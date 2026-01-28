Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας ενδιαφέρεται» – Τι απαντά ο μεσίτης για την πώληση του ιστορικού ρετιρέ

Κοντά στην πώληση είναι το ιστορικό ρετιρέ της Αλίκης Βουγιουκλάκη σύμφωνα με τον μεσίτη, Νίκο Σπετσιώτη, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός από τα γραφεία που έχουν αναλάβει τη διαχείριση της πώλησης του ακινήτου.

Μιλώντας στην στην εκπομπή «Super Κατερίνα» δήλωσε για τις φήμες ότι είναι στα αζήτητα το ακίνητο: «Στερείται πάσης πραγματικότητος και λογικής. Μόνο το γραφείο μου έχει συνεργαστεί αυτή τη στιγμή και το έχουμε επισκεφθεί με τέσσερις τουλάχιστον πελάτες».

«Είναι λογικό ένα ακίνητο αυτού του εύρους τιμής, που είναι πάρα πολλά τα χρήματα, αλλά και του κύρους και του γοήτρου της περιοχής, να μην πωλείται τόσο εύκολα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα ακίνητο υψηλών απαιτήσεων, στην ακριβότερη γειτονιά της Αθήνας. «Έχουν περάσει οκτώ μήνες και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό», συμπλήρωσε.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση της τιμής, ο μεσίτης ξεκαθάρισε πως δεν συνδέεται με έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος. «Πράγματι άλλαξε τιμή, γιατί αυτή είναι η ελάχιστη τιμή που απαιτούν οι δικηγόροι των κληρονόμων και ο εκτελεστής της διαθήκης», ανέφερε, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί «αζήτητου» ρετιρέ.

Τέλος, αποκάλυψε ότι υπάρχει ήδη σοβαρός υποψήφιος αγοραστής από το εξωτερικό. «Έχουμε έναν μεγαλοεπιχειρηματία της Νέας Υόρκης, Ελληνοαμερικανό, ο οποίος εξετάζει με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την αγορά του», δήλωσε, εκφράζοντας παράλληλα την προσωπική του εκτίμηση ότι «εντός του 2026 θα μεταβιβαστεί το ακίνητο», υπογραμμίζοντας πως το ζήτημα πλέον είναι καθαρά θέμα διαπραγμάτευσης.