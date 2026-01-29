Άννα Φόνσου για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Στις πιο δύσκολες στιγμές μου ήταν πλάι μου – Ήταν καταπληκτική φίλη»

  • Η Άννα Φόνσου μίλησε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τονίζοντας πως «στις πιο δύσκολες στιγμές μου ήταν πλάι μου» και πως «ήταν καταπληκτική φίλη».
  • Η ηθοποιός ανέφερε ότι η Αλίκη «ήταν παρεξηγημένη για όλο τον κόσμο» και πως ίσως να ζούσε ακόμα «άμα δεν είχε αυτή τη μανία να μην κακοκαρδίσει τους θαυμαστές της».
  • Η Άννα Φόνσου πρόσθεσε ότι στην Αλίκη «της άρεσε πολύ να έχει ανθρώπους δίπλα της που διαφωνούσαν μαζί της, για να τους πείσει να την αγαπήσουν».
Στον καναπέ της εκπομπής της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη κάθισε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, η Άννα Φόνσου. Η σπουδαία ηθοποιός, η οποία «υπηρετεί» τον κόσμο της υποκριτικής από τη δεκαετία του ’50, στη συνέντευξή της με τους δύο παρουσιαστές, μίλησε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με την οποία είχαν γνωριστεί στη διάρκεια της πορείας τους στον καλλιτεχνικό χώρο και υπήρξαν φίλες.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενη στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Άννα Φόνσου είπε: «Ήμασταν άλλου είδους φίλες με την Αλίκη. Στις πιο δύσκολες στιγμές μου ήταν πλάι μου! Ούτε να παίξω μαζί της, ούτε να με προβάλλει, δεν χρειαζόμουν κιόλας. Ήταν καταπληκτική φίλη».

«Ήταν παρεξηγημένη για όλο τον κόσμο. Η Αλίκη νομίζω ότι θα ζούσε, θα ήταν κοντά μας τώρα, άμα δεν είχε αυτή τη μανία να μην κακοκαρδίσει τους θαυμαστές της. Δεν είναι απαραίτητο να αρέσουμε σε όλους.

Εγώ δεν θέλω να αρέσω σε όλους, γιατί έχω κάνει μία προσπάθεια στη ζωή μου, να μορφωθώ, να γνωρίσω άλλους ανθρώπους. Άμα είναι σε μία κυρία που δεν με ξέρει να την κολακεύω για να με συμπαθήσει, δεν θέλω… Της άρεσε πολύ να έχει ανθρώπους δίπλα της που διαφωνούσαν μαζί της, για να τους πείσει να την αγαπήσουν», συνέχισε η καταξιωμένη καλλιτέχνις.

22:23 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

