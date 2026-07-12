ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν πάνω από 2 τόνοι επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία γαλακτοκομικών – Μεταφέρονταν από τη Βουλγαρία χωρίς ψύξη

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Κοινωνία

ΑΑΔΕ, Κομοτηνή, παράνομα γαλακτοκομικά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ εντόπισαν στην Κομοτηνή όχημα που μετέφερε παράνομα πάνω από δύο τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων με προέλευση από τη Βουλγαρία.
  • Το παράνομο φορτίο, που εντοπίστηκε στον οδικό άξονα Μακάζας – Κομοτηνής, μεταφερόταν χωρίς ψυκτικό θάλαμο και το όχημα ήταν υπέρβαρο κατά 1.500 κιλά.
  • Τα προϊόντα κρίθηκαν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία λόγω της πλήρους απουσίας ψύξης, κατασχέθηκαν, καταστράφηκαν και επιβλήθηκαν αυστηρές κυρώσεις.

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Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντόπισαν στην Κομοτηνή όχημα που μετέφερε παράνομα πάνω από δύο τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων με προέλευση από τη Βουλγαρία.

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Στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, το παράνομο φορτίο εντοπίστηκε σε μικρό φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, στον οδικό άξονα Μακάζας – Κομοτηνής.

Και παράνομα και ακατάλληλα προϊόντα

Τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Επιπλέον, το όχημα κινούνταν υπέρβαρο κατά 1.500 κιλά.

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Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, από τη συνεργασία ελεγκτών της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, λόγω της πλήρους απουσίας ψύξης.

Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες αυστηρές κυρώσεις για το υπέρβαρο του φορτίου και την επικινδυνότητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ.

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ΑΑΔΕ, Κομοτηνή, παράνομα γαλακτοκομικά

ΑΑΔΕ, Κομοτηνή, παράνομα γαλακτοκομικά

ΑΑΔΕ, Κομοτηνή, παράνομα γαλακτοκομικά

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