Η πιο τυχερή μέρα για κάθε ζώδιο τον Φεβρουάριο – «Είναι ο μήνας που θα κάνει τα πάντα στη ζωή σας να φαίνονται διαφορετικά»

Ο πιο τυχερός σας μήνας για το 2026 έφτασε, και είναι ο Φεβρουάριος! Αυτός ο μήνας φέρνει την πρόοδο που χρειάζεστε, αλλά και μερικές απρόβλεπτες εκπλήξεις. Ενώ το 2026 ξεκίνησε τον Ιανουάριο, ο Φεβρουάριος φέρνει το Σεληνιακό Νέο Έτος την Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, μαζί με τη Νέα Σελήνη και Σεληνιακή Έκλειψη στον Υδροχόο.

Αυτή είναι έντονη ενέργεια που θα αλλάξει τη ροή του χρόνου σας δραματικά τις επόμενες εβδομάδες. Το έτος που έρχεται είναι το έτος του Φλογερού Ίππου, γεμάτο με νέες αρχές και δυνατότητες, αλλά μπορεί επίσης να είναι απρόβλεπτο ή αναπάντεχο. Αντλήστε δύναμη από ό,τι προσπαθείτε να υλοποιήσετε και δώστε προσοχή στις μικρές λεπτομέρειες, έτσι ώστε όταν εμφανιστεί η τυχερή ευκαιρία, να είστε σε θέση να την αρπάξετε.

Παρόλο που το Σεληνιακό Νέο Έτος θα φέρει μια δραματική αλλαγή στην ενέργεια, δεν είναι το μόνο μεγάλο γεγονός του Φεβρουαρίου. Την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, ο Ουρανός θα σταθμεύσει σε ευθεία πορεία για τελευταία φορά στον Ταύρο, φέρνοντας στην επιφάνεια όσα εξελίσσονται στη ζωή σας από το 2018.

Ο Κρόνος θα δώσει επίσης την τελευταία του ώθηση στον Κριό, όπου θα παραμείνει έως το 2028, φέρνοντας μια νέα εποχή αφοσίωσης και δέσμευσης. Ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας που θα κάνει τα πάντα στη ζωή σας να φαίνονται διαφορετικά, και ο ρυθμός θα είναι πολύ πιο γρήγορος από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.

Ενώ θα υπάρξει πρόοδος, είναι ακόμα σημαντικό να θυμάστε ότι δεν χρειάζεται να βιάζεστε ή να ενεργείτε παρορμητικά. Συνεχίστε να δουλεύετε με επιμέλεια για τα όνειρά σας και τους στόχους σας, εμπιστευόμενοι ότι η τύχη που χρειάζεστε για να τα υλοποιήσετε, τελικά εισρέει στη ζωή σας.

Η πιο τυχερή μέρα του κάθε ζωδίου για τον Φεβρουάριο

Η τυχερότερη ημέρα του μήνα για τον Κριό: Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου

Η τυχερότερη ημέρα του μήνα για τον Ταύρο: Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου

Η τυχερότερη ημέρα του μήνα για τους Δίδυμους: Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου

Η τυχερότερη ημέρα του μήνα για τους Καρκίνους: Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου

Η τυχερότερη ημέρα του μήνα για τους Λέοντες: Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου

Η τυχερότερη ημέρα του μήνα για τις Παρθένους: Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου

Η τυχερότερη ημέρα του μήνα για τους Ζυγούς: Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου

Η τυχερότερη ημέρα του μήνα για τους Σκορπιούς: Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου

Η τυχερότερη ημέρα του μήνα για τους Τοξότες: Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου

Η τυχερότερη ημέρα του μήνα για τους Αιγόκερους: Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου

Η τυχερότερη ημέρα του μήνα για τους Υδροχόους: Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου

Η τυχερότερη ημέρα του μήνα για τους Ιχθείς: Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου

Η τυχερότερη ημέρα του μήνα για τον Κριό: Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου

Εστιάστε σε ό,τι σημαίνει να είστε ευτυχισμένοι, αγαπητοί Κριοί. Καθώς προετοιμάζεστε για ένα νέο κεφάλαιο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα στο ζώδιό σας για τα επόμενα δύο χρόνια, πάρτε μια στιγμή να αναλογιστείτε τι σημαίνει η ευτυχία για εσάς. Η τύχη δεν βρίσκεται μόνο στην επαγγελματική επιτυχία ή την οικονομική ανεξαρτησία, αλλά και στο να φτάσετε σε μια κατάσταση ευτυχίας στη ζωή σας, όπου μπορείτε τελικά να βιώσετε την ειρήνη με το σημείο που βρίσκεστε.

Την Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου, η Πανσέληνος στον Λέοντα ανατέλλει στο σπίτι της χαράς, της δημιουργικότητας και της αγάπης σας. Αυτό ολοκληρώνει τον σεληνιακό κύκλο που ξεκίνησε στις 24 Ιουλίου 2025, με τη Νέα Σελήνη στον Λέοντα. Αντί να συνδέετε την ευτυχία σας μόνο με ό,τι μπορείτε να πετύχετε στο μέλλον, αφήστε αυτή την Πανσέληνο να είναι μια στιγμή απόλαυσης εκεί που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή.

Επιλέξτε τη χαρά κάθε φορά που σας δίνεται η ευκαιρία και θέστε την πρόθεση να δημιουργήσετε μια ζωή που να επικεντρώνεται σε ό,τι σας κάνει πιο ευτυχισμένους.

Η τυχερότερη ημέρα του μήνα για τον Ταύρο: Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου

Ετοιμαστείτε για μια νέα φάση, Ταύροι. Την Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, η Νέα Σελήνη και η Σεληνιακή Έκλειψη στον Υδροχόο θα ανατείλουν στο σπίτι της καριέρας και της δημόσιας αναγνώρισης σας. Αυτή είναι η αρχή ενός νέου κύκλου εκλείψεων που θα σας συνοδεύσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2028.

Ο Υδροχόος κυβερνά αυτήν την περιοχή της ζωής σας, και καθώς ο Βόρειος Δεσμός αρχίζει τη μετακίνησή του σε αυτό το αέρινο ζώδιο, θα ζήσετε δραματικές αλλαγές και μεταβολές στον επαγγελματικό σας τομέα. Καθώς πρόκειται για Σεληνιακή Έκλειψη, δώστε προσοχή σε αυτό που νιώθετε, καθώς ό,τι προκύψει κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης θα είναι η βάση για ό,τι θα δουλέψετε τα επόμενα δύο χρόνια.

Βεβαιωθείτε ότι δεν περιορίζετε τον εαυτό σας με κανέναν τρόπο και ότι ακολουθείτε τη διαίσθησή σας στη δουλειά σας, καθώς αυτό είναι που θα φέρει μια νέα αίσθηση τύχης και αφθονίας στη ζωή σας.

Η τυχερότερη ημέρα του μήνα για τους Δίδυμους: Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου

Ετοιμαστείτε για μια τυχερή περίοδο, Δίδυμοι. Είστε ένα από τα ζώδια που έχουν νιώσει κολλημένα ή στάσιμα τα τελευταία χρόνια. Αν και αυτό είχε κάποιο σκοπό, δεν σημαίνει ότι δεν έχετε κουραστεί να νιώθετε πως κάθε μέρα είναι ίδια με την προηγούμενη. Όμως, όλα αυτά αλλάζουν καθώς η Νέα Σελήνη και η Σεληνιακή Έκλειψη πραγματοποιούνται στον Υδροχόο την Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου.

Ο Υδροχόος αντιπροσωπεύει το σπίτι της τύχης και των νέων αρχών σας, και ως αέρινο ζώδιο, αυτή η ενέργεια θα φέρει σίγουρα προοδευτική κίνηση. Τις επόμενες εβδομάδες, η στασιμότητα φεύγει από τη ζωή σας, και στη θέση της έρχεται μια δραματική σειρά γεγονότων που θα σας βοηθήσουν να ανεβάσετε τα όνειρά σας στο επόμενο επίπεδο. Κάθε όνειρο που είχατε σε επίπεδο ψυχής πραγματοποιείται σε αυτήν τη νέα εποχή.

Η τυχερότερη ημέρα του μήνα για τους Καρκίνους: Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου

Δεύτερες ευκαιρίες είναι ένα όμορφο χτύπημα τύχης, Καρκίνοι. Έχετε επενδύσει πολύ κόπο για να μεταμορφώσετε τη ζωή σας, να πετύχετε και να ανακαλύψετε τον σκοπό σας σε αυτή τη ζωή. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι ο Κρόνος στους Ιχθύες έκανε πολύ δύσκολο να δείτε αυτές τις επιθυμίες να γίνονται πραγματικότητα.

Αντί να δείτε άμεσα αποτελέσματα από τις πράξεις σας, έπρεπε να ανασκάψετε βαθιά μέσα στην πηγή της ελπίδας σας, εμπιστευόμενοι ότι οι ανταμοιβές θα σας βρουν την κατάλληλη στιγμή. Ενώ ο Ερμής Ανάδρομος συχνά θεωρείται ότι προκαλεί καθυστερήσεις και πονοκεφάλους, για εσάς, φέρνει τη δεύτερη ευκαιρία που περιμένατε.

