα το πραγματικό κράνος του αδελφού μου μετά από μια 7ετία

Ο κ. Βλαχάκος αδελφός του αντιπλοιάρχου, μίλησε σε εκπομπή στο Open όπου μεταξύ άλλων σημείωσε πως  «ύστερα από πολλά χρόνια, ψαράς από την Κάλυμνο ανέσυρε το κράνος του αδελφού μου. Το οποίο παρέλαβα πριν από μια 7ετία. Περάσανε 23 ολόκληρα χρόνια για να έχω το πραγματικό κράνος του αδελφού μου».

«Το κράνος του αδελφού μου ήταν κόκκινο -υπάρχουν πολλές φωτογραφίες- με το ονοματεπώνυμό του και την ομάδα αίματος. Αυτό το έχω σπίτι μου. Αυτό είναι το κανονικό κι όχι εκείνο που θέλησαν να του παραδώσουν εκείνη την εποχή», τόνισε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 8 πράγματα που κάνουν οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι για να νιώθουν πάντα νέοι

Πώς επηρεάζει η ηλικία την υγεία της εγκυμοσύνης;

ΗΠΑ: Πέφτει κατακόρυφα η τιμή του χρυσού και του ασημιού, μετά την επιλογή του Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed

Τράπεζα της Ελλάδας: Αύξηση πάνω από 80 δισ. ευρώ στις καταθέσεις νοικοκυριών από το 2019 – Σε υψηλό 15ετίας τον Δεκέμβριο

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
22:50 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Βιολάντα: Διευρυμένη εισαγγελική έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας στα Τρίκαλα – Οι αποκαλύψεις για το αδήλωτο υπόγειο, οι καταθέσεις-«φωτιά» και το νέο βίντεο

Κρίσιμα στοιχεία και ερωτήματα προκύπτουν από τις αποκαλύψεις του enikos.gr για το αδήλωτο υπό...
22:44 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Θρήνος στις κηδείες των 2 φιλάθλων του ΠΑΟΚ – Το Σάββατο η εξόδιος ακολουθία για τους 3 νέους από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Θρήνος στις κηδείες των 2 από τα 7 θύματα της τραγωδίας με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία....
21:25 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Καταδικάστηκε δάσκαλος για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριάς του στη Θεσσαλονίκη 

Σε συνολική φυλάκιση 3 ετών, με 3ετή αναστολή καταδικάστηκε δάσκαλος, καθώς παρενόχλησε σεξουα...
21:17 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Εύβοια: Νέες πληροφορίες για την αιματηρή συμπλοκή – Στο νοσοκομείο 4 τραυματίες

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την αιματηρή συμπλοκή, που συνέβη το απόγευμα...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα