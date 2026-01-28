Χρύσπα: «Ήταν απαιτητικό πολύ…» – Η εμπειρία της από τον Εθνικό Τελικό για την Eurovision το 2008

Το 2008 η Χρύσπα είχε διαγωνιστεί στον Εθνικό Τελικό, από τον οποίο επιλέχθηκαν ο καλλιτέχνης και το τραγούδι που εκπροσώπησαν την χώρα μας στην Eurovision. Η τραγουδίστρια είχε παρουσιάσει το κομμάτι «A Chance To Love», όμως τελικά κέρδισε η Καλομοίρα με το «Secret Combination».

Το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου, η Χρύσπα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Κρατερού Κατσούλη και της Μαρίας Ηλιάκη. Στη διάρκεια της συνέντευξής της, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη δική της εμπειρία από τον Εθνικό Τελικό.

Συγκεκριμένα, η Χρύσπα ανέφερε πως: «Εμένα δεν μου πήγε καθόλου καλά αυτό. Πολλή κούραση η Eurovision. Ωραίο, αλλά κουράζονται πολύ τα παιδιά, να ξέρετε. Απαιτητικό πολύ!».

«Σαν εμπειρία ήταν πάρα πολύ ωραίο αλλά θα ήθελα να είχα περάσει κιόλας για να πω ότι… Κατάλαβες, είναι αυτό το λίγο. Ποτέ δεν είναι αργά, συμφωνούμε. Όσο είμαστε καλά, εδώ είμαστε», εξήγησε στη συνέχεια.