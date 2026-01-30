Ντόρα Μακρυγιάννη: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 4 χρόνια από τον θάνατο του Πάνου Νάτση – «Όσο οι άνθρωποι δεν λησμονιούνται, δεν “πεθαίνουν” ποτέ»

  • Τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, από την ημέρα που ο Πάνος Νάτσης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, σε ηλικία μόλις 31 ετών.
  • Η Ντόρα Μακρυγιάννη, η οποία είχε συνεργαστεί με τον αείμνηστο ηθοποιό στη σειρά «Γυναίκα χωρίς όνομα», πραγματοποίησε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.
  • Στην ανάρτησή της, η ηθοποιός δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία και έγραψε: «Όσα χρόνια και αν περάσουν, τα πάντα με σένα θα μοιάζουν σαν χθες. Όσο οι άνθρωποι δεν λησμονιούνται, δεν “πεθαίνουν” ποτέ. 29/1/22».
Ελένη Φλισκουνάκη

Ντόρα Μακρυγιάννη
Φωτογραφία: Instagram/dora_makrygianni

Τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, από την ημέρα που ο Πάνος Νάτσης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, σε ηλικία μόλις 31 ετών. Ο αείμνηστος ηθοποιός είχε γίνει ευρέως γνωστός μέσα από την επιτυχημένη σειρά του ANT1 «Γυναίκα χωρίς όνομα», η οποία είχε προβληθεί τις σεζόν 2018-2020.

Στο σίριαλ, ο Πάνος Νάτσης είχε συνεργαστεί και με την Ντόρα Μακρυγιάννη. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις, με αφορμή την χθεσινή ημέρα, πραγματοποίησε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η Ντόρα Μακρυγιάννη δημοσίευσε μία κοινή της φωτογραφία με τον Πάνο Νάτση και έγραψε: «Όσα χρόνια και αν περάσουν, τα πάντα με σένα θα μοιάζουν σαν χθες. Όσο οι άνθρωποι δεν λησμονιούνται, δεν “πεθαίνουν” ποτέ. 29/1/22».

Ντόρα Μακρυγιάννη Πάνος Νάτσης

