Βαρύ πένθος για τον Κούλλη Νικολάου: «Στο καλό, αδελφέ μου Νίκο…»

  • Βαρύ πένθος για τον Κούλλη Νικολάου και την οικογένειά του, καθώς έφυγε από τη ζωή ο αδελφός του, Νίκος.
  • Ο ηθοποιός και παραγωγός δημοσιοποίησε το δυσάρεστο νέο μέσω μιας βαθιά συγκινητικής ανάρτησης στο Facebook, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου.
  • Στην ανάρτησή του, ο Κούλλης Νικολάου αποχαιρέτησε δημόσια τον αδελφό του με τα λόγια «Στο καλό, αδελφέ μου Νίκο», αναπολώντας μνήμες από την κοινή τους ζωή.
Δύσκολες ώρες περνάνε ο Κούλλης Νικολάου και η οικογένειά του, καθώς έφυγε από την ζωή ο αδελφός του, Νίκος. Ο επιτυχημένος ηθοποιός και παραγωγός, δημοσιοποίησε το δυσάρεστο νέο, μέσα από μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση που πραγματοποίησε στο προφίλ του στο Facebook, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου.

Στο post με το οποίο αποχαιρέτησε δημόσια τον μεγαλύτερο αδελφό του, ο Κούλλης Νικολάου έγραψε: «Νίκο μου αδελφέ μου! Από μια χαραμάδα της μνήμης κοιτάζω πίσω στα χρόνια εκείνα, στο σπίτι μας στη Λάγια.

Μωρό εγώ, έφηβος εσύ, ο μεγάλος απ’ τ’ αδέλφια. Σε βλέπω ζωντανό να φέρνεις με τον Βόξολ την Κοστάντια σου. Φορούσατε το ίδιο κρεμ τζιν – σαν να είχατε συνεννοηθεί με τον χρόνο.

Σε βλέπω, αδελφέ, κάθε Σάββατο να μας παίρνεις για να δουλέψουμε στην οικοδομή, να μας μαθαίνεις τη ζωή με τα χέρια, χωρίς λόγια πολλά. Κι ύστερα, στη Λακατάμια πια, σε βλέπω στη βεράντα, με την κόρη σου τη Μαρία, από τα πρώτα εγγόνια του πατέρα μας, και αργότερα με τη Γιώτα μας.

Σε βλέπω ζωντανό, αδελφέ, με την περηφάνια που σε χαρακτήριζε και τη σιωπηλή δύναμη που δεν ζητούσε αναγνώριση. Και ξαφνικά φεύγεις… έτσι απλά, για να φύγεις πρώτος από τα δέκα αδέλφια.

Στο καλό, αδερφέ μου. Στο καλό. Δεν είναι κάτι που μπορώ εύκολα να καταλάβω, μα έφυγες – γιατί έτσι είναι η ζωή: σύντομη, απρόβλεπτη, αδυσώπητα αληθινή. Στον Παράδεισο, αδελφέ, εκεί να βρεις τη μανούλα σου και να βρεις και τον πατέρα μας. Και μαζί να κοιτάτε πάντα κάτω, να μας φυλάτε. Δώσ’ τους ένα χάδι κι από μένα. Στο καλό, αδελφέ μου Νίκο».

