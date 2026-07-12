Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ωρωπό – Παραμένουν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στο Χαλκούτσι Ωρωπού.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο, εντός του οποίου υπήρχε οικία. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Ωρωπού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κατά τον χρόνο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, αεροσκάφος δασοπυρόσβεσης εκτελούσε προγραμματισμένη έμφορτη περιπολία και πραγματοποίησε άμεσα ρίψη νερού, γεγονός που επέτρεψε στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να επέμβουν αμέσως στο κύριο μέτωπο και να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

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Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Στις 16:37 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Πλατάνια Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών» αναφέρει το 112.