«Βιολάντα»: Στο μικροσκόπιο όλες οι άδειες του εργοστασίου – Οι καταθέσεις του ιδιοκτήτη, του υπεύθυνου βάρδιας και του τεχνικού ασφαλείας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την τραγωδία που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου έχασαν την ζωή τους 5 εργαζόμενες, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε. Οι Αρχές, επιχειρούν να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ του πολύνεκρου δυστυχήματος, συνεχίζοντας την συλλογή στοιχείων, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες προς κάθε κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της Πυροσβεστικής, στο εργοστάσιο Βιολάντα, διαπιστώθηκε εκτεταμένη και πολύμηνη διαρροή προπανίου από δύο μεγάλες δεξαμενές, η οποία φαίνεται να προερχόταν από υπόγειες σωληνώσεις.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκαν εργασίες ασφαλτόστρωσης στον χώρο και ενδεχομένως η διέλευση βαρέων οχημάτων πάνω από το έδαφος όπου βρίσκονταν οι σωληνώσεις να προκάλεσε φθορά ή θραύση, με αποτέλεσμα τη διαρροή.

Αυτό που βρίσκεται στο μικροσκόπιο, είναι αν οι σωλήνες που υπογειοποιήθηκαν είχαν αδειοδότηση, αν υπήρχε διάβρωση ή αν έσπασε ο σωλήνας στα δύο από ένα κομμάτι που αποκολλήθηκε. Επίσης, θα εξεταστεί εάν υπήρχε άδεια εγκατάστασης των δύο υπέργειων δεξαμενών των 9.000 και 5000 λίτρων προπανίου αντίστοιχα, αν ήταν καταγεγραμμένες, αν είχαν σκοπό να τις υπογειοποιήσουν ή αν θα έμεναν εκεί, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν όλες οι άδειες της επιχείρησης, τόσο οι οικοδομικές όσο και εκείνες που αφορούν την πυρασφάλεια. Εξετάζεται αν είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανιχνευτές αερίων. Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί, η επιχείρηση διέθετε ανιχνευτές. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί στον χώρο οι ανιχνευτές.

Επίσης, το υπόγειο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, φέρεται να ήταν «αδήλωτο», ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχαν αισθητήρες αερίων.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς στα συντρίμμια υπάρχουν ακόμη μεταλλικά τμήματα και υλικά που δεν έχουν απομακρυνθεί πλήρως.

Ένα στοιχείο που θεωρείται πλέον βέβαιο είναι ότι η διαρροή προπανίου υπήρχε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ εργαζόμενοι φέρονται να είχαν εκφράσει ανησυχίες, αναφέροντας ότι στον χώρο υπήρχε έντονη οσμή.

Οι καταθέσεις του ιδιοκτήτη, του υπεύθυνου βάρδιας και του τεχνικού ασφαλείας

Εντύπωση προκαλούν και οι καταθέσεις του ιδιοκτήτη της εταιρείας, του υπεύθυνου βάρδιας και του τεχνικού ασφαλείας.

Σύμφωνα με το Star, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου φέρεται να ανέφερε: «Είχα μυρίσει κι εγώ μια φορά την περίεργη οσμή, αλλά πίστευα ότι ερχόταν από τις τουαλέτες. Άλλη μια φορά που πήγα, δεν μύριζε τίποτα. Οπότε δεν θεώρησα ότι είναι κάτι σημαντικό».

Για το υπόγειο φέρεται να είπε: «Ναι, το υπόγειο είναι παράνομο. Όμως είχα ξεκινήσει πρόσφατα τις διαδικασίες για να το τακτοποιήσω».

Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος βάρδιας φέρεται πως επιβεβαίωσε πως η διαρροή ήταν αντιληπτή: «Μου μύριζε κάτι και αμέσως ενημέρωσα τον υπεύθυνο παραγωγής».

Το πιο τραγικό είναι ότι ο τεχνικός ασφαλείας δεν ειδοποιήθηκε από κανέναν. «Δεν μου είπε κανείς τίποτα. Άλλωστε ο ρόλος μου στο εργοστάσιο ήταν συμβουλευτικός».

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε κάνει από το 2019 συστάσεις για τις δεξαμενές υγραερίου

Όπως αποκάλυψε την Πέμπτη (29/1) το enikos.gr, τον Δεκέμβριο του 2019 σε αυτοψία που είχε πραγματοποιηθεί από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, είχαν διαπιστωθεί παραβάσεις που αφορούσαν την χωροθέτηση των δύο υπόγειων και δύο υπέργειων δεξαμενών υγραερίου. Παρά τα συγκεκριμένα ευρήματα, όμως, η Περιφέρεια, είχε προχωρήσει στη χορήγηση συνέχισης άδειας λειτουργίας, θέτοντας προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση και επανατοποθέτηση των δεξαμενών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.