Τροχαίο στην Κρήτη: Τι έδειξε το αλκοτέστ του οδηγού του «ιπτάμενου» αυτοκινήτου – Νέο βίντεο με τις εκτεταμένες ζημιές

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τροχαίο-σοκ που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (12/07) στη Χερσόνησο της Κρήτης, όταν αυτοκίνητο, κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα, εξετράπη της πορείας του, «απογειώθηκε», έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και κατέληξε ανάποδα στο οδόστρωμα.

Η τραγωδία αποφεύχθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς μέσα σε ένα από τα σταθμευμένα οχήματα που παρασύρθηκαν από την ανεξέλεγκτη πορεία του ΙΧ βρισκόταν ένας άνδρας. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το όχημά του υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ωστόσο ο ίδιος στάθηκε απίστευτα τυχερός και δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

«Είχα Άγιο»

Ο Κώστας Λυγεράκης είχε πραγματικά Άγιο, με τον ίδιο να περιγράφει τα εφιαλτικά δευτερόλεπτα που έζησε. «Εκείνη τη στιγμή βγήκα από το αυτοκίνητο, γιατί πήγα να πάρω κάτι από πίσω, και ξαφνικά βλέπω ένα μαύρο αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω μου. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα. Με πέταξε δύο μέτρα μακριά. Έχασα λίγο τις αισθήσεις μου για ελάχιστα δευτερόλεπτα και το μόνο που θυμάμαι είναι ότι σφάδαζα από τους πόνους στη μέση. Ήταν θέμα δευτερολέπτων. Αν βρισκόμουν ακόμη στη θέση του οδηγού, δεν θα ζούσα. Σαν να είχα Άγιο. Και μάλιστα σήμερα είναι η γιορτή του Αγίου Παϊσίου. Εγώ έπεσα στο χαντάκι. Μάλλον με χτύπησε λίγο η οροφή του αυτοκινήτου και με πέταξε. Όταν είδα όσα συνέβησαν, σκέφτηκα ότι τελικά δεν είμαστε τίποτα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί το μοιραίο», είπε.

Τι έδειξε το αλκοτέστ του οδηγού

Σύμφωνα με το creta24.gr, ο οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Μετά το συμβάν, υποβλήθηκε στις προβλεπόμενες εξετάσεις από τις αστυνομικές αρχές, με το αλκοτέστ να δείχνει ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

O άνδρας, που είναι τουρίστας, συνελήφθη.

Βίντεο με τις εκτεταμένες ζημιές

Σε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr φαίνονται οι εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν στα εμπλεκόμενα οχήματα.

Καρέ καρέ η στιγμή που το αυτοκίνητο «απογειώνεται» και πέφτει πάνω σε δέντρο και σταθμευμένα αυτοκίνητα

Σε βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγραφεί καρέ-καρέ η ανεξέλεγκτη πορεία του αυτοκινήτου. Στο υλικό αποτυπώνεται η σφοδρότητα της σύγκρουσης, καθώς το όχημα σχεδόν «απογειώνεται», προσκρούει με δύναμη σε δέντρο και στη συνέχεια σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, πριν αναποδογυρίσει στη μέση του δρόμου.

Το βίντεο δείχνει επίσης τις πρώτες στιγμές πανικού, με περαστικούς και αυτόπτες μάρτυρες να τρέχουν αμέσως στο σημείο για να απεγκλωβίσουν και να βοηθήσουν τους στους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα και γύρω από τα οχήματα.

«Αν ήταν καθημερινή, τα πράγματα θα ήταν χειρότερα»

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του συμβάντος, «το αυτοκίνητο ερχόταν από τα Μάλια προς το Ηράκλειο, μέσω της παλιάς εθνικής οδού. Στη στροφή κινούνταν με πάρα πολλά χιλιόμετρα. Ένα παιδί μάς είπε ότι στη Σταλίδα τού έκανε προσπέραση με περίπου 200 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν δικαιολογείται διαφορετικά ούτε το αποτύπωμα που άφησε ούτε οι ζημιές που προκάλεσε.

Το όχημα έφυγε από το σημείο, χτύπησε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, γύρισε ανάποδα, προσέκρουσε σε ένα, δύο, τρία αυτοκίνητα και σε μια επιχείρηση απέναντι. Στη συνέχεια ανέβηκε σε υπερυψωμένο σημείο, περίπου ενάμιση μέτρο πάνω από τον δρόμο, και μετά κατέληξε πάνω σε ένα δέντρο.

Ευτυχώς δεν έπαθε κανείς τίποτα. Μόνο ένας άνθρωπος που εργάζεται σε εμένα και ερχόταν να μου φέρει κάτι τραυματίστηκε ελαφρά. Στάθηκε τυχερός, γιατί είχε κατέβει από την πόρτα του οδηγού και είχε πάει στην πίσω πόρτα, όταν το αυτοκίνητο παρασύρθηκε και τον χτύπησε».

«Το δικό του αυτοκίνητο έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Αν δεν είχε κατέβει και βρισκόταν ακόμη στη θέση του οδηγού, θα ήταν νεκρός. Δεν φταίει μόνο ο δρόμος. Δεν πρέπει να τα ρίχνουμε όλα στις υποδομές. Μεγάλη ευθύνη έχουμε κι εμείς, το αλκοόλ, οι ουσίες και η επικίνδυνη οδήγηση. Είμαστε μια περιοχή που πολλές φορές φτάνει στα άκρα και αυτά τα άκρα έχουν ακραία αποτελέσματα», δήλωσε στο neakriti.gr ο Χάρης Χριστοδουλάκης.

Όπως περιέγραψε, ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν πεζοί, καθώς επειδή είναι η Κυριακή και η κίνηση ήταν περιορισμένη. «Αν ήταν καθημερινή, με εργαζόμενους να σχολάνε και περισσότερο κόσμο στον δρόμο, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Αν σκεφτεί κανείς ότι με αυτά τα χιλιόμετρα ο οδηγός και η συνοδηγός βγήκαν ζωντανοί και υπάρχει μόνο ένας ελαφρά τραυματίας, είμαστε πραγματικά τυχεροί».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται να κατασκευαστεί ένας κόμβος λίγο πιο πέρα, ενώ σχεδιάζονται ακόμη δύο. «Είναι μια θετική εξέλιξη. Το θέμα, όμως, είναι και τι κάνουν οι οδηγοί. Δεν είναι μόνο τι κάνει το κράτος, αλλά και τι κάνουμε εμείς. Πρέπει να προσέχουμε, να μην οδηγούμε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και να σεβόμαστε τον δρόμο», τόνισε.

Το χρονικό

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί της Κυριακής στην παλαιά εθνική οδό, στο ύψος της Χερσονήσου. Στο όχημα επέβαιναν δύο τουρίστες, ένας άνδρας και μια γυναίκα, η οποία κατάφερε να βγει μόνη της από το κατεστραμμένο Ι.Χ. πριν φτάσει η Πυροσβεστική που είχε κληθεί για τον απεγκλωβισμό.

Η ίδια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, φέροντας ευτυχώς ελαφρά τραύματα. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε επίσης και ένας άνδρας, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε ένα από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα που διαλύθηκαν από τη σφοδρή σύγκρουση. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος διενεργεί η Τροχαία.