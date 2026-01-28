Ρουμανία: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση και χάθηκε ο έλεγχος» – Τι αποκάλυψε τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ σε Έλληνα γιατρό

Συγκλονίζει η μαρτυρία Έλληνα γιατρού που βρέθηκε κοντά στους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ, μετά το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία. Ο κ. Δημήτρης Κούκουλας αποκάλυψε ότι ένας εκ των τραυματιών του είπε πως μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση.

«Ο ασθενής που είναι καλύτερα από τους άλλους μου είπε ότι κάτι έγινε με το σύστημα lane assistance. Έγινε μία προσπέραση, ενεργοποιήθηκε το lane assistance (το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας), μπλόκαρε το τιμόνι και έχασε τον έλεγχο. Δηλαδή, ενεργοποιήθηκε το σύστημα και ο οδηγός δεν μπόρεσε να επαναφέρει στην πορεία του το όχημα. Δεν μπορούσε να επαναφέρει το τιμόνι» δήλωσε o κ. Κούκουλας στο ertnews. «Ο ασθενής είχε τις αισθήσεις του κανονικά. Ξέρει τι έγινε και το επαναλάμβανε», πρόσθεσε ο κ. Κούκουλας.

Ο γιατρός είπε ότι δύο από τους τρεις τραυματίες είναι σε θέση να επικοινωνούν και νοσηλεύονται στις κλινικές όπου έχουν ήδη αναφερθεί από τις αρχές. Όπως ανέφερε, βρέθηκε στο νοσοκομείο και κατά την επίσκεψη της Ελληνίδας πρέσβειρας και του προξένου, ενώ στους θαλάμους εισήλθε και μικρή ομάδα οπαδών του ΠΑΟΚ για να δουν τους τραυματισμένους φίλους τους.

Ο Δημήτρης Κουκούλας βρίσκεται σε νοσοκομείο σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το σημείο του δυστυχήματος. Όπως εξήγησε, εκεί έγινε η πρώτη εκτίμηση των τραυματιών και των θυμάτων, πριν ακολουθήσει η διακομιδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα, που αποτελεί νοσοκομείο αναφοράς. Ο ίδιος μετέβη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μόλις πληροφορήθηκε ότι στο τροχαίο εμπλέκονταν Έλληνες, προκειμένου να βοηθήσει κυρίως στη μετάφραση και την επικοινωνία με τους τραυματίες και το ιατρικό προσωπικό.

Ο Έλληνας γιατρός δήλωσε πως είναι συγκλονισμένος καθώς ήδη καταφθάνουν και οι συγγενείς των θυμάτων για την ταυτοποίηση των σορών των άτυχων φιλάθλων. Το σχετικό πρωτόκολλο έχει ήδη ενεργοποιηθεί, με τις διαδικασίες να πραγματοποιούνται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Σε συνεχή επικοινωνία με τον ομόλογό του στην Ελλάδα, δήλωσε ότι βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ρογκομπέτε. Όπως είπε, οι 3 άνδρες ασθενείς, ηλικίας 20, 20 και 28 ετών, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών της κομητείας «Pius Brînzeu» στην Τιμισοάρα, όπου συνεχίζουν να νοσηλεύονται.

Ο Ρουμάνος υπουργός Υγείας διευκρίνισε την κατάσταση της υγείας των θυμάτων:

ασθενής στο Πολυτραυματολογικό (Casa Austria) – πολλαπλά πολυτραύματα και αμφοτερόπλευρες πνευμονικές θλάσεις

ασθενής στο Ορθοπεδικό – κάταγμα ιερού οστού

ασθενής στο Νευροχειρουργικό – ελάχιστη υποαραχνοειδής αιμορραγία και πολυθλάσεις

«Μετά τη σταθεροποίηση και τις ιατρικές αξιολογήσεις, οι ασθενείς είναι επί του παρόντος αιμοδυναμικά σταθεροί, υπό συνεχή παρακολούθηση και εξειδικευμένη θεραπεία. Η ιατρική κατάσταση παραμένει δυναμική και παρακολουθείται προσεκτικά από ιατρικές ομάδες», πρόσθεσε ο υπουργός.

Γεωργιάδης για φιλάθλους του ΠΑΟΚ: Δεν κινδυνεύει η ζωή των 3 τραυματιών

Για την κατάσταση της υγείας των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία μίλησε και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στην εκπομπή “Ώρα Ελλάδος” του ΟPEN, με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά.

«Είχα ενδελεχή επικοινωνία μέχρι αργά το βράδυ με τον υφυπουργό διαχείρισης κρίσεων της Ρουμανίας και επικοινώνησα και με τον κ. Μάριο Τσάκα (μέλος Δ.Σ. ΠΑΕ ΠΑΟΚ) που έχει πάει στο νοσοκομείο. Από τους τρεις τραυματίες ο ένας, ως εκ του θαύματος, δεν έχει πάθει σχεδόν τίποτα, ο δεύτερος έχει κάποια κατάγματα, όχι όμως ιδιαίτερα σοβαρά, ενώ ο τρίτος είναι πολυτραυματίας. Έχει αρκετά κατάγματα και σε επικίνδυνα σημεία, δηλαδή σε αυχένα και σπονδυλική στήλη, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

«Δεν φαίνεται να του έχει δημιουργηθεί βλάβη, αλλά δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση να τον μετακινήσουμε, γι’ αυτό και περιμένουμε από τους γιατρούς αν μπορεί να μετακινηθεί ή όχι, γιατί ενδεχομένως πρέπει να είναι σε πλήρη ακινησία», πρόσθεσε σχετικά με τον οπαδό που είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος και εξετάζεται το σενάριο διακομιδής του στην Ελλάδα.