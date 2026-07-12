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Κρήτη: 27χρονος ταξίδεψε από τη Γερμανία στον Ηράκλειο για να ξυλοκοπήσει την πρώην σύντροφό του

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ενδοοικογενειακή βία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απίστευτη ιστορία στην Κρήτη: 27χρονος Γερμανός ταξίδεψε από τη Γερμανία για να χτυπήσει την πρώην σύντροφό του και τον 19χρονο φίλο της σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας.
  • Ο 27χρονος εντόπισε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Κρήτη, καθώς είχαν έναν κοινό λογαριασμό mail που τον ενημέρωνε για τις κινήσεις της, συμπεριλαμβανομένης της παραγγελίας φαγητού στο ξενοδοχείο.
  • Εισέβαλε στη σουίτα του ξενοδοχείου, επιτέθηκε βίαια στην 25χρονη και τον φίλο της, και συνελήφθη από τους αστυνομικούς του ΑΤ Μαλεβιζίου μέσα σε μία ώρα «με τη βαλίτσα στο χέρι».

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Τα όσα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου 11/07 σε ξενοδοχείο της Αμμουδαράς στο Ηράκλειο της Κρήτης, δεν έχουν προηγούμενο.

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Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, οι αστυνομικοί οι οποίοι έσπευσαν έπειτα από κλήση για σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο, ούτε καν μπορούσαν να υποψιαστούν τις διαστάσεις της ιστορίας.

Όταν κατέφθασαν στο ξενοδοχείο αντίκρισαν μια 25χρονη Γερμανίδα, με άσχημα χτυπήματα στο πρόσωπο και εκείνη αλλά και ο 19χρονος Γερμανός φίλος της που βρισκόταν μαζί της. Η κοπέλα δεν ήταν σε θέση ούτε να μιλήσει… Μεταφέρθηκε αμέσως στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου και παραμένει νοσηλευόμενη.

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Σύμφωνα με το cretalive.gr, η 25χρονη είχε χωρίσει από την προηγούμενη σχέση της, έναν 27χρονο Γερμανό, τον Φεβρουάριο. Οι δυο τους ήταν μαζί για περίπου έξι χρόνια. Φέρεται να υπήρχαν, όμως, προβλήματα στην σχέση τους, ακόμα και με κάποια περιστατικά βίας, σύμφωνα με την ίδια. Μετά τον χωρισμό τους, ο 27χρονος ταξίδεψε μέχρι την Ταϊλάνδη προκειμένου να εκπαιδευτεί στο κικ μπόξινγκ, ενώ εκείνη προχώρησε στη ζωή της. Κάπως έτσι ήρθε με τον 19χρονο φίλο της για διακοπές στην Κρήτη και έκλεισαν ξενοδοχείο στην περιοχή της Αμμουδάρας. Και ενώ εκείνη πίστευε ότι πλέον δεν είχε τίποτα κοινό με τον πρώην της, ξέχασε ότι είχαν έναν κοινό λογαριασμό mail, με αποτέλεσμα να ενημερώνεται και αυτός για κάποιες κινήσεις της.

Η 25χρονη παρήγγειλε φαγητό μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Η παράδοση ανέφερε την σουίτα 604 του ξενοδοχείου στην Αμμουδάρα. Και τότε έγινε το απίστευτο: ο 27χρονος πήρε το πρώτο αεροπλάνο και ήρθε στην Κρήτη. Αρχικώς είχε κλείσει airbnb για τέσσερις ημέρες, όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ πιο γρήγορα.

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Όταν βρήκε το ξενοδοχείο, εντόπισε την σουίτα 604 και εισέβαλλε από την περίφραξη της πισίνας. Ο 19χρονος προσπάθησε να τον απωθήσει, αλλά ο 27χρονος «μποξέρ» τον έβγαλε νοκ-άουτ. Όταν λίγο αργότερα συνήλθε, άκουσε τα ουρλιαχτά της συντρόφου του, την οποία ο πρώην χτυπούσε με βιαιότητα.  Έτρεξε κατά πάνω του για να τον απωθήσει και να τον αποτρέψει. Ο 27χρονος κατάφερε να διαφύγει-στο μεταξύ είχε μαζευτεί κόσμος- όμως κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί του ΑΤ Μαλεβιζίου τον εντόπισαν μέσα σε μία ώρα. Ο 27χρονος φέρεται να ετοιμαζόταν να φύγει γιατί πιάστηκε με τη βαλίτσα στο χέρι.

Ο 27χρονος Γερμανός αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κακουργηματική δίωξη και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη 14/07 ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

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