Φωτιά στον Ωρωπό – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν και 4 εναέρια μέσα

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στον Ωρωπό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Ωρωπού.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο και επεκτάθηκε σε ελαιόδενδρα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και οικίες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Στις 16:37 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Πλατάνια Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών» αναφέρει το 112.