Την Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου, ο Ερμής γίνεται ανάδρομος στους Ιχθύς, φέρνοντας μια τυχερή περίοδο για εσάς στη ζωή σας. Η Αφροδίτη, η Πάλλας και ο Ήλιος είναι στους Ιχθύς, βοηθώντας σας να αποκτήσετε τη σοφία για να εμπιστευτείτε αυτή την ευημερούσα στροφή των γεγονότων.

Ο Ερμής θα είναι ανάδρομος στους Ιχθύες μέχρι τις 20 Μαρτίου, αλλά δώστε προσοχή σε ό,τι προκύψει μετά την είσοδο του Άρη σε αυτό το νερό στοιχείο στις 2 Μαρτίου, καθώς θα λάβετε τις ανταμοιβές για τις προσπάθειές σας.

Η τυχερότερη ημέρα του μήνα για τους Λέοντες: Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου

Αρχίζει να έχει νόημα, αγαπητοί Λέοντες. Ο Ουρανός μπήκε για πρώτη φορά στον Ταύρο το 2018, προκαλώντας την πορεία της καριέρας σας και απαιτώντας να αρχίσετε να θέτετε στον εαυτό σας τα δύσκολα ερωτήματα για τους επαγγελματικούς σας στόχους. Τα τελευταία δύο χρόνια, έχετε βιώσει σημαντική αστάθεια στην καριέρα σας και ήδη έχετε κάνει κάποιες αλλαγές.

Ωστόσο, καθώς ο Ουρανός σταθμεύει σε ευθεία πορεία στον Ταύρο την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, μπαίνετε στην περίοδο της αναδόμησης. Από τις 3 Φεβρουαρίου μέχρι τις 25 Απριλίου, ο Ουρανός περνά τις τελευταίες του εβδομάδες στον Ταύρο. Αυτό βοηθά να προκύψουν θετικές εξελίξεις στην καριέρα σας, τη επαγγελματική σας φήμη και την αίσθηση της επιτυχίας.

Δώστε προσοχή στις προσφορές που θα έρθουν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, γιατί πρέπει να πιστέψετε ότι αξίζετε την επιτυχία που επιθυμείτε.

Η τυχερότερη ημέρα του μήνα για τις Παρθένους: Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου

Μην κοιτάτε πίσω, Παρθένοι. Την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, ο Ουρανός σταθμεύει σε ευθεία πορεία στον τομέα της τύχης σας, καλώντας σας να προχωρήσετε μπροστά προς μια νέα αρχή. Ο Ουρανός στον Ταύρο από το 2018 έχει επηρεάσει τα σχέδιά σας για τη ζωή, την ικανότητά σας να προχωράτε και σας έχει ζητήσει να αμφισβητήσετε θέματα σταθερότητας και αφθονίας.

Αυτή η περίοδος υπήρξε δοκιμασία για τις σχέσεις, τις επαγγελματικές επιλογές και τη διαδικασία της προσωπικής σας θεραπείας. Ωστόσο, καθώς ο Ουρανός σταθμεύει σε ευθεία πορεία στον Ταύρο μέχρι τις 25 Απριλίου, όταν θα αρχίσει έναν νέο κύκλο στους Δίδυμους, σας καλούν να μην κοιτάξετε πίσω.

Πρέπει να νιώθετε ότι έχετε περάσει από μια δύσκολη περίοδο και τώρα είστε ελεύθεροι να ζήσετε όπως επιθυμείτε. Αυτή θα πρέπει να είναι μια περίοδος μεγαλύτερης σταθερότητας και ελευθερίας, και επιτέλους θα νιώσετε σταθεροί στη νέα πραγματικότητα που έχετε δουλέψει σκληρά για να δημιουργήσετε.

Η τυχερότερη ημέρα του μήνα για τους Ζυγούς: Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου

Ακούστε την καρδιά σας, Ζυγοί. Η Νέα Σελήνη και η Σεληνιακή Έκλειψη στον Υδροχόο ανατέλλουν στον τομέα της δημιουργικότητάς σας, του ρομαντισμού και της οικογένειας την Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου. Αυτή είναι η πρώτη γεύση μιας νέας σειράς εκλείψεων, αν και ο Βόρειος Δεσμός δεν θα μετακινηθεί επίσημα στον Υδροχόο μέχρι τις 26 Ιουλίου.

