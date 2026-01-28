Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας ενδιαφέρεται» – Τι απαντά ο μεσίτης για την πώληση του ιστορικού ρετιρέ

Σύνοψη από το

  • Κοντά στην πώληση βρίσκεται το ιστορικό ρετιρέ της Αλίκης Βουγιουκλάκη, σύμφωνα με τον μεσίτη Νίκο Σπετσιώτη.
  • Η μείωση της τιμής του ακινήτου δεν συνδέεται με έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος, καθώς, όπως ξεκαθάρισε ο μεσίτης, «αυτή είναι η ελάχιστη τιμή που απαιτούν οι δικηγόροι των κληρονόμων και ο εκτελεστής της διαθήκης».
  • Υπάρχει ήδη σοβαρός υποψήφιος αγοραστής από το εξωτερικό, ένας Ελληνοαμερικανός μεγαλοεπιχειρηματίας της Νέας Υόρκης, με τον μεσίτη να εκτιμά ότι «εντός του 2026 θα μεταβιβαστεί το ακίνητο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Βουγιουκλάκη

Κοντά στην πώληση είναι το ιστορικό ρετιρέ της Αλίκης Βουγιουκλάκη σύμφωνα με τον μεσίτη, Νίκο Σπετσιώτη, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός από τα γραφεία που έχουν αναλάβει τη διαχείριση της πώλησης του ακινήτου.

Μιλώντας στην στην εκπομπή «Super Κατερίνα» δήλωσε για τις φήμες ότι είναι στα αζήτητα το ακίνητο: «Στερείται πάσης πραγματικότητος και λογικής. Μόνο το γραφείο μου έχει συνεργαστεί αυτή τη στιγμή και το έχουμε επισκεφθεί με τέσσερις τουλάχιστον πελάτες».

«Είναι λογικό ένα ακίνητο αυτού του εύρους τιμής, που είναι πάρα πολλά τα χρήματα, αλλά και του κύρους και του γοήτρου της περιοχής, να μην πωλείται τόσο εύκολα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα ακίνητο υψηλών απαιτήσεων, στην ακριβότερη γειτονιά της Αθήνας. «Έχουν περάσει οκτώ μήνες και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό», συμπλήρωσε.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση της τιμής, ο μεσίτης ξεκαθάρισε πως δεν συνδέεται με έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος. «Πράγματι άλλαξε τιμή, γιατί αυτή είναι η ελάχιστη τιμή που απαιτούν οι δικηγόροι των κληρονόμων και ο εκτελεστής της διαθήκης», ανέφερε, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί «αζήτητου» ρετιρέ.

Τέλος, αποκάλυψε ότι υπάρχει ήδη σοβαρός υποψήφιος αγοραστής από το εξωτερικό. «Έχουμε έναν μεγαλοεπιχειρηματία της Νέας Υόρκης, Ελληνοαμερικανό, ο οποίος εξετάζει με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την αγορά του», δήλωσε, εκφράζοντας παράλληλα την προσωπική του εκτίμηση ότι «εντός του 2026 θα μεταβιβαστεί το ακίνητο», υπογραμμίζοντας πως το ζήτημα πλέον είναι καθαρά θέμα διαπραγμάτευσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γρίπη: Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αγία Σοφία» 4χρονο αγοράκι

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε σταθερή κατάσταση οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

ΑΑΔΕ: Με… όπλο την Τεχνητή Νοημοσύνη στη «μάχη» ενάντια στη φοροδιαφυγή

Συνολικά 159 μόνιμες προσλήψεις στα δικαστήρια: Από σήμερα οι αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
11:21 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Αθηνά Ωνάση: Η σπάνια εμφάνισή της στο Παρίσι – «Δεν πίστευα ούτε στα όνειρα μου ότι θα την έβλεπα από κοντά»

H Αθηνά Ωνάση έκανε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της, αυτή τη φορά στο Παρίσι, όπου...
23:38 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Κατερίνα Στανίση: «Μόνο η Παναγία με έσωσε από πολλά…»

Την Κατερίνα Στανίση υποδέχτηκε η Φαίη Σκορδά στην εκπομπή της, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου. Η σπο...
22:35 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Άρης Μουγκοπέτρος: Δώρισε τα μαλλιά του σε καρκινοπαθείς – «Όταν η δοκιμασία σε λυγίζει, η προσφορά σε σηκώνει ξανά όρθιο»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος μέσα από μία νέα ανάρτηση που πραγματοποίησε στο προφίλ που διατηρεί στο I...
21:53 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Σωτήρης Τσαφούλιας για Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη: «Είναι το γούρι μου, του χρωστάω πάρα πολλά»

Τον Σωτήρη Τσαφούλια τον γνωρίσαμε το 2014 με την ταινία «Κοινός Παρονομαστής», ενώ στη συνέχε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι