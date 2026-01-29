Φυλακές Μαλανδρίνου: Επίθεση με μαχαίρι σε βάρος βαρυποινίτη που συμμετείχε στην απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

φυλακές

Αιματηρή επίθεση με θύμα Αλβανό βαρυποινίτη, με το ψευδώνυμο «Δήμος», σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης μέσα στις φυλακές του Μαλανδρίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας Έλληνας κρατούμενος προσέγγισε το θύμα και τον μαχαίρωσε, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να πέσει αιμόφυρτος στο έδαφος. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον βαρυποινίτη στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Το θύμα της επίθεσης είχε θεωρηθεί από το «ελληνικό FBI» ως ένας από τους πρωταγωνιστές στην απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Γιάννη Λάλα, τον Μάιο του 2025. Τότε οι δράστες είχαν «γαζώσει» το θωρακισμένο αυτοκίνητο του Λάλα χωρίς ωστόσο οι σφαίρες να μπορέσουν να «τρυπήσουν» τη θωράκιση.