Ο Υδροχόος κυβερνά τον τομέα της δημιουργικότητας σας, που μπορεί να σχετίζεται με επαγγελματικά έργα, καριέρα ή το τι αφιερώνετε τον χρόνο σας. Επίσης, αφορά τον τομέα του γάμου, των σχέσεων που επιθυμείτε και τον τρόπο με τον οποίο ορίζετε την οικογένεια.

Αυτός ο τομέας της ζωής σας υφίσταται μια τεράστια μεταμόρφωση, ξεκινώντας με τη Νέα Σελήνη και την Σεληνιακή Έκλειψη, οπότε είναι ουσιώδες να ακούσετε την καρδιά σας.\ Αντί να κάνετε αυτό που νομίζετε ότι πρέπει, αφήστε τα συναισθήματά σας να σας καθοδηγήσουν και εμπιστευτείτε ό,τι και όποιον αντηχεί βαθιά με την ψυχή σας.

Η τυχερότερη ημέρα του μήνα για τους Σκορπιούς: Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου

Δώστε προσοχή προς τα πού σας καθοδηγεί το πεπρωμένο, Σκορπιοί. Ήδη έχετε αισθανθεί πως μπαίνετε σε μια νέα εποχή, όπου μπορείτε να επικεντρωθείτε σε όσα θέλετε εσείς, αντί σε όσα θέλουν οι άλλοι για εσάς. Την Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου, η Πανσέληνος στον Λέοντα ανατέλλει στον τομέα των επαγγελματικών σας στόχων.

Αυτή η Πανσέληνος καθορίζει τα εκπαιδευτικά σχέδια που έχετε αρχίσει να αναπτύσσετε. Η ενέργεια του Λέοντα στον τομέα της καριέρας σας απαιτεί να καταλάβετε χώρο, να γίνετε αντιληπτοί και να είστε τολμηροί για όσα θέλετε να πετύχετε.

Η Νέα Σελήνη στον Λέοντα πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου 2025, οπότε πάρτε χρόνο να αναλογιστείτε τι έχει συμβεί σε αυτόν τον τομέα της ζωής σας τους τελευταίους μήνες. Η Πανσέληνος τώρα φέρνει τα πράγματα σε πλήρη εξέλιξη, είτε πρόκειται για μια νέα δουλειά, για το να είστε επιτέλους έτοιμοι να μετακομίσετε για εργασία, είτε για το να ξέρετε βαθιά μέσα σας τι είναι αυτό που πραγματικά προορίζεστε να κάνετε. Απλά μην φοβηθείτε να καταλάβετε τον χώρο που απαιτεί ο Λέοντας, καθώς αυτός είναι ο τρόπος για να αξιοποιήσετε την πιο μεγάλη σας τύχη.

Η τυχερότερη ημέρα του μήνα για τους Τοξότες: Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου

Η διαίσθησή σας είναι πάντα σωστή, Τοξότες. Ο σεληνιακός κύκλος που ξεκίνησε με τη Νέα Σελήνη στον Λέοντα στις 24 Ιουλίου 2025, ολοκληρώνεται την Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου, καθώς η Πανσέληνος ανατέλλει στον τομέα της τύχης σας. Αν και αυτή η ενέργεια πάντα σηματοδοτεί μια ευκαιρία να συνδεθείτε με τη διαίσθησή σας, φέτος δίνεται μεγαλύτερη σημασία στην ικανότητά σας να το κάνετε αυτό.

Ο Δίας, ο πλανήτης της τύχης και της αφθονίας, μετακινείται στον Λέοντα στις 30 Ιουνίου φέτος. Ωστόσο, συνειδητοποιείτε τα όνειρά σας, τις επιθυμίες σας και τις ανάγκες σας με αυτόν τον σεληνιακό κύκλο, που σας βοηθά να κατανοήσετε πού να κατευθύνετε την ενέργειά σας μόλις ο Δίας μπει στον Λέοντα.

Η Πανσέληνος στον Λέοντα μπορεί να μην σημαίνει ότι αναλαμβάνετε δράση για κάτι, αλλά σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή για το ποια κατεύθυνση πρέπει να πάρει η ζωή σας. Δώστε προσοχή στη διαίσθηση και τα συναισθήματά σας, καθώς αυτό θα θέσει τα θεμέλια για την τύχη που θα λάβετε μόλις ο Δίας μετακινηθεί στον Λέοντα τον Ιούνιο.

