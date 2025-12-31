Καλαμάτα: Αυτοκίνητο έπεσε στον ποταμό Άρι – Απεγκλωβίστηκε η γυναίκα οδηγός

  • Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς στην Καλαμάτα, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για πτώση ενός αυτοκινήτου στον ποταμό Άρι.
  • Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβέστες, αστυνομία και ΕΚΑΒ, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας οδηγού.
  • Η οδηγός διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου και νοσηλεύεται, έχοντας τις αισθήσεις της. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς στην Καλαμάτα, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για πτώση ενός αυτοκινήτου στον ποταμό Άρι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας οδηγού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Παράλληλα, στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η οδηγός διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου και νοσηλεύεται, έχοντας τις αισθήσεις της, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Δείτε εικόνες:

