Μητσοτάκης από Ζάγκρεμπ: Απαραίτητες οι αμυντικές δαπάνες για να είμαστε ασφαλείς, το αναγνωρίζει ο ελληνικός λαός

Σύνοψη από το

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε από το Ζάγκρεμπ ότι «ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει, σέβεται και υποστηρίζει το γεγονός ότι δαπανάμε σταθερά περισσότερα για την άμυνα».
  • Η Ελλάδα παραδοσιακά δαπανά παραπάνω από το 2% του ΑΕΠ της για την άμυνα λόγω γεωγραφικών συνθηκών και εθνικών προτεραιοτήτων, με τις δαπάνες να έχουν αυξηθεί πλέον σε ποσοστό άνω του 3%.
  • Οι πολίτες κατανοούν ότι οι αμυντικές δαπάνες είναι απαραίτητες για την ασφάλεια της χώρας, με την Ελλάδα να έχει τη δυνατότητα να δαπανά 3% του ΑΕΠ για την άμυνα χάρη στην ευρωστία της οικονομίας της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης από Ζάγκρεμπ: Απαραίτητες οι αμυντικές δαπάνες για να είμαστε ασφαλείς, το αναγνωρίζει ο ελληνικός λαός

Την πεποίθησή του ότι «ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει, σέβεται και υποστηρίζει το γεγονός ότι δαπανάμε σταθερά περισσότερα για την άμυνα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο και στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία» εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του, προσερχόμενος στις διήμερες εργασίες της συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο Ζάγκρεμπ.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου «οι αμυντικές δαπάνες ανέρχονται περίπου στο 3% του ΑΕΠ. Πώς το επικοινωνείτε αυτό στους ψηφοφόρους σας; Γιατί δαπανάτε τόσα χρήματα για την άμυνα;», ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής δήλωση:

«Καταρχάς, η Ελλάδα παραδοσιακά δαπανούσε παραπάνω από το 2% του ΑΕΠ της για την άμυνα, σε μια εποχή που οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ούτε καν προσέγγιζαν αυτό το επίπεδο. Το κάναμε λόγω των δικών μας γεωγραφικών συνθηκών και των δικών μας εθνικών προτεραιοτήτων. Έχουμε αυξήσει τις αμυντικές μας δαπάνες σε ποσοστό άνω του 3%.

Πιστεύω ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι προκειμένου να είμαστε μία ευημερούσα και δημοκρατική χώρα πρέπει να είμαστε ασφαλείς. Αποδέχονται ότι αυτές οι δαπάνες είναι απαραίτητες. Θέλουν να δουν πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στις αμυντικές μας δαπάνες και ασφαλώς κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.

Και βέβαια, χάρη στην ευρωστία της οικονομίας μας, έχουμε τη δυνατότητα να δαπανούμε το 3% του ΑΕΠ μας για την άμυνα και ταυτόχρονα να συνεχίζουμε να μειώνουμε τους φόρους για τη μεσαία τάξη, διατηρώντας παράλληλα ένα πρωτογενές πλεόνασμα.

Επομένως, πιστεύω ότι έχουμε πετύχει την κατάλληλη ισορροπία και ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει, σέβεται και υποστηρίζει το γεγονός ότι δαπανάμε σταθερά περισσότερα για την άμυνα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο και στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Σας ευχαριστώ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 8 πράγματα που κάνουν οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι για να νιώθουν πάντα νέοι

Πώς επηρεάζει η ηλικία την υγεία της εγκυμοσύνης;

ΗΠΑ: Πέφτει κατακόρυφα η τιμή του χρυσού και του ασημιού, μετά την επιλογή του Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed

Τράπεζα της Ελλάδας: Αύξηση πάνω από 80 δισ. ευρώ στις καταθέσεις νοικοκυριών από το 2019 – Σε υψηλό 15ετίας τον Δεκέμβριο

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
22:56 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Δημοσκόπηση MRB: Το 33% των αναποφάσιστων «βλέπει» την Καρυστιανού πρώτο κόμμα

Την Παρασκευή το βράδυ δόθηκε στη δημοσιότητα το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB. Σε αυ...
22:54 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Υπεγράφη η σύμβαση για τον ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο – Ένα έργο δεκαετιών γίνεται πράξη

Την ενεργοποίηση της προαίρεσης για το τμήμα Χανιά – Κίσσαμος προϋπολογισμού 243,5 εκατ. ευρώ ...
18:22 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Γεραπετρίτης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε σήμερα ο Υπουργό...
18:08 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης στο TikTok: «Μείωση φόρων σημαίνει αύξηση μισθών – Το είπαμε, το κάναμε»

Ένα βίντεο σχετικά με τις αυξήσεις που θα δουν από σήμερα οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα σ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα