Αλίκη Βουγιουκλάκη: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας η «Αλίκη στο Ναυτικό»

Τον Φεβρουάριο του 1961 έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους «Η Αλίκη στο Ναυτικό», με πρωταγωνιστές την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ενώ στη ταινία συμμετείχαν και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί. Πρόκειται για το πρώτο έγχρωμο φιλμ της Finos Film, ενώ το σενάριο υπέγραψε ο Αλέκος Σακελλάριος και τη μουσική ο Μάνος Χατζιδάκις.

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, ο λογαριασμός που είναι αφιερωμένος στον Κλεισθένη Δασκαλάκο στο Instagram, κοινοποίησε δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη, από τη διάρκεια των γυρισμάτων για την ταινία η «Αλίκη στο Ναυτικό».

«Η Αλίκη με το φακό του Κλεισθένη σε δυο αδημοσίευτες φωτογραφίες από την περίοδο των γυρισμάτων “Η Αλίκη στο ναυτικό” τον Αύγουστο του 1960», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.