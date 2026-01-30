Σοφία Παυλίδου για τη νέα σχέση της: «Φρόντισα να έχει τις ίδιες ποιότητες με μένα» – «Δεν έκανα πισωγυρίσματα»

Σύνοψη από το

  • Η ηθοποιός Σοφία Παυλίδου μίλησε για τη νέα της σχέση, τονίζοντας ότι επέλεξε έναν άνθρωπο με τις ίδιες ποιότητες και αξίες, χωρίς να κάνει «πισωγυρίσματα» και κοιτώντας τις δικές της ανάγκες.
  • Στη συνέντευξή της, σχολίασε ζητήματα ρατσισμού που παρατηρεί ακόμα στην ελληνική κοινωνία, επισημαίνοντας πως «δεν τον έχουμε ξεπεράσει απόλυτα τον ρατσισμό ακόμα», καθώς και τον ηλικιακό ρατσισμό, κυρίως στις γυναίκες.
  • Αναφέρθηκε επίσης στο πώς διατηρείται φρέσκια και ανανεωμένη, τονίζοντας ότι «η διάθεση είναι το Α και το Ω», μαζί με τη χορτοφαγική διατροφή και την άσκηση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Σοφία Παυλίδου
Φωτογραφία: Instagram/pavlidou.sofia

Για τη νέα της σχέση με έναν άνθρωπο που έχει τις ίδιες ποιότητες με αυτήν μίλησε η ηθοποιός Σοφία Παυλίδου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», εξηγώντας ότι άφησε πίσω ψυχαναγκασμούς και παλιά στερεότυπα, ενώ σχολίασε ζητήματα ρατσισμού που παρατηρεί ακόμα στην ελληνική κοινωνία, καθώς και τον ηλικιακό ρατσισμό που δέχονται κυρίως οι γυναίκες.

Σοφία Παυλίδου: «Βρήκα τον άνθρωπο αυτό ύστερα από 10 χρόνια – Η ανάγκη να δεσμευτώ, μου γεννήθηκε τώρα»

Συγκεκριμένα, η Σοφία Παυλίδου όντας καλεσμένη στο talk show με την Αθηναϊδα Νέγκα στο Action 24 εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “δεν τον έχουμε ξεπεράσει απόλυτα τον ρατσισμό ακόμα, όχι. Υπάρχουν ακόμα εκφράσεις στο λεξιλόγιο μας που θα πούμε, “σαν Αλβανός είναι”. Υπάρχει και ο ηλικιακός ρατσισμός, πολύ, ιδικά οι γυναίκες το νιώθουμε στο πετσί μας αυτό”.

Στη συνέχεια εξήγησε τι, κατά τη γνώμη της, παίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς διατηρείται φρέσκια και ανανεωμένη. «Μεγάλο μερίδιο η διάθεση, μεγάλο μερίδιο η διατροφή, η άσκηση. Υπάρχει κι ένα μέρος γονιδιακό. Η διάθεση είναι το Α και το Ω», είπε χαρακτηριστικά για το πώς διατηρείται φρέσκια, ακολουθώντας χορτοφαγική διατροφή.

Σοφία Παυλίδου: Είμαι ευτυχισμένη και ερωτευμένη – Δεν μαθαίνονται οι δικές μου οι σχέσεις

Για τη νέα της σχέση: «Σταμάτησα να μην κοιτάω τις δικές μου ανάγκες»

“Στην παρούσα φάση έχω βάλει έναν άνθρωπο στη ζωή μου αλλά, τον έχω βάλει, όπως είμαι γω πια σήμερα. Δεν έκανα πισωγυρίσματα. Να ‘μαι δηλαδή ένας άνθρωπος ψυχαναγκαστικός και όλα αυτά τα στερεότυπα που ‘χα από τη μητέρα μου, όταν μπήκα σε ένα γάμο, να τρέχω για όλα και να μην κοιτάω τις δικές μου ανάγκες. Έχω βάλει έναν άνθρωπο που φρόντισα να έχει τις ίδιες ποιότητες με μένα, τις ίδιες αξίες και να ευθυγραμμιστούμε από το σημείο που ήμουν, να μην αλλάξω κάτι” συμπλήρωσε, σε άλλο σημείο, η Σοφία Παυλίδου.

Δείτε όλη τη συνέντευξη

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Το hack με το απόλυτο σκοτάδι στο ντους που βοηθάει στον ύπνο, σύμφωνα με ειδικούς

ΕΣΥ: Σύγχρονη Παιδιατρική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»

Μυτιληναίος: Προειδοποιεί για τις επιπτώσεις από την άνοδο του ευρώ

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή εφαρμογή για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Απαλλαγής από τον ΦΠΑ – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
22:23 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Βάσω Γουλιελμάκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της – «Είναι στο εξωτερικό, μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα»

Στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά ήταν καλεσμένη την Πέμπτη (29/1) η ...
21:46 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Άννα Φόνσου για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Στις πιο δύσκολες στιγμές μου ήταν πλάι μου – Ήταν καταπληκτική φίλη»

Στον καναπέ της εκπομπής της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη κάθισε την Πέμπτη 29 Ιανο...
17:50 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Εκμεκτσίογλου: «Πήρα εξιτήριο από το νοσοκομείο και η θεραπεία πλέον θα συνεχιστεί στο σπίτι» – Οι δηλώσεις για την περιπέτεια της υγείας της

Πριν από κάποιες ημέρες, η Μαρία Εκμεκτσίογλου είχε κάνει γνωστή τη νοσηλεία της σε νοσοκομείο...
17:10 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Άση Μπήλιου για την απώλεια της μητέρας του Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Έχω στεναχωρηθεί, ήταν πάρα πολύ αγαπημένοι»

Το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου γνωστοποίησε τον θάνατο της μητέρας...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι