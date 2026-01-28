Κώστας Καραφώτης – Κάτια Μάνου: Έγιναν γονείς – Η τρυφερή ανάρτηση του τραγουδιστή

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου. Το ζευγάρι γνωστοποίησε την χαρμόσυνη είδηση της γέννησης της κόρης του, μέσα από αναρτήσεις που πραγματοποίησε την Τετάρτη (28/1) στο Instagram.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, δημοσίευσε μία φωτογραφία, με την μορφή του Instagram story, στην οποία βλέπουμε μία ροζ σύνθεση από μπαλόνια, που δημιουργήθηκε για τη νεογέννητη κόρη του.

Ο Κώστας Καραφώτης έχει συνοδεύσει το στιγμιότυπο, από ένα στίχο του γνωστού τραγουδιού του «Ήρθες εσύ».

Συγκεκριμένα, ο ευτυχισμένος πατέρας έχει γράψει: «Ήρθες εσύ… κι η νύχτα γέμισε φως».

Υπενθυμίζεται ότι το ερωτευμένο ζευγάρι είναι μαζί από τον Οκτώβριο του 2022, ενώ την Κυριακή 26 Μαΐου του 2024 παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ρηγίλλης στο Κολωνάκι.