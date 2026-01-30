Τραγωδία στην Ρουμανία: Τα νεότερα για την υγεία του 20χρονου τραυματία – Πότε αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα

  • Οι δύο πρώτοι τραυματίες από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία επέστρεψαν ήδη στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Πέμπτης, με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130.
  • Ο 20χρονος τραυματίας παραμένει νοσηλευόμενος στη Ρουμανία, με την υγεία του να παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης και την κατάσταση να χαρακτηρίζεται σταθερή.
  • Οι γιατροί αναμένεται να συνεδριάσουν τη Δευτέρα για να αποφασίσουν τον επαναπατρισμό του, ενώ ο νεαρός κινεί πλέον τα άκρα του, αν και παραμένει διασωληνωμένος.
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή του τρίτου τραυματία από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους. Οι δύο πρώτοι τραυματίες επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Πέμπτης (29/1), με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του ΕΚΒΑ, που τους μετέφερε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Εκεί, τους υποδέχθηκαν συγκινημένοι συγγενείς και φίλοι, σε μια στιγμή βαθιάς ανακούφισης αλλά και πένθους.

Ο τρίτος τραυματίας, ένας 20χρονος, παραμένει στη Ρουμανία, νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, καθώς οι γιατροί έκριναν ότι χρειάζεται περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, η υγεία του παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται σταθερή. Οι θεράποντες ιατροί αναμένεται να συνεδριάσουν τη Δευτέρα, εκτός απροόπτου, για να αποφασίσουν αν είναι ασφαλής ο επαναπατρισμός του.

Αν και ο 20χρονος παραμένει διασωληνωμένος, οι γιατροί έχουν μειώσει την καταστολή, ένδειξη ότι το σώμα του ανταποκρίνεται θετικά στη θεραπεία. Ο ίδιος κινεί πλέον τα άκρα του, με εξαίρεση το χέρι του, που παραμένει ακινητοποιημένο λόγω κατάγματος που υπέστη στο δυστύχημα.

