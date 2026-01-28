Ρουμάνος υπουργός Υγείας για την κατάσταση των 3 τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ: «Είναι αιμοδυναμικά σταθεροί»

  • Ο Ρουμάνος Υπουργός Υγείας, Αλεξάντρου Ρογκομπέτε, δήλωσε σε συνεχή επικοινωνία με τον Έλληνα ομόλογό του μετά το δυστύχημα στην κομητεία Τίμις, στο οποίο επτά Έλληνες έχασαν τη ζωή τους.
  • Οι τρεις τραυματίες, ηλικίας 20, 20 και 28 ετών, νοσηλεύονται στην Τιμισοάρα και «είναι αιμοδυναμικά σταθεροί» μετά τη σταθεροποίηση και τις ιατρικές αξιολογήσεις.
  • Το δυστύχημα συνέβη την Τρίτη, με εμπλοκή μίνι λεωφορείου που μετέφερε 10 οπαδούς του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης με προορισμό τη Γαλλία.
Ρουμάνος υπουργός Υγείας για την κατάσταση των 3 τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ

Σε συνεχή επικοινωνία με τον ομόλογό του στην Ελλάδα, δήλωσε ότι βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ρογκομπέτε, μετά το δυστύχημα στην κομητεία Τίμις, στο οποίο επτά Έλληνες έχασαν τη ζωή τους και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν. Δύο από τους τραυματίες είναι 20 ετών και ο τρίτος 28 ετών, όλοι εκ των οποίων υπέστησαν πολλαπλά τραύματα, αλλά η κατάστασή τους είναι σταθερή.

«Πρώτα απ΄όλα, θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλους όσους επλήγησαν από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο Λουγκοzέλ (Lugojel). Ως αποτέλεσμα του συμβάντος, καταγράφηκαν 10 θύματα, εκ των οποίων, δυστυχώς, 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Βρίσκομαι σε άμεση επαφή με τον Έλληνα Υπουργό Υγείας, δεδομένου ότι τα εμπλεκόμενα άτομα είναι Έλληνες πολίτες, για να συντονιστεί η κατάσταση και να παρασχεθούν στις αρχές σωστές πληροφορίες», δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ο Υπουργός Υγείας Αλεξάντρου Ρογκομπέτε.

Όπως είπε, οι 3 άνδρες ασθενείς, ηλικίας 20, 20 και 28 ετών, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών της κομητείας «Pius Brînzeu» στην Τιμισοάρα, όπου συνεχίζουν να νοσηλεύονται.

Ο Ρουμάνος υπουργός Υγείας διευκρίνισε την κατάσταση της υγείας των θυμάτων:

  • 1 ασθενής στο Πολυτραυματολογικό (Casa Austria) – πολλαπλά πολυτραύματα και αμφοτερόπλευρες πνευμονικές θλάσεις
  • 1 ασθενής στο Ορθοπεδικό – κάταγμα ιερού οστού
  • 1 ασθενής στο Νευροχειρουργικό – ελάχιστη υποαραχνοειδής αιμορραγία και πολυθλάσεις

«Μετά τη σταθεροποίηση και τις ιατρικές αξιολογήσεις, οι ασθενείς είναι επί του παρόντος αιμοδυναμικά σταθεροί, υπό συνεχή παρακολούθηση και εξειδικευμένη θεραπεία. Η ιατρική κατάσταση παραμένει δυναμική και παρακολουθείται προσεκτικά από ιατρικές ομάδες», πρόσθεσε ο υπουργός.

Ο Ρογκομέτε ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό «για την ταχεία και επαγγελματική τους παρέμβαση σε ένα εξαιρετικά δύσκολο πλαίσιο».

Το δυστύχημα έλαβε χώρα την Τρίτη, στην κομητεία Timiş, με εμπλοκή ενός μίνι λεωφορείου χωρητικότητας 8+1 ατόμων που μετέφερε 10 άτομα, οπαδούς της ποδοσφαιρικής ομάδας ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης.  Είχαν προορισμό τη Γαλλία, όπου η φαβορί ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ολιμπίκ Λιόν στο Europa League.

Το βράδυ της Τρίτης, εκατοντάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης έφτασαν στο Lugoj για να δουν τον τόπο του ατυχήματος, μεταφέροντας αργότερα στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες.

