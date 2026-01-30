Σοφία Παυλίδου για τη νέα σχέση της: «Φρόντισα να έχει τις ίδιες ποιότητες με μένα» – «Δεν έκανα πισωγυρίσματα»

Για τη νέα της σχέση με έναν άνθρωπο που έχει τις ίδιες ποιότητες με αυτήν μίλησε η ηθοποιός Σοφία Παυλίδου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», εξηγώντας ότι άφησε πίσω ψυχαναγκασμούς και παλιά στερεότυπα, ενώ σχολίασε ζητήματα ρατσισμού που παρατηρεί ακόμα στην ελληνική κοινωνία, καθώς και τον ηλικιακό ρατσισμό που δέχονται κυρίως οι γυναίκες.

Συγκεκριμένα, η Σοφία Παυλίδου όντας καλεσμένη στο talk show με την Αθηναϊδα Νέγκα στο Action 24 εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “δεν τον έχουμε ξεπεράσει απόλυτα τον ρατσισμό ακόμα, όχι. Υπάρχουν ακόμα εκφράσεις στο λεξιλόγιο μας που θα πούμε, “σαν Αλβανός είναι”. Υπάρχει και ο ηλικιακός ρατσισμός, πολύ, ιδικά οι γυναίκες το νιώθουμε στο πετσί μας αυτό”.

Στη συνέχεια εξήγησε τι, κατά τη γνώμη της, παίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς διατηρείται φρέσκια και ανανεωμένη. «Μεγάλο μερίδιο η διάθεση, μεγάλο μερίδιο η διατροφή, η άσκηση. Υπάρχει κι ένα μέρος γονιδιακό. Η διάθεση είναι το Α και το Ω», είπε χαρακτηριστικά για το πώς διατηρείται φρέσκια, ακολουθώντας χορτοφαγική διατροφή.

Για τη νέα της σχέση: «Σταμάτησα να μην κοιτάω τις δικές μου ανάγκες»

“Στην παρούσα φάση έχω βάλει έναν άνθρωπο στη ζωή μου αλλά, τον έχω βάλει, όπως είμαι γω πια σήμερα. Δεν έκανα πισωγυρίσματα. Να ‘μαι δηλαδή ένας άνθρωπος ψυχαναγκαστικός και όλα αυτά τα στερεότυπα που ‘χα από τη μητέρα μου, όταν μπήκα σε ένα γάμο, να τρέχω για όλα και να μην κοιτάω τις δικές μου ανάγκες. Έχω βάλει έναν άνθρωπο που φρόντισα να έχει τις ίδιες ποιότητες με μένα, τις ίδιες αξίες και να ευθυγραμμιστούμε από το σημείο που ήμουν, να μην αλλάξω κάτι” συμπλήρωσε, σε άλλο σημείο, η Σοφία Παυλίδου.

