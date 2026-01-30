Τραγωδία στα Ψαχνά Ευβοίας: Ηλικιωμένο ζευγάρι πέθανε από αναθυμιάσεις φωτιάς που ξεκίνησε από θερμαντικό σώμα

  • Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2026 στα Ψαχνά Εύβοιας, όταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του. Το συμβάν αποκαλύφθηκε ύστερα από τις επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας της ανιψιάς τους από το εξωτερικό.
  • Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η φωτιά ξεκίνησε από έναν καναπέ, πιθανόν από θερμαντικό σώμα. Το ζευγάρι, που αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, πιθανότατα πέθανε από αναθυμιάσεις τις πρώτες πρωινές ώρες.
  • Η τοπική κοινωνία των Ψαχνών είναι βαθιά συγκλονισμένη από την τραγωδία. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου και να επιβεβαιώσουν τα σενάρια που εξετάζονται.
Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2026 στα Ψαχνά Εύβοιας, όταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του. Το συμβάν αποκαλύφθηκε ύστερα από τις επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας της ανιψιάς τους, η οποία ζει μόνιμα στο εξωτερικό και ανησύχησε επειδή δεν μπορούσε να τους εντοπίσει.

Η γυναίκα, φοβούμενη το χειρότερο, ειδοποίησε αμέσως τις ελληνικές αρχές. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί και άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ψαχνών έφτασαν στο σημείο. Όταν μπήκαν στην οικία, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα συγκλονιστικό θέαμα, καθώς οι δύο ηλικιωμένοι (ηλικίας 82 και 86 ετών) βρίσκονταν χωρίς τις αισθήσεις τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν είχε εκδηλωθεί φωτιά μέσα στο σπίτι, ωστόσο όταν έφτασαν οι Αρχές είχε σβήσει.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από έναν καναπέ, ο οποίος φαίνεται πως πήρε φωτιά από θερμαντικό σώμα. Το ηλικιωμένο ζευγάρι, που αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, δεν μπόρεσε να αντιδράσει εγκαίρως. Οι δύο άνθρωποι πιθανότατα πέθαναν από αναθυμιάσεις τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, πριν ακόμη προλάβει κάποιος να τους βοηθήσει.

Η τοπική κοινωνία των Ψαχνών είναι βαθιά συγκλονισμένη, καθώς το ζευγάρι ήταν γνωστό και αγαπητό στη γειτονιά. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου και να επιβεβαιώσουν τα σενάρια που εξετάζονται.

23:03 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

