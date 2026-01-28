Πέντε ζώδια των οποίων οι σχέσεις βελτιώνονται τον Φεβρουάριο του 2026 βιώνουν κάτι το θεϊκό. Ο Φεβρουάριος φέρνει την έναρξη του Σεληνιακού Νέου Έτους και μαζί του την ενέργεια του «Πύρινου Ίππου».

Ο Ουρανός επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Ταύρο για την τελευταία του φάση σε αυτό το ζώδιο της γης την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, ακολουθούμενος από την πρώτη σε μια σειρά νέων εκλείψεων με τη Σεληνιακή Έκλειψη στον Υδροχόο την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου. Ο Υδροχόος είναι ο φυσικός κυβερνήτης του Ουρανού, επομένως υπάρχει μια παρόμοια ενέργεια μεταξύ των δύο. Αυτό αντιπροσωπεύει το καινούργιο, την καινοτομία, την ελευθερία και την αυθεντικότητα, θέματα που θα εμφανιστούν επίσης στην ερωτική σας ζωή. Τα όνειρά σας γίνονται πραγματικότητα, ωστόσο πρέπει να επιλέξετε συνειδητά τι θέλετε και τι προορίζεται για εσάς.

Το καλύτερο είδος αλλαγής είναι εκείνο που συνδέεται με το πεπρωμένο σας. Η αίσθηση πως ό,τι κι αν κάνατε ή ακόμη και αν δεν κάνατε, δεν θα μπορούσε να αποτρέψει μια συγκεκριμένη στιγμή από το να συμβεί. Αυτή είναι η στιγμή που η μοίρα αναλαμβάνει τον έλεγχο και σας καθοδηγεί προς αυτό και εκείνον που προορίζεται για εσάς.

Ωστόσο, όσο μαγικό κι αν ακούγεται, σπάνια έρχεται αναπάντεχα ή με ευκολία. Αντίθετα, συχνά ανατρέπει τα σχέδια και δημιουργεί την ανάγκη για αναστοχασμό πριν πείτε το «ναι» στην αγάπη, αλλά αυτό ακριβώς είναι που καλείστε να κάνετε τον Φεβρουάριο του 2026.

Αν και αυτός ο μήνας φέρνει δράση και δυναμική προς τα εμπρός, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε απρόβλεπτα και σοκαριστικά γεγονότα. Είναι σημαντικό να το έχετε αυτό κατά νου, καθώς ο μήνας που έρχεται μπορεί να ανατρέψει τα προηγούμενα σχέδια που είχατε κάνει για τον εαυτό σας.

Τα 5 ζώδια που θα δουν τις σχέσεις τους να βελτιώνονται τον Φεβρουάριο – «Αυτός ο μήνας μπορεί να ανατρέψει σχέδια που είχατε κάνει»

Υδροχόος,

Σκορπιός,

Παρθένος,

Λέων,

Ζυγός

Υδροχόος

Η αγάπη επιστρέφει, Υδροχόε. Από τότε που η Νέα Σελήνη στον Λέοντα ανέτειλε στον οίκο των σχέσεων και του έρωτά σου στις 24 Ιουλίου 2025, πέρασες μια νέα φάση εξέλιξης στην υπάρχουσα σχέση σου, η οποία επικεντρώθηκε στην ικανότητά σου να νιώθεις ότι σε αγαπούν για αυτό που είσαι και να μιλάς ανοιχτά όταν είναι απαραίτητο.

Αυτή η φάση έφερε προκλήσεις, καθώς μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι νέες δυσκολίες και να δηλώνεις την παρουσία σου σε έναν χώρο, χωρίς να προσπαθείς να περιορίσεις τον εαυτό σου ή συμβιβάζεσαι υπερβολικά για να είσαι αρεστός.

Ωστόσο, καθώς η Πανσέληνος στον Λέοντα ανατέλλει την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, η αγάπη και η αίσθηση του εαυτού σου επιστρέφουν. Αυτή η ενέργεια σε βοηθά να νιώσεις ότι δεν προσπαθείς απλώς να εξελιχθείς μαζί με τον σύντροφό σου, αλλά ότι πλέον βρίσκεσαι στην άλλη πλευρά της διαδρομής. Άφησε τον εαυτό σου να δει πόσο μακριά έχεις φτάσει και προγραμμάτισε κάτι ξεχωριστό με τον σύντροφό σου για να γιορτάσετε την αγάπη σας αυτή την περίοδο.

Αν είσαι ελεύθερος ή πέρασες πρόσφατα έναν χωρισμό, η Πανσέληνος στον Λέοντα την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου φέρνει μια στιγμή διαύγειας. Αυτή η ενέργεια μπορεί να σε βοηθήσει να απελευθερώσεις παλιούς συναισθηματικούς πόνους ή την αίσθηση ότι η ζωή σου δεν είναι κατά κάποιο τρόπο ολοκληρωμένη αν δεν έχεις βρει το «άλλο σου μισό». Η ενέργεια του Λέοντα αντιπροσωπεύει τις σχέσεις και το φλερτ, αλλά επηρεάζει επίσης το πώς νιώθεις για τον εαυτό σου και τη ζωή σου.

