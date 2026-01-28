Καλαμάτα: Διέρρηξαν τα γραφεία του ΚΤΕΛ – Δείτε βίντεο

Τα γραφεία του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας διέρρηξαν προχθές τη νύχτα τέσσερα άτομα, αρπάζοντας από το ταμείο 200 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αλλά και από κάμερες που έχουν καταγράψει την κίνηση των δραστών, δύο άτομα έμειναν έξω από τον χώρο και δύο μπήκαν στα γραφεία.

Οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, έσπασαν τα εξωτερικά κάγκελα του παραθύρου του γραφείου του προέδρου.

Οι δύο μπήκαν και, καθώς φαίνεται, γνώριζαν ότι υπάρχει συναγερμός, έτσι κινήθηκαν στο χώρο με «έρπειν» προκειμένου να μην τους «πιάσουν» οι ανιχνευτές κίνησης.

Δείτε βίντεο από το tharrosnews.gr

Κατάφεραν να πάρουν από το γραφείο το ποσό των 200 ευρώ και να τραπούν σε φυγή.

Όλα τα βίντεο με τη δράση τους βρίσκονται στα χέρια των Αρχών και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν τους δράστες.