Η τυχερότερη ημέρα του μήνα για τους Αιγόκερους: Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου

Μόνο ό,τι είναι προορισμένο για εσάς έχει αντέξει, Αιγόκερε. Από το 2018, ο Ουρανός περνάει από τον Ταύρο στον τομέα του γάμου, των σχέσεων και της οικογένειας, φέρνοντας βαθιές αλλαγές στη ρομαντική σας ζωή, καθώς και στον τρόπο που αντιλαμβάνεστε την καλύτερη ζωή που μπορείτε να ζήσετε.

Ο Ουρανός έφερε αναπάντεχες αλλαγές και ευκαιρίες, αλλά τώρα μπαίνετε σε μια περίοδο αυξημένης σταθερότητας. Ο Ουρανός γίνεται ανάδρομος στον Ταύρο για τελευταία φορά σε αυτόν τον κύκλο την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, και παραμένει εκεί μέχρι τις 25 Απριλίου.

Αυτή η περίοδος είναι για να συνεχίσετε να χτίζετε ό,τι ξεκινήσατε και να αγκαλιάσετε τη ζωή που έχετε δημιουργήσει. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα υπάρξει αυξημένη τύχη και σταθερότητα σε ζητήματα ρομαντικών και οικογενειακών σχέσεων, καθώς και μεγαλύτερες ευκαιρίες για την αγορά ενός σπιτιού. Είναι ασφαλές να εμπιστεύεστε ό,τι και όποιον είναι στη ζωή σας και είναι προορισμένο για εσάς. Αντί να σκέφτεστε πάντα το επόμενο καλύτερο πράγμα ή να υποβαθμίζετε τη συναισθηματική σας σύνδεση, είναι εντάξει να παραδεχτείτε στον εαυτό σας πόσο ευτυχισμένοι είστε.

Η τυχερότερη ημέρα του μήνα για τους Υδροχόους: Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου

Δημιουργήστε τον χώρο για βαθιά μεταμόρφωση, Υδροχόοι. Την Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, η Νέα Σελήνη και η Σεληνιακή Έκλειψη συμβαίνουν στο ζώδιό σας, τον Υδροχόο, ξεκινώντας μια βαθιά φάση μεταμόρφωσης και βοηθώντας σας να εκδηλώσετε μια ζωή που πραγματικά αντηχεί με την ψυχή σας.

Αυτή είναι η πρώτη έκλειψη μιας σειράς που θα εξελιχθεί τα επόμενα δύο χρόνια, ακόμα και πριν ο Βόρειος Δεσμός μετακινηθεί επίσημα στον Υδροχόο στις 26 Ιουλίου. Με τον Βόρειο Δεσμό στο ζώδιό σας, σας ζητείται να αναπτυχθείτε με νέους τρόπους. Τιμήστε την αυθεντικότητά σας και το αυθεντικό σας πνεύμα.

Σταματήστε να δίνετε την εξουσία σας στους άλλους ή να διατηρείτε μια ζωή με την οποία δεν αισθάνεστε συνδεδεμένοι. Αγκαλιάστε αυτή την περίοδο και περάστε τελικά πέρα από οποιονδήποτε περιορισμό, καλώντας μια ζωή που πραγματικά νιώθετε καλά και την ρομαντική σχέση που ονειρεύεστε.

Η τυχερότερη ημέρα του μήνα για τους Ιχθύες: Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου

Αυτό είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών σας, Ιχθύες. Από το 2018, έχετε ταξιδέψει, μαθαίνοντας και εξερευνώντας τι σημαίνει η ζωή για εσάς. Ασχοληθείτε με θέματα επικοινωνίας στην καριέρα σας ή πώς αλληλεπιδράτε με τον κόσμο μέσω διαύλων όπως η δημοσιογραφία, η συγγραφή ή τα κοινωνικά μέσα. Αγκαλιάζετε ένα νέο κεφάλαιο, αν και ένα που δεν περιμένατε, καθώς ο Ουρανός συνεχίζει να κινείται στον Ταύρο.

Ωστόσο, αυτό το κεφάλαιο φτάνει στο τέλος του, πράγμα που σημαίνει ότι φτάνετε σε ένα σημείο πλήρωσης στη ζωή σας. Καθώς ο Ουρανός γίνεται ευθύς στον Ταύρο την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, στον τομέα της επικοινωνίας και της μάθησης, βιώνετε τους καρπούς όλων όσων έχετε κάνει από το 2018.

Αυτή είναι μια περίοδος για επαγγελματική πρόοδο, νέες συμβάσεις και οικονομικά οφέλη. Ενώ όλα αυτά βοηθούν να εξασφαλίσετε τη θέση σας στο μέλλον, είναι επίσης η στιγμή που αναστενάζετε με ανακούφιση, συνειδητοποιώντας όλα όσα σας οδήγησαν σε αυτή τη στιγμή.