Με την Πανσέληνο σε αυτό το ζώδιο της φωτιάς, φτάνεις στο τέλος ενός ταξιδιού κατά το οποίο εκχωρούσες τη δύναμή σου σε άλλους. Τώρα, καθώς το φεγγάρι γεμίζει στον νυχτερινό ουρανό, είσαι σε θέση να ανακτήσεις την αυτοπεποίθησή σου, αγαπώντας όλα όσα σε έφεραν ως εδώ και συνειδητοποιώντας ότι είναι πολύ πιο εύκολο να προσελκύσεις την αγάπη όταν την νιώθεις ήδη για τον εαυτό σου.

Σκορπιός

Σκορπιέ, λένε πως κάποια χρόνια σου βάζουν δύσκολες ερωτήσεις και κάποια άλλα σου δίνουν τις απαντήσεις. Με τον Ουρανό να επανέρχεται σε ορθή πορεία στον τομέα των σχέσεών σου την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, μπαίνεις επιτέλους στην εποχή των απαντήσεων — και δεν θα χρειαστεί να περιμένεις πολύ.

Από το 2018, ο Ουρανός αναστάτωσε την ερωτική σου ζωή: αστάθεια, ξαφνικούς χωρισμούς και αβεβαιότητα. Όλα αυτά έγιναν για να ξεπεράσεις σχέσεις και πεποιθήσεις που δεν σου έκαναν καλό και να προχωρήσεις προς κάτι πραγματικά υγιές. Ο Ουρανός είναι ο πλανήτης των εκπλήξεων, οπότε τα γεγονότα έτρεχαν γρήγορα και συχνά δεν ήξερες τι να κάνεις. Τώρα όμως, ήρθε η στιγμή να πάρεις τις απαντήσεις που έψαχνες.

Από τις 3 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου ο Ουρανός ολοκληρώνει το πέρασμά του από τον Ταύρο, φέρνοντας σταθερότητα στην ερωτική σου ζωή. Είναι μια περίοδος όπου καταστάσεις και σχέσεις που «έπρεπε» να είναι μαζί, επιτέλους ενώνονται.

Αν η πρώτη φάση αυτού του πλανήτη ήταν για να «διαλύσει» τα κακώς κείμενα, αυτή η δεύτερη φάση είναι για να αποκαταστήσει όσα αξίζουν.

Σκέψου πόσα άλλαξαν από το 2018 και μην αντιστέκεσαι στις εξελίξεις. Είναι η ευκαιρία σου να συνδεθείς ξανά με κάποιο πρόσωπο που προορίζεται για εσένα ή να κάνεις μια νέα αρχή που θα σε κάνει να νιώσεις ασφάλεια και πάλι.

Παρθένος

Ο έρωτας είναι παντού γύρω σου, Παρθένε. Από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, η Αφροδίτη περνάει στους Ιχθύες, φέρνοντας μια πανέμορφη περίοδο για την καρδιά σου.

Αν είσαι σε σχέση, η ενέργεια αυτή σε βοηθά να δώσεις προτεραιότητα στον άνθρωπό σου και να περάσετε ποιοτικό χρόνο μαζί. Επειδή οι Ιχθύες είναι το ζώδιο της ενότητας και της συγχώρεσης, θα νιώσεις την ανάγκη να αφήσεις πίσω παλιά παράπονα για να προχωρήσετε μπροστά. Ειδικά μετά τις 26 Φεβρουαρίου, που ο Ερμής θα ξεκινήσει την ανάδρομη πορεία του, η αγάπη θα σου υπενθυμίσει γιατί αξίζει κάθε προσπάθεια.

Αν είσαι ελεύθερος, αυτή η περίοδος είναι το απόλυτο «αφροδισιακό» για εσένα. Είναι η ιδανική στιγμή να βγεις ραντεβού ή να γνωρίσεις κάποιον εκεί που δεν το περιμένεις.

Προσοχή στον ανάδρομο Ερμή από τις 26 Φεβρουαρίου, μπορεί να επιστρέψει ένας πρώην ή κάποιος από το παρελθόν για μια δεύτερη ευκαιρία. Μερικές φορές οι επιστροφές αυτές είναι καλές, γιατί δείχνουν πόσο έχετε ωριμάσει και οι δύο. Ωστόσο, κράτα μια μικρή επιφύλαξη με τους πρώην και μην βιάζεσαι να πάρεις αποφάσεις για νέες σχέσεις. Σε γενικές γραμμές, αυτός είναι ο μήνας του έρωτα για εσένα, οπότε απόλαυσέ τον!

