Γαλλικές Άλπεις: Μεγάλη πυρκαγιά σε πολυτελές ξενοδοχείο, απομακρύνθηκαν 270 άτομα – Δείτε βίντεο

  • Πυρκαγιά ξέσπασε αργά χθες το βράδυ σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο χιονοδρομικό κέντρο της Κουρσεβέλ στις γαλλικές Άλπεις, οδηγώντας σε άμεση εκκένωση.
  • Αρχικά απομακρύνθηκαν περίπου 100 άτομα, αριθμός που αυξήθηκε στους 270 καθώς η φωτιά επεκτάθηκε σε γειτονικό κτίριο.
  • Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, με την εκκένωση να πραγματοποιείται με ηρεμία και τους ενοίκους να μεταφέρονται σε άλλα ξενοδοχεία.
Enikos Newsroom

διεθνή

Φωτιά σε ξενοδοχείο στις γαλλικές Άλπεις

Πολλοί άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο χιονοδρομικό κέντρο της Κουρσεβέλ αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ στις γαλλικές Άλπεις, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Δεν υπάρχουν τραυματίες από την πυρκαγιά, που ξέσπασε γύρω στις 7 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας) στη σοφίτα του Hotel des Grandes Alpes, ανακοίνωσε μέσω του ιστοτόπου της η νομαρχία της Σαβοΐας.

Αξιωματούχοι είπαν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι απομακρύνθηκαν σχεδόν 100 άνθρωποι και τοπικά Μέσα Ενημέρωσης μετέδωσαν αργότερα ότι ο αριθμός αυξήθηκε στους 270 αφού η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε γειτονικό κτίριο. Προσωπικό και ένοικοι κατέφυγαν σε άλλα ξενοδοχεία, έκαναν γνωστό οι τοπικές Αρχές.

«Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε με ηρεμία και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

 

