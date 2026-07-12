Χιλιάδες προσκυνητές στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης για να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου – ΒΙΝΤΕΟ

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Χιλιάδες πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας καταφτάνουν στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, για να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου, του σύγχρονου Αγίου της Ορθοδοξίας.

Φέτος συμπληρώνονται 32 χρόνια από την οσιακή κοίμηση του Αγίου Παϊσίου και η προσέλευση του κόσμου θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, ο χρόνος αναμονής ξεπερνά ακόμη και τις δύο ώρες.

Το βράδυ του Σαββάτου 11/07 τελέστηκε η πανηγυρική Ιερά Αγρυπνία με τη συμμετοχή πλήθους κληρικών και μοναχών.

Περιμένουν υπομονετικά για την ευλογία του Αγίου…

Άνθρωποι κάθε ηλικίας, από κάθε γωνιά της χώρας πότε κρατώντας ένα τάμα, πότε μία εικόνα ή ένα κομποσκοίνι, περιμένουν υπομονετικά ώστε να καταφέρουν να προσκυνήσουν και να προσευχηθούν πάνω από τον τάφο του Αγίου.

Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου 1924 στα Φάρασα της Καππαδοκίας και πέθανε στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης και έγινε ευρέως γνωστός για τον μοναστικό του βίο και το έργο του.

Η κατάταξή του ως Αγίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας πραγματοποιήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στις 13 Ιανουαρίου 2015 και η μνήμη του γιορτάζεται στις 12 Ιουλίου, ημερομηνία κοιμήσεώς του.

Το μοναστήρι θα παραμείνει ανοικτό για τους πιστούς μέχρι και το βράδυ της Κυριακής 12/07.