Λέων

Κάτι καινούργιο ξεκινάει, Λέοντα. Ύστερα από έναν χρόνο γεμάτο αλλαγές, η σχέση σου ετοιμάζεται να ανέβει επίπεδο. Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, η Σεληνιακή Έκλειψη στον Υδροχόο πραγματοποιείται στον τομέα των σχέσεών σου, φέρνοντας την αρχή μιας νέας εποχής.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα χωρισμό, αλλά σε σπρώχνει να μεταμορφώσεις τη σχέση σου μαζί με τον σύντροφό σου. Θα νιώσεις την ανάγκη να ξανασυζητήσετε τα σχέδιά σας για το μέλλον και τους «κανόνες» της σχέσης σας.

Η ενέργεια του Υδροχόου φέρνει περισσότερη ανεξαρτησία και την επιθυμία να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Είναι η ευκαιρία σου να επαναπροσδιορίσεις τη σχέση σου, ώστε να ταιριάζει με τον άνθρωπο που έχεις γίνει σήμερα.

Αν ψάχνεις ακόμα την αγάπη, η Σεληνιακή Έκλειψη στον Υδροχόο στις 17 Φεβρουαρίου μπορεί να φέρει μια αναπάντεχη εξέλιξη. Οι Νέες Σελήνες συμβολίζουν πάντα νέα ξεκινήματα, και αυτή τη φορά η δύναμή τους είναι ακόμα μεγαλύτερη λόγω της έκλειψης.

Η ενέργεια αυτή σε κάνει να κοιτάς με ενθουσιασμό το μέλλον. Έχε τον νου σου στα συναισθήματά σου, γιατί μπορεί να αλλάξεις γνώμη ξαφνικά για το τι πραγματικά θέλεις ή ακόμα και για κάποιο άτομο που άρχισες να βγαίνεις πρόσφατα.

Αυτή η περίοδος σε βοηθά να καταλάβεις τι είναι καλύτερο για σένα και να κάνεις τις απαραίτητες κινήσεις για να το αποκτήσεις. Μη βιάζεσαι, όμως! Αυτή η νέα φάση θα κρατήσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2028, οπότε έχεις όλο τον χρόνο μπροστά σου για να βρεις τη μεγάλη αγάπη.

Ζυγός

Ανέλαβε την ευθύνη της αγάπης σου, Ζυγέ. Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, ο Κρόνος συναντά τον Ποσειδώνα στον Κριό, μέσα στον τομέα των σχέσεών σου, φέρνοντας μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τα ερωτικά σου.

Αυτή η ενέργεια μπορεί να βοηθήσει εσένα και τον σύντροφό σου να αναλάβετε την ευθύνη για λάθη ή πληγωμένα συναισθήματα που σας απομάκρυναν. Είναι η ευκαιρία να συζητήσετε πού οι προσδοκίες σας διέφεραν από την πραγματικότητα, ώστε να χτίσετε μια πιο βαθιά σχέση. Αυτό όμως μπορεί να συμβεί μόνο αν είστε πρόθυμοι να μιλήσετε ειλικρινά και να νοιαστείτε πραγματικά ο ένας για τον άλλον.

Ο συνδυασμός Κρόνου και Ποσειδώνα στον Κριό είναι αρκετά «εκρηκτικός». Τα νεύρα και τα συναισθήματα θα είναι τσιτωμένα. Αν θέλεις να κρατήσει η σχέση σου, προσπάθησε να ελέγξεις τις αντιδράσεις σου. Στόχος είναι να κάνετε μια εποικοδομητική κουβέντα και όχι να έχετε ένα ξέσπασμα θυμού από το οποίο θα είναι δύσκολο μετά να επανορθώσετε.

Αν είσαι ελεύθερος, δεν χρειάζεται να βιαστείς να βρεις τον έρωτα. Η συνάντηση του Κρόνου με τον Ποσειδώνα στις 20 Φεβρουαρίου σου φέρνει μια έντονη επιθυμία για δράση και αποτελέσματα στα ερωτικά σου, αλλά ταυτόχρονα «θολώνει» την κρίση σου.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βγεις ραντεβού, αλλά πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός με την αλήθεια πίσω από κάθε νέα γνωριμία.

Αυτή την περίοδο είναι πολύ πιθανό κάποιος να σε κατακλύσει με υπερβολικές εκδηλώσεις αγάπης και προσοχής για να σε γοητεύσει γρήγορα. Μην παρασυρθείς τόσο πολύ από μια νέα σχέση ώστε να αγνοήσεις τους κινδύνους και να το μετανιώσεις αργότερα. Αν χρησιμοποιήσεις αυτή την ενέργεια σωστά, θα σου δώσει το θάρρος να κάνεις νέα ξεκινήματα και να αναζωογονήσεις την ερωτική σου ζωή.

Η επιρροή αυτής της όψης ξεκινά από τις 8 Φεβρουαρίου και διαρκεί έως τις 4 Μαρτίου. Σκέψου καλά τις επιλογές σου και χρησιμοποίησε αυτό το διάστημα για να κυνηγήσεις τα όνειρά σου με σύνεση.