Τραμπ: «Στο Ιράν πάει μεγαλύτερη αρμάδα από εκείνη που έστειλα στη Βενεζουέλα – Θα δούμε τι θα γίνει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει ζητήσει από το Ιράν να κάνει «δύο πράγματα» για να αποφύγει τη στρατιωτική δράση, καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στον Κόλπο.

«Πρώτον, να μην αναπτύξει πυρηνικό πρόγραμμα. Και δεύτερον, να σταματήσει να σκοτώνει διαδηλωτές», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «τους σκοτώνουν κατά χιλιάδες».

«Έχουμε πολλά πολύ μεγάλα, πολύ ισχυρά πλοία που πλέουν προς το Ιράν αυτή τη στιγμή, mεγαλύτερα από αυτά που στείλαμε στην Βενεζουέλα  και θα ήταν υπέροχο αν δεν χρειαζόταν να τα χρησιμοποιήσουμε», είπε.

Οι τελευταίες του δηλώσεις ακολουθούν εβδομάδες πίεσης προς το Ιράν να διαπραγματευτεί μια συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Σύμφωνα με κάποια

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκί, δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες «με το δάχτυλο στη σκανδάλη» να «ανταποκριθούν άμεσα και δυναμικά» σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια.

Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης, αλλά διατύπωσε και έμμεση απειλή σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών. «Αν τελικά καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αυτό είναι καλό. Αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα δούμε τι θα συμβεί», σημείωσε.

Ο Τραμπ έκανε τις τελευταίες του δηλώσεις στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη σύζυγό του Μελάνια. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έγραψε στο Truth Social: «Ελπίζω ότι το Ιράν θα «καθίσει στο τραπέζι» γρήγορα και θα διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία – ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ».

Προειδοποίησε ότι «μια τεράστια αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν» και ότι είναι «έτοιμη, πρόθυμη και ικανή να εκπληρώσει γρήγορα την αποστολή της, με ταχύτητα και βία, αν χρειαστεί».

 

Σε απάντηση, σε αυτές τις δηλώσεις, ο Ιρανος υουργός Εξωτερικών ο Αραγκί είπε: «Το Ιράν πάντα χαιρέτιζε μια αμοιβαία επωφελή, δίκαιη και ισότιμη ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – σε ισότιμη βάση και χωρίς εξαναγκασμό, απειλές και εκφοβισμό – η οποία διασφαλίζει τα δικαιώματα του Ιράν στην ΕΙΡΗΝΙΚΗ πυρηνική τεχνολογία και εγγυάται ΚΑΝΕΝΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ».

«Τέτοια όπλα δεν έχουν θέση στους υπολογισμούς μας για την ασφάλεια και ΠΟΤΕ δεν επιδιώξαμε να τα αποκτήσουμε», πρόσθεσε.

