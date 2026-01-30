«Βιολάντα»: Αυτά είναι τα κρίσιμα σχέδια των εγκαταστάσεων που κατέθεσε η επιχείρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες – Αποκάλυψη enikos.gr

Στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών βρίσκεται ο υπόγειος χώρος των εγκαταστάσεων της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στο εργοστάσιο, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες. Το enikos.gr αποκαλύπτει επίσημα έγγραφα που είχαν κατατεθεί από την ίδια την εταιρεία στις αρμόδιες υπηρεσίες, στα οποία δεν αποτυπώνεται η ύπαρξη υπόγειου χώρου, στοιχείο που θέτει κρίσιμα ερωτήματα στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Της Κωνσταντίνας Χαϊνά

Ερωτήματα που αναμένεται να απαντηθούν μέσα από την έρευνα των αξιωματικών της ΔΑΕΕ, που σε εκτέλεση της εισαγγελικής παραγγελίας, εκτός από τις ευθύνες ή παρανομίες της επιχείρησης, θα εξετάσουν εξονυχιστικά τις ενέργειες που έκαναν όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς που εμπλέκονται στις άδειες κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου (Διεύθυνση Ανάπτυξης, Πολεοδομία, Πυροσβεστική, κλπ), ώστε να διευκρινιστεί αν κάτι δεν έγινε σωστά και να καταλογιστούν οι ευθύνες, αν και όπου εντοπιστούν.

Σήμερα το enikos.gr αποκαλύπτει το διάγραμμα κάλυψης, που κατατέθηκε ηλεκτρονικά εντός του 2025 στο πλαίσιο των δικαιολογητικών για την «αναθεώρηση της 29/2018 έντυπης οικοδομικής άδειας, ως προς τη δημιουργία κλειστού εξωτερικού διαδρόμου σε υπάρχον μπαζωμένο εξώστη και στέγαση υποσταθμού μέσης τάσης-αποθήκης». Στο συγκεκριμένο διάγραμμα, όπως προκύπτει από τα έγγραφα, δεν αποτυπώνεται υπόγειος χώρος στις τομές του κτιρίου.

Παράλληλα, το enikos.gr φέρνει στο φως και το τοπογραφικό διάγραμμα της επιχείρησης, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατατέθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό. Ούτε στο έγγραφο αυτό καταγράφεται η ύπαρξη υπόγειου χώρου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το έγγραφο που αφορά την άδεια δόμησης 29/2018 (ημερομηνία έγκρισης 19/6/2018 με ισχύ έως 18-6-2022. Η άδεια αφορά «προσθήκη κατ’ επέκταση βιομηχανικού κτιρίου (εκτός σχεδίου)». Ωστόσο, ούτε στα σχέδια ούτε στις τεχνικές περιγραφές της άδειας καταγράφεται η ύπαρξη υπόγειου χώρου.

Στα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης που κατατέθηκαν τότε, δηλώνονται το εμβαδόν του οικοπέδου, καθώς και τα υφιστάμενα τετραγωνικά μέτρα, με πρόβλεψη επέκτασης 1.934 τ.μ. Δεν υπάρχει, όμως, οποιαδήποτε αναφορά σε υπόγειο χώρο, ενώ καταγράφεται αποκλειστικά η ύπαρξη ισόγειου χώρου για βιομηχανική χρήση.

Το ίδιο προκύπτει και από την έγκριση δόμησης που είχε προηγηθεί, με ημερομηνία 2 Μαΐου 2018, για την επέκταση του βιομηχανικού κτιρίου, η οποία συνοδεύεται επίσης από τοπογραφικό διάγραμμα, χωρίς αναφορά σε υπόγειο χώρο.

Μηχανικοί με γνώση της νομοθεσίας εξηγούν στο enikos.gr ότι τα σχέδια που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να αποτυπώνουν πλήρως και με ακρίβεια την υφιστάμενη και την προτεινόμενη κατάσταση των εγκαταστάσεων. Όπως επισημαίνουν, «αν υπήρχε υπόγειος χώρος και δεν αποτυπώνεται στα σχέδια, υπάρχουν μόνο δύο νομικά αποδεκτά ενδεχόμενα: είτε δεν υπήρξε ποτέ υπόγειο και ο φάκελος είναι ορθός, είτε υπήρχε και δεν αποτυπώθηκε, γεγονός που συνιστά σφάλμα αποτύπωσης και ενδέχεται να συνεπάγεται ευθύνες. Δεν υπάρχει τρίτη εκδοχή». Οι ίδιοι τονίζουν ότι, σε περίπτωση ύπαρξης υπόγειου χώρου, αυτός όφειλε να αποτυπωθεί υποχρεωτικά στις τομές και στην τεχνική περιγραφή του έργου, ανεξαρτήτως του αν προσμετράται ή όχι στη δόμηση, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε κάνει από το 2019 συστάσεις για τις δεξαμενές

Παράλληλα, όπως αποκάλυψε την Πέμπτη (29/01) το enikos.gr, τον Δεκέμβριο του 2019 σε αυτοψία που είχε πραγματοποιηθεί από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, είχαν διαπιστωθεί παραβάσεις που αφορούσαν την χωροθέτηση των δύο υπόγειων και δύο υπέργειων δεξαμενών υγραερίου. Παρά τα συγκεκριμένα ευρήματα, όμως, η Περιφέρεια, είχε προχωρήσει στη χορήγηση συνέχισης άδειας λειτουργίας, θέτοντας προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση και επανατοποθέτηση των δεξαμενών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.