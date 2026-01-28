Κώστας Καραφώτης – Κάτια Μάνου: Έγιναν γονείς – Η τρυφερή ανάρτηση του τραγουδιστή

Σύνοψη από το

  • Γονείς για πρώτη φορά έγιναν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου, με το ζευγάρι να υποδέχεται την κόρη του. Η χαρμόσυνη είδηση γνωστοποιήθηκε την Τετάρτη μέσω αναρτήσεων στο Instagram.
  • Ο αγαπημένος τραγουδιστής δημοσίευσε μία φωτογραφία, με την μορφή του Instagram story, στην οποία βλέπουμε μία ροζ σύνθεση από μπαλόνια, που δημιουργήθηκε για τη νεογέννητη κόρη του.
  • Ο Κώστας Καραφώτης συνόδευσε το στιγμιότυπο με στίχο από το γνωστό τραγούδι του «Ήρθες εσύ», γράφοντας: «Ήρθες εσύ… κι η νύχτα γέμισε φως».
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κώστας Καραφώτης Κάτια Μάνου
Φωτογραφία: Instagram/katia_nana_manou

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου. Το ζευγάρι γνωστοποίησε την χαρμόσυνη είδηση της γέννησης της κόρης του, μέσα από αναρτήσεις που πραγματοποίησε την Τετάρτη (28/1) στο Instagram.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, δημοσίευσε μία φωτογραφία, με την μορφή του Instagram story, στην οποία βλέπουμε μία ροζ σύνθεση από μπαλόνια, που δημιουργήθηκε για τη νεογέννητη κόρη του.

Ο Κώστας Καραφώτης έχει συνοδεύσει το στιγμιότυπο, από ένα στίχο του γνωστού τραγουδιού του «Ήρθες εσύ».

Συγκεκριμένα, ο ευτυχισμένος πατέρας έχει γράψει: «Ήρθες εσύ… κι η νύχτα γέμισε φως».

Κώστας Καραφώτης

Υπενθυμίζεται ότι το ερωτευμένο ζευγάρι είναι μαζί από τον Οκτώβριο του 2022, ενώ την Κυριακή 26 Μαΐου του 2024 παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ρηγίλλης στο Κολωνάκι.

