Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: «34 χρόνια στο τιμόνι, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο – Έπεσε κατευθείαν πάνω μου» – Τι λέει ο οδηγός της νταλίκας

Τα όσα κατέθεσε ο οδηγός της νταλίκας με την οποία συγκρούστηκε το μίνι βαν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, αποκαλύπτουν δημοσιεύματα ρουμανικών ΜΜΕ σχετικά με την πολύνεκρη τραγωδία στον DN6.

Ο Πολωνός οδηγός του φορτηγού, στο οποίο έπεσε το μίνι βαν, είπε ότι στα 34 χρόνια καριέρας του και στα εκατομμύρια χιλιόμετρα που έχει διανύσει, δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο, αν και έχει ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη.

«Στα 34 χρόνια της καριέρας μου, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Οδηγούσα κανονικά και έπεσε κατευθείαν πάνω μου. Πήγε κατευθείαν κάτω από τους τροχούς», είπε ο οδηγός, που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, σύμφωνα με το libertatea.

Ένας μάρτυρας του δυστυχήματος είπε ότι, πριν πάρει την αντίθετη κατεύθυνση, το μίνι μπας με τους Έλληνες οπαδούς χτύπησε ένα βυτιοφόρο, από το οποίο βιντεοσκοπήθηκε το τροχαίο. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι δεν υπήρξε επαφή μεταξύ του μίνι μπας και του βυτιοφόρου, που προσπερνούσε.

Οι αρχές του Τίμις τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού το μεσημέρι της Τρίτης (27/1), ύστερα από κλήση στο 112 όπου γινόταν λόγος για ένα σοβαρό ατύχημα στην DN6. Φτάνοντας στο σημείο, η αστυνομία και οι διασώστες διαπίστωσαν ότι είχε συμβεί μακελειό. Οι αρχικές πληροφορίες έδειξαν ότι ένα μίνι μπας είχε συγκρουστεί μετωπικά με ένα φορτηγό.

Αργότερα, έγινε γνωστό ότι το 9θέσιο μίνι λεωφορείο μετέφερε 10 οπαδούς της ομάδας του ΠΑΟΚ, οι οποίοι κατευθύνονταν στη Λυών, για τον αγώνα της ομάδας τους, στο Europa League την Πέμπτη. Από τους 10 επιβάτες, επτά έχασαν την ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν.

Αυτόπτης μάρτυρας: Έκανε ελιγμούς S για να δει αν μπορούσε να προσπεράσει

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας ανέφερε ότι ο οδηγός του βαν έκανε ελιγμούς στον δρόμο. Ο Tudor Crăciun, ένας νεαρός άνδρας που βρισκόταν δύο αυτοκίνητα πίσω από το μίνι βαν με τους Έλληνες φιλάθλους, δήλωσε, ότι αντιλήφθηκε τη στιγμή του δυστυχήματος.

«Έκανε ελιγμούς S για να δει αν μπορούσε να προσπεράσει. Συνέχιζε να κοιτάζει. Κάποια στιγμή, προσπέρασε. Από εκεί που ήμουν εγώ, ήταν σαφές ότι δεν είχε καμία πιθανότητα (σ.σ. – να προσπεράσει) ή τουλάχιστον ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Το κόκκινο φορτηγό ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Συνειδητοποίησε ενώ προσπερνούσε ότι δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την προσπέραση και μπήκε στο φορτηγό στα δεξιά του, προσπαθώντας να μπει στη λωρίδα του. Τη στιγμή που μπήκε στο φορτηγό στα δεξιά του, εξοστρακίστηκε πάνω στο κόκκινο φορτηγό», είπε ο Tudor Crăciun, ο οποίος κάλεσε το 112. Ο ίδιος μάρτυρας ανέφερε πως μετά το ατύχημα, είδε έναν από τους επιζώντες να βγαίνει από το αυτοκίνητο όρθιος.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, η έρευνα βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και μια έκθεση εμπειρογνωμόνων θα καθορίσει τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Η ίδια πηγή ανέφερε επίσης ότι οι αρχικές έρευνες δείχνουν ότι, πριν το μίνι βαν πάρει την αντίθετη κατεύθυνση, δεν υπήρξε επαφή μεταξύ του αυτοκινήτου με τους Έλληνες οπαδούς και του βυτιοφόρου, απ’ όπου έγινε η βιντεοσκόπηση της φονικής σύγκρουσης.

«Η απόσπαση της προσοχής συμβαίνει συχνά στους επαγγελματίες οδηγούς» ανέφερε ο ειδικός στην οδήγηση Titi Aur στο Digi 24. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πιθανό να υπήρξε κάποιος παράγοντας απόσπασης της προσοχής μέσα στο μίνι βαν.

«Σημαίνει ότι κάτι συνέβη μέσα στο μίνι βαν. Μια πιθανότητα θα ήταν να τραυματίστηκε ή να αποσπάστηκε η προσοχή του, κάτι που είναι συνηθισμένο μεταξύ των επαγγελματιών οδηγών. Μια τόσο έντονη απόσπαση της προσοχής που δεν πρόσεξε ότι το αυτοκίνητο είχε τραβήξει προς τα αριστερά. Είτε μπήκε σε μια συζήτηση, είτε σε έναν καβγά, είτε κοίταξε το τηλέφωνό του. Είναι δύσκολο να πούμε με σιγουριά», είπε ο Titi Aur.

Το 2009 είχε συμβεί μία παρόμοια τραγωδία με έξι νεκρούς στην Τίμις, στον δρόμο που συνδέει την Τιμισοάρα με τη Ρέσιτσα.