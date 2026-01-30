Ίμια 30 χρόνια μετά: Η ιστορία με το κράνος του αδικοχαμένου Παναγιώτη Βλαχάκου – Βρέθηκε από Έλληνα ψαρά το 2018 – ΦΩΤΟ

Σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου συμπληρώνονται 30 χρόνια από την κρίση των Ιμίων, όταν Ελλάδα και Τουρκία πλησίασαν πολύ κοντά σε μία σύρραξη. Η ένταση κορυφώθηκε στις 31 Ιανουαρίου όταν οι τουρκικές ειδικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στα Ίμια και κατέπεσε το ελληνικό ελικόπτερο με το πλήρωμα του, τον υποπλοίαρχο Χριστόδουλο Καραθανάση, τον υποπλοίαρχο Παναγιώτη Βλαχάκο και τον Αρχικελευστή Έκτορα Γιαλοψό.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha έφερε στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από το κράνος του αντιπλοίαρχου Βλαχάκου, το οποίο βρέθηκε έπειτα 23 χρόνια από την κρίση των Ιμίων, και συγκεκριμένα το 2018, από Έλληνα ψαρά και παραδόθηκε στην οικογένεια.

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ, λίγους μήνες μετά την κρίση και την πτώση του ελικοπτέρου, ο πατέρας του Παναγιώτη Βλαχάκου κλήθηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εκεί θέλησαν να του δώσουν ένα άλλο, άθικτο κράνος, το οποίο υποτίθεται ότι ανήκε στον γιο του.

Νίκος Βλαχάκος: Παρέλαβα το πραγματικό κράνος του αδελφού μου μετά από μια 7ετία

Ο κ. Βλαχάκος αδελφός του αντιπλοιάρχου, μίλησε σε εκπομπή στο Open όπου μεταξύ άλλων σημείωσε πως «ύστερα από πολλά χρόνια, ψαράς από την Κάλυμνο ανέσυρε το κράνος του αδελφού μου. Το οποίο παρέλαβα πριν από μια 7ετία. Περάσανε 23 ολόκληρα χρόνια για να έχω το πραγματικό κράνος του αδελφού μου».

«Το κράνος του αδελφού μου ήταν κόκκινο -υπάρχουν πολλές φωτογραφίες- με το ονοματεπώνυμό του και την ομάδα αίματος. Αυτό το έχω σπίτι μου. Αυτό είναι το κανονικό κι όχι εκείνο που θέλησαν να του παραδώσουν εκείνη την εποχή», τόνισε.