Τραγωδία στην Ρουμανία: Τα νεότερα για την υγεία του 20χρονου τραυματία – Πότε αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή του τρίτου τραυματία από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους. Οι δύο πρώτοι τραυματίες επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Πέμπτης (29/1), με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του ΕΚΒΑ, που τους μετέφερε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Εκεί, τους υποδέχθηκαν συγκινημένοι συγγενείς και φίλοι, σε μια στιγμή βαθιάς ανακούφισης αλλά και πένθους.

Ο τρίτος τραυματίας, ένας 20χρονος, παραμένει στη Ρουμανία, νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, καθώς οι γιατροί έκριναν ότι χρειάζεται περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, η υγεία του παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται σταθερή. Οι θεράποντες ιατροί αναμένεται να συνεδριάσουν τη Δευτέρα, εκτός απροόπτου, για να αποφασίσουν αν είναι ασφαλής ο επαναπατρισμός του.

Αν και ο 20χρονος παραμένει διασωληνωμένος, οι γιατροί έχουν μειώσει την καταστολή, ένδειξη ότι το σώμα του ανταποκρίνεται θετικά στη θεραπεία. Ο ίδιος κινεί πλέον τα άκρα του, με εξαίρεση το χέρι του, που παραμένει ακινητοποιημένο λόγω κατάγματος που υπέστη στο δυστύχημα.